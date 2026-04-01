Ăn 1 loại rau khi đói bụng, người đàn ông nhập viện vì xuất huyết dạ dày, bác sĩ nhăn mặt: "Làm thế khác gì cọ sắt chà thành dạ dày?"

Một người đàn ông ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn măng liên tục 3 ngày. Điều đáng nói, anh không chỉ ăn nhiều mà còn thường xuyên ăn măng khi bụng đói, lại chế biến kiểu trộn lạnh, gần như không kết hợp với thực phẩm khác. Chỉ sau vài ngày, anh xuất hiện cơn đau dạ dày dữ dội, kèm theo đi ngoài phân đen, dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa.

Kết quả nội soi khiến nhiều người giật mình: niêm mạc dạ dày của bệnh nhân bị bào mòn, xuất hiện nhiều điểm chảy máu. “Thủ phạm” không phải vi khuẩn hay chất độc nào xa lạ, mà chính là lượng chất xơ thô quá lớn trong măng.

Hình ảnh nội soi dạ dày bệnh nhân

Theo các bác sĩ, măng chứa rất nhiều chất xơ không hòa tan. Bình thường, loại chất xơ này có lợi cho tiêu hóa, giúp tăng nhu động ruột và phòng táo bón. Tuy nhiên, khi ăn lúc bụng đói, dạ dày không có lớp thức ăn “đệm” bảo vệ, các sợi xơ thô sẽ trực tiếp cọ xát vào niêm mạc. Nếu tình trạng này lặp lại liên tục, niêm mạc dạ dày có thể bị tổn thương, thậm chí loét và chảy máu.

Bác sĩ ví von: “Ăn măng lúc đói chẳng khác nào dùng cọ sắt chà vào thành dạ dày”. Cách nói này có thể gây sốc, nhưng phản ánh đúng mức độ tổn hại khi ăn không đúng cách.

Nguy cơ này đặc biệt cao ở một số nhóm người như người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có hệ tiêu hóa yếu hoặc đang mắc các bệnh lý như viêm dạ dày, loét dạ dày. Với những đối tượng này, chỉ cần một vài lần ăn sai cách cũng có thể gây kích ứng mạnh, dẫn đến đau bụng, đầy hơi, thậm chí xuất huyết tiêu hóa.

Vậy ăn măng thế nào để không “rước họa vào thân”? Các chuyên gia đưa ra một số nguyên tắc quan trọng.

Trước hết, tuyệt đối không ăn măng khi đói. Nên ăn cùng cơm, cháo hoặc các món tinh bột để tạo lớp bảo vệ cho dạ dày, giảm tác động cơ học từ chất xơ.

Thứ hai, măng cần được luộc kỹ trước khi ăn. Việc chần măng trong nước sôi khoảng 10–15 phút không chỉ giúp loại bỏ vị đắng và axit oxalic mà còn làm mềm cấu trúc xơ, giúp dạ dày dễ “xử lý” hơn.

Thứ ba, cần kiểm soát lượng ăn. Mỗi bữa chỉ nên ăn khoảng dưới 100g măng, tương đương 5-6 lát, và không nên ăn quá 2 lần mỗi tuần. Việc ăn quá nhiều trong thời gian ngắn, như trường hợp người đàn ông kể trên, là yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương.

Cuối cùng, tránh kết hợp măng với đồ lạnh như nước đá, đồ uống lạnh hoặc trái cây lạnh. Sự kết hợp giữa “lạnh” và chất xơ thô có thể kích thích co thắt dạ dày, khiến tình trạng đau và tổn thương nặng hơn.

Măng là thực phẩm ngon và có giá trị dinh dưỡng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn tùy ý. Câu chuyện trên là lời nhắc rằng, ngay cả những món ăn quen thuộc cũng có thể trở thành “con dao hai lưỡi” nếu dùng sai cách. Trong ăn uống, không chỉ là ăn gì, mà còn là ăn như thế nào - điều này đôi khi quyết định trực tiếp đến sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ