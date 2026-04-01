Theo trang HK01, mới đây, Phan Nghinh Tử được bắt gặp đang quay video quảng cáo trên đường phố Thâm Quyến (Trung Quốc) để quảng bá cho một sự kiện vào tháng 4. Bất ngờ thay, ngoài đời thực, vẻ ngoài sau ống kính của bà một lần nữa khiến cư dân mạng phải trầm trồ!

Bà cũng chia sẻ 2 bức ảnh selfie cận mặt trên mạng xã hội, cho thấy khuôn mặt trẻ trung không hề giống người 77 tuổi, một lần nữa chứng minh rằng "Hoàng hậu Võ Tắc Thiên" có bí quyết giữ gìn tuổi trẻ!

Bí quyết vẻ ngoài trẻ trung của Phan Nghinh Tử được hé lộ: Tất cả là nhờ sự tự kỷ luật và chế độ ăn uống tự nhiên

Khi nói đến bí quyết làm đẹp, Phan Nghinh Tử từng tiết lộ rằng bà rất kỷ luật bản thân và nhấn mạnh chế độ ăn uống tự nhiên là chìa khóa. Thực phẩm yêu thích của bà là trái cây và các loại hạt. "Tôi ăn một quả chuối và một quả táo mỗi ngày. Táo tốt cho phụ nữ; chúng giúp ngăn ngừa ung thư vú và chống lão hóa".

Bên cạnh chế độ ăn uống, bà còn chú trọng kết hợp tập thể dục và chống nắng. Bà thoa kem chống nắng mỗi ngày, uống nước mật ong khi bụng đói, mát xa vùng mắt và ưu tiên dưỡng ẩm trong quy trình chăm sóc da. Bà thậm chí còn thích mát xa các huyệt đạo trên mặt bằng đá Bian. Những thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng được duy trì đều đặn này chính là bí quyết giúp Phan Nghinh Tử giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung!

Đánh giá về bí quyết của Phan Nghinh Tử, chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) Hsu Jui-han chỉ ra rằng các nghiên cứu hiện tại chưa đủ để chứng minh "ăn một quả táo mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú", vì nguy cơ ung thư vú bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, táo thực sự là một loại trái cây có lợi cho sức khỏe tự nhiên với hàm lượng dinh dưỡng cao, chủ yếu là do hàm lượng chất phytochemical và chất xơ dồi dào.

Táo chứa nhiều hợp chất thực vật khác nhau, chẳng hạn như polyphenol, quercetin, proanthocyanidin và triterpenoid. Những thành phần này có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm tổn thương do stress oxy hóa gây ra cho tế bào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng polyphenol và flavonoid trong táo có thể ức chế sự phát triển của tế bào khối u và thúc đẩy quá trình loại bỏ tự nhiên các tế bào bất thường.

Pectin trong táo là một loại chất xơ hòa tan giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đồng thời có thể giúp giảm cholesterol, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ điều hòa hệ miễn dịch.

Chuyên gia Hsu Jui-han cũng phân tích rằng sự kết hợp giữa táo và chuối mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho phụ nữ trung niên:

- Bảo vệ tim mạch: điều hòa huyết áp và giảm cholesterol xấu

Chuối rất giàu kali, giúp điều hòa huyết áp; táo chứa polyphenol và chất xơ, giúp giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch theo hai cách.

- Sức khỏe đường ruột và trao đổi chất: thúc đẩy nhu động ruột trơn tru

Táo chứa chất xơ hòa tan như pectin, trong khi chuối chứa tinh bột kháng và prebiotic. Cả hai đều giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột và thúc đẩy nhu động ruột trơn tru.

- Giảm căng thẳng oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa: làn da đẹp hơn và quá trình trao đổi chất tốt hơn

Các polyphenol trong táo và vitamin B6 cùng vitamin C trong chuối giúp giảm stress oxy hóa, rất có lợi cho phụ nữ trung niên trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và chức năng trao đổi chất.

Lưu ý khi ăn trái cây cho người trên 70 tuổi

Chuyên gia dinh dưỡng Hsu Jui-han nhắc nhở mặc dù trái cây rất tốt cho sức khỏe của người trên 70 tuổi, nhưng việc đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng tổng thể vẫn rất quan trọng.

- Đảm bảo cung cấp đủ protein: Khi chúng ta già đi, khối lượng cơ bắp dễ bị mất đi, khiến protein trở nên vô cùng quan trọng. Nên bổ sung protein chất lượng cao trong mỗi bữa ăn, chẳng hạn như cá, các sản phẩm từ đậu nành, trứng hoặc các sản phẩm từ sữa, để duy trì sức mạnh cơ bắp và chức năng miễn dịch.

- Bổ sung vitamin D và canxi: Người trưởng thành thường bị mất xương nhanh hơn và cần đặc biệt chú ý đến lượng canxi và vitamin D nạp vào cơ thể. Vitamin D có thể được bổ sung từ trứng, cá hồi, cá thu, các sản phẩm từ sữa và nấm phơi khô; canxi có thể được bổ sung từ các sản phẩm từ sữa, cá khô nhỏ, tôm khô và các loại hạt.

- Tránh thay thế các bữa ăn chính bằng chỉ trái cây: Mặc dù trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu thụ trong các bữa ăn thông thường, gây dao động đường huyết và thậm chí làm giảm lượng hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác.

- Chế độ ăn "nhẹ nhàng" không nhất thiết: Đối với người trưởng thành, nên áp dụng chế độ ăn "nhẹ nhàng", tránh đồ chiên rán, quá nhiều muối hoặc nước sốt quá đặc. Tuy nhiên, chế độ ăn quá nhạt nhẽo có thể dẫn đến thiếu chất béo, ảnh hưởng đến nhu động ruột, quá trình tổng hợp hormone và sức khỏe làn da.