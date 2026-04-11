Bé trai 9 tuổi mắc ung thư máu vì thường xuyên ăn 1 loại cá, bác sĩ nhắc: 3 loại cá độc nên tránh xa

Gần đây, một tin tức ở Trung Quốc đã khiến nhiều bậc phụ huynh rùng mình: một cậu bé 9 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu). Trong quá trình tìm hiểu về lối sống của cậu bé, các bác sĩ phát hiện ra rằng một số loại cá thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của gia đình cậu có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang. Chẳng phải cá là một loại thực phẩm lành mạnh, giàu protein và chất béo tốt sao? Làm thế nào nó có thể liên quan đến bệnh bạch cầu? Mấu chốt nằm ở "loại cá nào nên chọn" và "cách ăn cá như thế nào".

3 loại cá độc nên tránh xa

- Cá đông lạnh ngâm trong formaldehyde

Một số gian thương sử dụng các phương pháp bất hợp pháp để xử lý cá nhằm giữ cho chúng trông tươi lâu hơn. Những con cá này thường có bề mặt bóng bất thường, thịt chắc và có mùi hăng sau khi nấu. Khi mua cá, bạn có thể nhẹ nhàng ấn vào thịt để kiểm tra độ đàn hồi; cá tươi sẽ đàn hồi trở lại.

- Cá biển sâu có hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức cho phép

Một số loài cá sống ở vùng biển sâu có tuổi thọ cao và dễ tích tụ kim loại nặng trong cơ thể. Điều này đặc biệt đúng đối với một số loài cá săn mồi ở đầu chuỗi thức ăn biển, chúng có khả năng tích tụ chất ô nhiễm cao hơn.

- Cá mua từ các quầy hàng ven đường không rõ nguồn gốc

Cá được bán bởi những người bán hàng rong mà chưa trải qua quá trình kiểm tra đúng quy trình có thể đến từ vùng nước bị ô nhiễm. Những con cá này không chỉ có thể mang mầm bệnh mà còn chứa các chất ô nhiễm công nghiệp.

Những loại cá này càng độc hại hơn với trẻ nhỏ

Điều này là bởi:

- Hệ thống trao đổi chất của trẻ em chưa phát triển hoàn toàn: Chức năng giải độc gan và bài tiết của thận ở trẻ em chưa hoàn thiện như ở người lớn, và khả năng xử lý các chất độc hại của chúng cũng yếu hơn. Cùng một liều lượng chất gây ô nhiễm có thể gây hại cho trẻ em gấp nhiều lần so với người lớn.

- Tế bào nhạy cảm hơn trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển: Trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh có quá trình phân chia tế bào diễn ra mạnh mẽ, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng và tổn thương bởi các tác nhân gây hại từ bên ngoài.

- Thói quen ăn uống quyết định tác động lâu dài: Nếu trẻ em hình thành những thói quen ăn uống xấu từ nhỏ, các chất độc hại sẽ tích tụ trong cơ thể chúng theo thời gian dài, cuối cùng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe suốt đời.

Lưu ý khi chọn mua cá

Để lựa chọn được loại cá an toàn cho sức khỏe cả gia đình, bạn nên lưu ý các điểm sau:

- Mua hàng từ các kênh phân phối chính quy: Hãy ưu tiên mua ở các siêu thị lớn hoặc chợ hải sản uy tín, vì những nơi này thường có hệ thống kiểm tra chất lượng hải sản bài bản.

- Quan sát độ tươi của cá: Cá tươi có mắt trong, lồi, mang màu đỏ tươi, vảy bám chắc và có độ bóng tự nhiên mà không có chất nhầy bất thường.

- Tránh các loài cá có nguy cơ cao: Trẻ em nên tránh ăn một số loại cá săn mồi lớn và hải sản từ các khu vực bị ô nhiễm.