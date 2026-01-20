Chuyên gia chỉ ra 3 phần thịt bổ dưỡng bậc nhất của con lợn, nhiều người không biết còn chê, nhất cái số 1

Điểm danh lợi ích của việc ăn thịt lợn đối với sức khoẻ

- Giàu dinh dưỡng: Trong 100g thịt lợn có chứa 117mg phốt pho và 100g thịt lợn rừng có chứa 151mg phốt pho. Phốt pho có thể hữu ích cho cơ thể của chúng ta giúp ngăn ngừa loãng xương, chăm sóc sức khỏe của xương và răng,... Bên cạnh đó, 100g thịt lợn chứa 7 mg canxi và 100g thịt lợn rừng chứa 8 mg canxi.

- Tốt cho hệ miễn dịch: Thông thường, nó có những lợi ích sức khỏe tương tự như thịt bò và các loại thịt tươi sống khác. Thịt lợn có nhiều chất đạm.

Khoảng 100gam thịt lợn chứa 11,9gam protein rất tốt và hữu ích cho cơ thể chúng ta, giúp tăng cường cơ bắp, chăm sóc sức khỏe và hệ thống miễn dịch.

Thịt lợn là một loại thịt rất phổ biến trong các bữa ăn hằng ngày. Ảnh minh họa.

- Rất tốt cho bệnh thiếu máu: Giống như các loại thịt khác, nó có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Các loại thịt như thịt lợn, thịt bò, dê chứa nhiều selen giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Ngoài ra, thịt lợn cũng chứa sắt giúp sản xuất hồng cầu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

- Rất tốt cho làn da: Một lợi ích sức khỏe khác của việc ăn thịt lợn là nó chứa nhiều collagen. Collagen hữu ích như một loại thuốc điều trị da và mặt vì nó có thể giúp da săn chắc, ngăn ngừa hoặc giảm các triệu chứng lão hóa.

- Giàu năng lượng: Từ 100 gr thịt lợn chứa 457 calo, cung cấp cho chúng ta năng lượng để thực hiện các hoạt động trong ngày.

3 bộ phận bổ nhất của con lợn

Thịt lợn là thực phẩm phổ biến trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên phần thịt lợn nào chứa nhiều dinh dưỡng nhất và thơm ngon thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là 3 bộ phận bổ nhất của con lợn các chuyên gia khuyên bạn nên ăn thường xuyên.

Đuôi lợn

Đuôi lợn là một trong những phần thịt bổ dưỡng nhất của con lợn. Cũng vì một con lợn chỉ có một chiếc đuôi nên nhiều người đi chợ muộn sẽ không kịp mua chúng.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Theo y học cổ truyền, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm.

Đặc biệt trong các nghiên cứu, phần đuôi lợn có chứa chủ yếu là phần da, chứa nhiều collagen, elastin, keratin, albumin, globulin… đây đều là các chất có tác dụng tăng tính đàn hồi của da, chống lão hóa da, bảo vệ làn da trước sự tấn công của môi trường. Chính vì vậy nên đây là một trong những phần thịt lợn luôn được bán chạy nhất.

Xương lưỡi liềm

Đây là một trong những bộ phận ngon của con lợn. Những người sành ăn nhất định rất thích mua xương lưỡi liềm vì chúng rất giòn, mềm ngọt. Phần xương này có hình cong vát tương tự hình lưỡi liềm nên được gọi là xương lưỡi liềm.

Xương lưỡi liềm là một trong những phần ngon nhất của con lợn, nằm ở phần chân trước của lợn, nó là nơi kết nối giữa xương ống và xương quạt. Do đó số lượng rất có hạn, chỉ những ai sành ăn mới biết để mua.

Xương lưỡi liềm chủ yếu là sụn nên ăn rất giòn, mềm, ngọt. Hơn nữa, phần này rất giàu collagen, canxi, protein và vitamin. Rất tốt cho việc bảo vệ sức khỏe xương khớp, tăng cường thể lực, đặc biệt phụ nữ có sức khỏe yếu, muốn làm đẹp da thì càng nên ăn phần thịt này.

Thịt dải lợn

Thịt dải chính là phần thịt gần với tim lợn, có chức năng ngăn cách các mô của khoang ngực và khoang bụng, giúp bảo vệ tim. Thịt dải dù làm món nướng, kho hay luộc cũng đều mềm thơm, bên trong dai giòn, không hề bị khô.

Phần thịt dải heo chứa protein chất lượng cao giúp cho cơ thể phát triển cơ bắp, tăng cường sức đề kháng, tái tạo mô và tế bào cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, trong phần thịt dải heo còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, D.

Ngoài chợ có không ít người bán hàng đã ví phần thịt dải là phần thịt lợn: Ngon nhất, thơm nhất của con lợn. Đã vậy mỗi con chỉ có một miếng nên không phải ai cũng mua được.

