Bé gái 6 tuổi đã phát triển ngực, dậy thì sớm vì loại thực phẩm nhiều cha mẹ tin dùng

Theo trang QQ, Uyển Uyển, một bé gái 6 tuổi ở Giang Tô (Trung Quốc), được gia đình phát hiện có ngực phát triển trong khi đang nhảy múa. Sau khi được khám tại bệnh viện, em được chẩn đoán mắc chứng dậy thì sớm. Bác sĩ cho biết: "Khi bệnh nhi nhập viện, chúng tôi phát hiện vú phải của bé nhô ra, sờ nắn thấy có nụ vú. Siêu âm vú cho thấy vú phải của bé đang phát triển và tuổi xương phát triển vượt trội". Trong vòng sáu tháng, hiện tượng dậy thì sớm đã được quan sát thấy rõ ràng.

Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ kết luận rằng Uyển Uyển mắc chứng dậy thì sớm trung ương. Bệnh nhân sau đó được điều trị kết hợp bằng y học cổ truyền và Tây y, và hiện đang được theo dõi sát sao.

Mẹ em cho biết con gái mình thường thích ăn thịt, không thích tập thể dục và đi ngủ muộn, thường sau 11 giờ đêm. Trước khi được chẩn đoán, cô bé đã uống sữa non bò khoảng 6 tháng. "Tôi đọc một số bài viết trên mạng nói rằng sữa non bò tốt cho sự phát triển thể chất và chiều cao, vì vậy tôi muốn thử. Con bé đã uống khoảng 6 tháng".

Bác sĩ cho biết chứng dậy thì sớm của cô bé là do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm chế độ ăn nhiều protein, nhiều chất béo và nhiều đường, thiếu ngủ, thiếu vận động và sử dụng sữa non bò trong thời gian dài. "Nếu không có chỉ định y tế cụ thể, một số thực phẩm bổ sung như sữa ong chúa và tổ yến không được khuyến cáo sử dụng. Chúng tôi cũng không khuyến cáo sử dụng sữa non bò một cách thường xuyên; nên tránh bổ sung quá liều", bác sĩ cảnh báo.

Ngăn ngừa dậy thì sớm ở trẻ em

- Chế độ ăn uống cân bằng: Chế độ ăn đa dạng rất cần thiết, bao gồm ngũ cốc và các loại củ, rau và trái cây, gia cầm, thịt, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa, đậu nành và các loại hạt. Nên ăn hơn 12 loại thực phẩm mỗi ngày và hơn 25 loại thực phẩm mỗi tuần. Giảm lượng tiêu thụ các thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều muối và nhiều đường như đồ chiên rán, đồ ngọt và đồ uống có đường, và cố gắng cho trẻ ăn ít rau trái mùa hơn.

- Cẩn trọng với các interferon trong môi trường: Phthalates là một chất làm dẻo được sử dụng rộng rãi và có giá thành rẻ, nhưng cũng là một chất gây rối loạn nội tiết. Tiếp xúc lâu dài có thể dẫn đến các bất thường về phát triển ở trẻ em. Phthalates thường được tìm thấy trong các sản phẩm nhựa kém chất lượng, mỹ phẩm và đồ dùng ăn uống dùng một lần. Bác sĩ cảnh báo: "Nhiều trẻ em thích ăn thức ăn nhanh, và đồ dùng ăn uống dùng một lần, đặc biệt là sau khi được làm nóng, sẽ giải phóng interferon môi trường, đây là một yếu tố góp phần gây dậy thì sớm".

- Lịch làm việc và nghỉ ngơi đều đặn: Dựa trên đặc điểm phát triển thể chất và tinh thần của học sinh ở các nhóm tuổi khác nhau, học sinh tiểu học nên ngủ ít nhất 10 tiếng mỗi ngày, và học sinh trung học cơ sở nên ngủ ít nhất 9 tiếng mỗi ngày. Không nên bật đèn ngủ khi ngủ.

- Giám sát thường xuyên: Nếu bạn nhận thấy các dấu hiệu dậy thì sớm ở con mình, chẳng hạn như bé gái có các đặc điểm sinh dục thứ phát trước 8 tuổi hoặc bé trai có dấu hiệu tăng chiều cao nhanh chóng trong một thời gian ngắn, bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Nhìn chung, nguyên nhân gây dậy thì sớm rất phức tạp. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là khi phát hiện dậy thì sớm ở trẻ, cần phải tìm đến sự điều trị của bác sĩ chuyên khoa và khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện.