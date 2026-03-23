Bé gái 3 tuổi đã dậy thì sớm vì... lý do bất ngờ

Theo Daily Mail, một người mẹ đã lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh về nguy cơ tiếp xúc ngẫu nhiên với các loại gel hormone bôi ngoài da sau khi con gái cô bắt đầu có dấu hiệu dậy thì khi mới 3 tuổi - một trải nghiệm mà cô cho rằng đã khiến con gái mình "bỏ lỡ cơ hội được sống như một đứa trẻ bình thường".

Samantha Ashworth, một người mẹ 52 tuổi đến từ Southport (Anh), kể lại rằng vào năm 2024, cô bắt đầu nhận thấy những bất thường ở con gái nhỏ của mình, Freya, người đang trải qua những thay đổi về thể chất và cảm xúc tương tự như một thiếu niên bước vào tuổi dậy thì, mặc dù bé mới chỉ 3 tuổi. Tuy nhiên, ban đầu, bác sĩ nội trú không coi trọng những lo ngại của cô.

Xuất phát từ bản năng người mẹ và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, Samantha tin chắc rằng con gái mình có vấn đề. Cô đã thay đổi bác sĩ nhiều lần cho đến năm ngoái, khi một chẩn đoán xác nhận Freya bị dậy thì sớm, do "tiếp xúc da kề da" với gel liệu pháp thay thế hormone (HRT) mà Samantha đã sử dụng để giảm các triệu chứng mãn kinh.

Samantha và con gái của cô, Freya

Samantha trải lòng con gái cô bị rối loạn nội tiết tố nghiêm trọng hơn so với độ tuổi. Bé phải chuyển sang mặc quần áo cỡ dành cho trẻ 6-7 tuổi, và tệ hơn nữa, bé còn bị "thay đổi tâm trạng thất thường".

"Con tôi đang phải đối mặt với những cảm xúc khó kiểm soát của tuổi thiếu niên - nổi cơn thịnh nộ, đập cửa, la hét và khóc lóc - mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Trông có vẻ như đó là một đứa trẻ hư hỏng điển hình, nhưng thực chất đó là do hormone gây ra", người mẹ nói.

Các chuyên gia chỉ ra rằng "thuốc bôi ngoài da" nguy hiểm hơn bạn nghĩ

Giáo sư Giovanna Dahlgren, một chuyên gia nội tiết nhi khoa ở Anh, cảnh báo rằng nhiều người có thể không nhận thức được tác dụng mạnh mẽ của các loại thuốc hormone bôi ngoài da. Đã có trường hợp một cậu bé 10 tuổi ở Thụy Điển phát triển ngực sau khi tiếp xúc với hormone nữ của mẹ mình.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (MHRA) trước đây đã nhận được báo cáo từ các cha mẹ về việc trẻ em bị phì đại bộ phận sinh dục bất thường sau khi tiếp xúc với gel testosterone, dẫn đến chỉ thị yêu cầu các nhà sản xuất thêm cảnh báo trên nhãn sản phẩm, khuyên người dùng rửa tay kỹ sau khi sử dụng và tránh tiếp xúc trực tiếp da kề da với trẻ em.

Các bác sĩ cho biết các loại thuốc dạng gel có chứa estrogen có thể lây truyền sang người khác qua tiếp xúc. Do đó, người dùng nên tuân theo các hướng dẫn sau:

- Hãy rửa tay thật kỹ ngay sau khi thoa thuốc.

- Chờ cho thuốc khô, ít nhất 5 phút.

- Che phủ vùng da đã được điều trị bằng quần áo để tránh tiếp xúc với người khác (đặc biệt là trẻ em).

- Nếu có thể, hãy đeo găng tay khi bôi thuốc.

Hiện nay, việc sử dụng liệu pháp thay thế hormone (HRT) ở phụ nữ mãn kinh đang gia tăng, đặc biệt là ở Anh, nơi số đơn thuốc đã tăng 11% vào năm ngoái. Do đó, trường hợp của Freya là một bài học quan trọng cho các bậc phụ huynh cần thận trọng về việc tiếp xúc gần gũi với con cái sau khi sử dụng loại thuốc này.

Dấu hiệu của dậy thì sớm

Theo Mayo Clinic, dậy thì sớm là hiện tượng cơ thể trẻ em bắt đầu thay đổi thành cơ thể người lớn quá sớm. Sự thay đổi này được gọi là dậy thì. Hầu hết các trường hợp, dậy thì xảy ra sau 8 tuổi ở bé gái và sau 9 tuổi ở bé trai. Dậy thì sớm là khi dậy thì bắt đầu quá sớm so với độ tuổi của trẻ.

Trong giai đoạn dậy thì, cơ bắp và xương phát triển nhanh chóng. Cơ thể thay đổi hình dạng và kích thước. Và cơ thể trở nên có khả năng sinh con.

Nguyên nhân gây dậy thì sớm thường khó tìm ra. Hiếm khi, một số bệnh lý như nhiễm trùng, rối loạn nội tiết tố, khối u, vấn đề về não hoặc chấn thương có thể gây ra dậy thì sớm. Điều trị dậy thì sớm thường bao gồm dùng thuốc để trì hoãn quá trình dậy thì.

Các triệu chứng dậy thì sớm bao gồm:

- Sự phát triển ngực và kỳ kinh nguyệt đầu tiên ở bé gái.

- Sự phát triển của tinh hoàn và dương vật, râu trên mặt và giọng nói trầm hơn ở các bé trai.

- Lông mu hoặc lông nách.

- Tăng trưởng nhanh chóng.

- Mụn trứng cá.

- Mùi cơ thể của người lớn.

Một số việc có thể làm để giảm khả năng dậy thì sớm ở trẻ em, bao gồm:

- Để xa tầm tay trẻ em bất cứ thứ gì có chứa estrogen hoặc testosterone. Điều này có thể bao gồm thuốc kê đơn dành cho người lớn hoặc thực phẩm chức năng.

- Khuyến khích trẻ duy trì cân nặng khỏe mạnh.