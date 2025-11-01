Cô gái 28 tuổi tắc mạch phổi vì uống thuốc tránh thai

Bác sĩ tại Bệnh viện trực thuộc Học viện Y khoa Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) vừa tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt: cô gái 28 tuổi tên Tiểu Lệ bất ngờ ngất xỉu giữa đêm, toàn thân co giật, hô hấp ngừng lại, nguyên nhân được xác định là tắc mạch phổi nghiêm trọng do dùng thuốc tránh thai lâu ngày để trị mụn.

Theo đồng nghiệp của bệnh nhân kể lại, Tiểu Lệ vốn bị mụn trứng cá dai dẳng. Gần một năm qua, cô nghe người quen mách rằng thuốc tránh thai có thể điều hòa nội tiết và trị mụn hiệu quả, nên tự ý uống đều đặn mỗi ngày mà không đi khám bác sĩ.

Đêm hôm xảy ra sự việc, Tiểu Lệ bị cảm cúm nặng, đang nghỉ ở nhà thì bỗng ngất lịm, toàn thân run rẩy, tay chân co giật. Đồng nghiệp phát hiện và lập tức gọi cấp cứu.

Khi được đưa tới bệnh viện, cô vẫn tỉnh táo nhưng huyết áp bằng 0, mạch yếu dần. Chỉ ít phút sau, bệnh nhân đột ngột hôn mê sâu, mắt trợn ngược, co giật toàn thân, nhịp tim giảm còn 56 lần/phút rồi ngừng thở.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi, đặt ống nội khí quản, cho thở máy và huy động đội ngũ chuyên khoa tim mạch - lồng ngực cùng tham gia cấp cứu.

Sau khi siêu âm tim khẩn cấp, nhóm bác sĩ xác định nguyên nhân: Tiểu Lệ bị tắc động mạch phổi cấp tính, tình trạng cục máu đông từ tĩnh mạch chân di chuyển lên phổi, gây cản trở dòng máu và đe dọa tính mạng.

Trong trường hợp này, bác sĩ nhận định việc dùng thuốc tránh thai lâu ngày chính là “ngòi nổ” hình thành huyết khối, kết hợp với việc cô bị cảm cúm, ít vận động khiến cục máu đông dễ bong ra và di chuyển lên phổi.

Đội ngũ y tế nhanh chóng sử dụng hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) hỗ trợ tuần hoàn và tiến hành liệu pháp tiêu huyết khối khẩn cấp. Sau nhiều giờ nỗ lực, bệnh nhân dần ổn định, huyết áp và nhịp tim trở lại bình thường, rồi hồi phục hoàn toàn, may mắn không để lại di chứng.

Bác sĩ cảnh báo: Không tự ý dùng thuốc tránh thai trị mụn

Các chuyên gia cho biết, thuốc tránh thai có chứa estrogen (nội tiết tố nữ), nếu sử dụng lâu dài có thể làm tăng nguy cơ đông máu, dẫn đến huyết khối tĩnh mạch sâu và tắc mạch phổi, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trẻ.

Bên cạnh đó, việc tự ý dùng thuốc nội tiết mà không có chỉ định, không theo dõi định kỳ dễ gây rối loạn nội tiết, tăng cân, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng gan.

Bác sĩ điều trị nhấn mạnh: “Không có loại thuốc nào hoàn toàn vô hại. Dù chỉ là thuốc tránh thai hay thực phẩm chức năng, người dân tuyệt đối không nên tự ý dùng để làm đẹp hay trị mụn. Việc dùng thuốc phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt là thuốc liên quan đến nội tiết tố”.

