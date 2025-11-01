Bé gái 9 tuổi đã 2 lần hành kinh, dậy thì sớm vì thói quen của nhiều cha mẹ

Câu chuyện xảy ra tại thành phố Tây An, Trung Quốc. Tại một buổi khám ở Bệnh viện Trung tâm Y học Quốc tế Tây An, chỉ trong một buổi sáng, bác sĩ đã tiếp nhận 8 trường hợp trẻ bị dậy thì sớm. Trong số đó có bé gái 2 tuổi rưỡi đã phát triển ngực và một bé gái 9 tuổi rưỡi đã có kinh nguyệt 2 lần.

Bác sĩ nhi khoa cho biết, dậy thì sớm có tiêu chuẩn xác định rất rõ: bé gái nếu phát triển ngực trước 6 tuổi rưỡi hoặc có kinh trước 10 tuổi, bé trai nếu 9 tuổi đã to tinh hoàn, vỡ giọng, xuất tinh… đều được xem là dấu hiệu bất thường. Điều đáng sợ là dậy thì sớm không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, mà còn làm trẻ ngừng phát triển chiều cao sớm, dẫn đến vóc dáng thấp khi trưởng thành, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe sinh sản về sau.

Bác sĩ cũng chỉ ra những yếu tố dễ kích hoạt dậy thì sớm: ăn quá nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt, chất béo; trẻ thức đêm, nghiện điện thoại; và dùng các vật dụng kém chất lượng có thể chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết.

Ngoài ra, bác sĩ cảnh báo trong môi trường sống có chất phthalates, một loại chất tăng dẻo dùng trong nhựa rẻ tiền, mỹ phẩm, ly chén dùng một lần. Đặc biệt nếu đựng đồ nóng, chúng rất dễ giải phóng hóa chất gây nhiễu nội tiết. Trẻ ăn thức ăn nhanh dùng hộp nhựa rẻ tiền nóng hổi, nguy cơ càng cao.

Khuyến cáo cho cha mẹ:

- Cho trẻ ăn uống đa dạng, hạn chế đồ chiên rán, đồ ngọt, nước ngọt.

- Hạn chế rau củ trái mùa.

- Ngủ đúng giờ, không bật đèn ngủ.

- Phát hiện trẻ có dấu hiệu phát triển sớm, phải đi khám ngay.

Bác sĩ cũng giải thích thêm những tin đồn kiểu “ăn thịt gà gây dậy thì sớm”, “uống sữa đậu nành gây dậy thì sớm”… đều không có cơ sở nếu ăn uống bình thường. Thứ đáng lo hơn chính là trẻ ăn quá nhiều, dẫn tới thừa cân, mới thật sự tăng nguy cơ dậy thì sớm.

Nhưng đáng lo nhất, nhiều phụ huynh tự ý mua đủ loại “thực phẩm bổ sung giúp cao nhanh” hay “tăng trưởng vượt trội”. Không ít loại trong đó có pha hormone. Đây mới là thứ có thể đẩy con mình vào dậy thì sớm thật sự.

Lời nhắc cuối từ bác sĩ là tuyệt đối đừng tự ý cho trẻ uống bất kỳ loại “bổ” nào khi chưa có chỉ định chuyên môn. Vì cái giá phải trả có thể là tương lai chiều cao và sức khỏe của chính con bạn.

