Mới 20 tuổi đã mắc suy thận: Bác sĩ kêu gọi “đừng chủ quan với điều này”

Suy thận mạn ở tuổi 20

Bệnh nhân tên Tiêu Lỗi, đến bệnh viện khám do xuất hiện triệu chứng chóng mặt, tức ngực, mệt mỏi triền miên. Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy chỉ số huyết áp tâm thu của anh lên tới 260 mmHg, độ lọc cầu thận của bệnh nhân chỉ còn 4mL/ phút/ 1,73m2 (mức bình thường là trên 90mL/ phút/ 1,73 m2). Ngoài ra, tim của bệnh nhân phì đại gấp đôi người bình thường, có dịch tích tụ quanh tim, phổi, trang QQ News cung cấp thông tin.

Dựa trên các chỉ số và kết quả khám, các bác sĩ tại bệnh viện kết luận bệnh nhân bị suy thận giai đoạn 5 kèm tình trạng thiếu máu do suy thận mạn, suy tim cấp và tăng huyết áp nặng.

Theo các bác sĩ điều trị, thận của bệnh nhân Tiêu Lỗi đã bị suy teo và mất gần như toàn bộ chức năng. Hiện bệnh nhân phải tiến hành lọc máu định kỳ để duy trì chức năng thận cho đến khi tìm được thận ghép phù hợp.

Khi khai thác tiền sử bệnh của bệnh nhân, bác sĩ phát hiện bệnh nhân Tiêu Lỗi từng được chẩn đoán mắc huyết áp cao cách đây vài năm. Tuy nhiên, bệnh nhân cho rằng mình còn trẻ, cơ thể lại không có biểu hiện bất thường nên anh đã bỏ qua, không tái khám và cũng không điều trị tình trạng huyết áp cao.

Theo các chuyên gia, việc không theo dõi và điều trị huyết áp cao là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân bị suy hỏng thận.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Mối liên hệ giữa huyết áp cao và suy thận

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận - NIDDK (thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ), huyết áp cao là nguyên nhân đứng hàng thứ 2 gây suy thận tại Mỹ, sau bệnh tiểu đường. Huyết áp cao nếu không được điều trị kịp thời có thể làm hỏng các mạch máu ở thận, từ đó khiến thận không còn hoạt động hiệu quả để loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Chất lỏng bị tích tụ lại tiếp tục làm tăng huyết áp, quá trình này diễn ra liên tục có thể gây suy thận mạn.

Huyết áp cao nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng ở thận. Do đó, theo các chuyên gia y tế, việc kiểm soát huyết áp đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa suy thận mạn.

Bác sĩ chuyên khoa thận tại Bệnh viện Nhân dân số 1 quận Tiêu Sơn kêu gọi, thông qua trường hợp của bệnh nhân Tiêu Lỗi, mọi người - đặc biệt là người trẻ tuổi - tuyệt đối không chủ quan với huyết áp cao. Khi được chẩn đoán mắc huyết áp cao, mọi người cần điều trị theo phác đồ của bác sĩ và tái khám định kỳ để kiểm soát bệnh, đồng thời hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nặng nề.

Huyết áp cao nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thận. (Ảnh minh họa)

Ngoài việc kiểm soát huyết áp, mọi người cũng nên thay đổi lối sống để chủ động phòng bệnh, chẳng hạn như:

- Tập thể dục thường xuyên, 5 lần mỗi tuần, mỗi lần 30 phút.

- Ăn uống lành mạnh: Chế độ ăn giảm chất đạm, ăn nhiều rau củ, trái cây.

- Uống đủ nước, ít nhất 8 ly nước mỗi ngày.

- Không hút thuốc lá.

- Không tự ý sử dụng các loại thuốc chống viêm, giảm đau.

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm soát tốt đường huyết.

- Kiểm tra tầm soát thường xuyên với những người có yếu tố nguy cơ cao như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, gia đình có người mắc bệnh thận mạn.

Bên cạnh đó, khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, da nhợt nhạt, cơ thể phù nề, tiểu đêm nhiều, nước tiểu có bọt,... mọi người cần cảnh giác với bệnh thận và đi khám ngay

Chuyên gia cho biết suy thận có thể phòng ngừa được nếu mọi người không chủ quan với những tín hiệu bệnh, đi kiểm tra sớm và kiểm soát huyết áp kịp thời.