Bé gái 7 tuổi dậy thì sớm sau 3 tháng ăn uống theo cách nhiều cha mẹ đang làm

Đây là câu chuyện của 1 bé gái ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ban đầu, gia đình nghĩ rằng con “lớn nhanh là tốt”, nhưng sau lời nhắc của một người hàng xóm là điều dưỡng trưởng khoa nhi, cha mẹ quyết định đưa bé đi kiểm tra. Kết quả khiến cả nhà không khỏi bàng hoàng.

Qua siêu âm tuyến vú và siêu âm phụ khoa, bác sĩ phát hiện bé đã có biểu hiện phát triển tuyến vú, tử cung và buồng trứng to hơn bình thường, những thay đổi đặc trưng của dậy thì sớm.

Dậy thì sớm ở bé gái được xác định khi phát triển tuyến vú trước 7,5 tuổi hoặc có kinh nguyệt trước 10 tuổi. Các dấu hiệu thường gặp bao gồm ngực xuất hiện cục cứng nhỏ, chiều cao tăng nhanh bất thường, cơ thể thay đổi sớm hơn so với bạn bè cùng lứa. Bác sĩ nhấn mạnh, khi phát hiện những tín hiệu này, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt, tuyệt đối không chủ quan.

Ở nhà 3 tháng, tăng cân rồi… dậy thì sớm

Tại khoa Nhi, Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), thời gian gần đây tiếp nhận rất nhiều trẻ “mập lên thấy rõ” sau thời gian dài ở nhà, trong đó không ít trường hợp kèm theo dậy thì sớm, khiến cha mẹ lo lắng.

Trường hợp bé gái gần 8 tuổi khác là ví dụ điển hình. Chỉ trong 3 tháng ở nhà, bé tăng gần 5kg, trong khi bình thường trẻ chỉ tăng khoảng 2 kg mỗi năm. Chỉ số BMI vượt ngưỡng béo phì. Đáng lo hơn, kiểm tra cho thấy tuyến vú đã phát triển ở giai đoạn trung bình, tuổi xương lên tới 11 tuổi, đồng nghĩa với nguy cơ chiều cao trưởng thành bị hạn chế nghiêm trọng.

Nguyên nhân, theo lời cha mẹ, đến từ việc ăn quá nhiều thịt, đồ ngọt, thức ăn chiên rán, uống nước ngọt như nước lọc, cộng với gần như không vận động trong thời gian dài.

Bác sĩ cho biết, béo phì là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy dậy thì sớm. Khi cơ thể tích tụ quá nhiều mỡ, nội tiết bị rối loạn, kích thích trục nội tiết sinh dục hoạt động sớm hơn bình thường. Điều này khiến tuổi xương tăng nhanh, xương sớm đóng lại, làm giảm chiều cao khi trưởng thành.

Dậy thì sớm được chia thành dậy thì sớm trung ương và dậy thì sớm ngoại biên, trong đó thể trung ương đặc biệt nguy hiểm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ và cần được điều trị chuyên khoa.

Những thực phẩm trẻ nên hạn chế

Các chuyên gia cảnh báo, chế độ ăn đóng vai trò then chốt. Trẻ cần hạn chế đồ chiên rán, thịt nhiều mỡ, thực phẩm “đại bổ”, trái cây và rau trái trái mùa, vì có thể chứa hormone hoặc làm rối loạn nội tiết. Việc “nuôi con cho mập” không đồng nghĩa với khỏe mạnh, thậm chí có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn cho sự phát triển lâu dài.

Song song với kiểm soát ăn uống, phụ huynh cần khuyến khích trẻ tăng cường vận động ngoài trời, theo dõi sát những thay đổi về thể chất và tâm sinh lý, để kịp thời phát hiện bất thường.

Bác sĩ nhấn mạnh, dậy thì sớm hoàn toàn có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm, nhưng nếu bỏ qua “thời điểm vàng”, cái giá phải trả có thể là chiều cao, sức khỏe và cả tương lai của trẻ.

Nguồn và ảnh: The Paper