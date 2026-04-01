Yoshiro Nakamatsu, hiện 97 tuổi, là một nhà phát minh và doanh nhân người Nhật Bản. Thời trẻ, ông làm việc cho một công ty thương mại và sau đó giữ chức phó chủ tịch của một công ty bất động sản. Năm 1971, ông thành lập công ty riêng làm cơ sở phát minh. Niềm đam mê phát minh của Nakamatsu vô cùng cuồng nhiệt; ông tuyên bố đã tạo ra hơn 3.000 phát minh và thề sẽ cống hiến cả đời mình cho việc phát minh.

Nakamatsu đã được trao giải Ig Nobel năm 2005, một giải thưởng vinh danh những tác phẩm "khiến bạn bật cười lúc đầu, nhưng sau đó lại khiến bạn phải suy ngẫm". Ông được vinh danh vì đã chụp ảnh các bữa ăn của mình mỗi ngày trong suốt 35 năm và phân tích mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe.

Ông vốn rất chú trọng đến chế độ ăn uống và sức khỏe, cũng từng mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trong một lần khám sức khỏe vào tháng 12/2013, ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô ống tuyến tiền liệt. Vào thời điểm đó, các bác sĩ nói rằng ông chỉ còn sống được 2 năm. Sau đó, tình trạng của ông xấu đi, và các tế bào ung thư di căn đến xương chậu.

Tuy nhiên, nhờ điều trị và theo dõi liên tục, ông đã kỳ diệu vượt qua được căn bệnh ung thư. 6 năm sau, ông tuyên bố mình đã hoàn toàn bình phục, và xét nghiệm máu cho thấy mức độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA), một chỉ số đánh dấu ung thư tuyến tiền liệt, là 0,01.

"Mục tiêu của tôi là sống lâu và khỏe mạnh, và trở thành người cao tuổi nhất thế giới ở tuổi 119!". Ông vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội, chia sẻ những bữa ăn hàng ngày của mình gần như mỗi ngày. Ông cũng dành một lượng thời gian đáng kể để phát triển và cải tiến các phát minh của mình. Mặc dù phải ngồi xe lăn, ông vẫn thích khám phá các món ăn khác nhau và dường như có sức khỏe rất tốt. Ông thường xuyên chia sẻ ảnh ăn uống cùng bạn bè trên mạng xã hội và gần đây đã tham dự các buổi họp mặt cựu sinh viên tại trường trung học và Đại học Tokyo.

Bí quyết nào giúp ông Yoshiro Nakamatsu duy trì sức sống và sức khỏe tốt như vậy?

1. Ghi lại chế độ ăn uống hàng ngày của bạn

Ở tuổi 42, ông bắt đầu suy nghĩ về các vấn đề sức khỏe khác nhau phát sinh khi tuổi già. Từ đó, ông bắt đầu chụp ảnh thức ăn mình ăn trong mỗi bữa để phân tích tác động của chế độ ăn uống đến chức năng não và thể trạng.

Ông thu thập mẫu máu hàng ngày, kiểm tra mối tương quan của chúng với các thành phần thực phẩm, cuối cùng kết luận rằng "thức ăn mà mọi người ăn ảnh hưởng đến não bộ và thể trạng của họ ba ngày sau đó". Ông đã được trao giải Ig Nobel về Dinh dưỡng năm 2005 cho công trình này.

Vào thời điểm đó, ông đã thực hiện việc này trong 35 năm, chụp hơn 10.000 bức ảnh. Thói quen này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, kéo dài 55 năm.

Nửa thế kỷ trước, mọi người không có thói quen "check-in" khi ăn. Mỗi lần lấy máy ảnh ra, ông sẽ thu hút sự chú ý, thậm chí bị các đầu bếp nghi ngờ ăn cắp công thức. Hơn nữa, việc tráng ảnh từ máy ảnh phim rất rắc rối và tốn kém. Trong thời đại "ăn uống bằng máy ảnh là ưu tiên hàng đầu" ngày nay, thiết bị của ông đã được nâng cấp lên máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng cho thực phẩm, có thể tái tạo màu sắc thực phẩm chính xác hơn, giúp ông dễ dàng ghi lại các bữa ăn hàng ngày của mình.

2. Một bữa ăn mỗi ngày

Thời trẻ, ông nhận thấy sự thay đổi trong thể trạng của mình bằng cách giảm số bữa ăn mỗi ngày, và phát hiện ra rằng ông cảm thấy khỏe nhất khi chỉ ăn một bữa một ngày. Từ đó, ông đã ủng hộ nguyên tắc ăn một bữa một ngày.

Dựa trên nhiều năm phân tích, ông đã xác định được 55 loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe và chức năng não bộ, bao gồm các loại đậu, rong biển, ngũ cốc nảy mầm, và nhiều loại trái cây và rau quả. Ông nhấn mạnh rằng ăn thực phẩm tự nhiên rất quan trọng đối với sức khỏe tốt và duy trì sự năng động.

Những bức ảnh trên các trang mạng xã hội của Nakamatsu cho thấy chế độ ăn uống của ông rất phong phú và cân bằng, đặc biệt ông rất thích lẩu và bít tết. Ông đặc biệt yêu thích lẩu vì món ăn này cho phép ông thưởng thức một lượng lớn rau và thịt bò cùng một lúc.

3. Tập thể dục thường xuyên

Một yếu tố quan trọng khác để duy trì sức khỏe tốt là chế độ tập luyện đều đặn. Ông thường xuyên tập tạ để tăng khối lượng cơ bắp và sức mạnh, kết hợp với bơi lội để tăng cường chức năng tim mạch. Đối với một người gần 100 tuổi, thể lực của ông thật đáng kinh ngạc; ông có thể bơi 1800 mét trong bể bơi sau khi tập luyện sức mạnh. Ông thích ăn bữa ăn duy nhất trong ngày sau khi tập thể dục và luôn đảm bảo bổ sung nhiều protein.