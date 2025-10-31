Anh ta không phải người trong nhóm nguy cơ cao, không từng truyền máu, không nghiện ma túy. Các bác sĩ ngỡ ngàng kiểm tra đi kiểm tra lại, cho đến khi người vợ đỏ hoe mắt nói một câu khiến cả phòng im lặng: “Tôi… thật sự không cản nổi anh ấy nữa”.

Bác sĩ kể, khi thấy kết quả dương tính HIV trên phiếu xét nghiệm, phản ứng đầu tiên không phải là hoảng hốt, mà là nghi ngờ bởi anh ta không thuộc nhóm “nguy cơ cao” như xã hội vẫn nghĩ. Nhưng chính cách nghĩ đó, gắn HIV với “dân ăn chơi” hay “nghiện ngập”, lại khiến nhiều người bình thường vô tình rơi vào lưới virus mà không hay biết.

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, hơn 95% ca nhiễm HIV hiện nay là do quan hệ tình dục không an toàn giữa nam và nữ , trong đó có không ít người đã lập gia đình, có công việc ổn định. HIV không còn là “chuyện của người khác”, mà đang len lỏi vào từng mái nhà.

Người vợ kể, vài năm gần đây, chồng thường nhận ca đêm, ít về nhà, hay than mệt. Cô không ngờ, trong những đêm lái xe xa nhà, anh lại thường xuyên lui tới các tiệm “massage trá hình” và có quan hệ không an toàn .

“Anh ấy không phải không biết, chỉ là chủ quan. Anh bảo ‘nhìn họ sạch sẽ, chắc không sao đâu’. Tôi khuyên nhiều lần nhưng… cản không nổi”, người vợ nức nở.

Bác sĩ thở dài: “Không có ai ‘nhìn sạch mà an toàn’. Chính cái tâm lý chủ quan ấy mới là virus nguy hiểm nhất”. Thực tế, nhiều cơ sở dịch vụ tình dục vẫn tiềm ẩn rủi ro cao, thiếu kiểm tra định kỳ, khiến vòng lây nhiễm âm thầm tiếp diễn .

Giai đoạn đầu của HIV thường không có triệu chứng rõ ràng , dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường như sốt nhẹ, mệt mỏi, sụt cân, đổ mồ hôi đêm hoặc nổi hạch . Khi nam tài xế đến viện vì sụt cân nhanh, sốt kéo dài , kết quả cho thấy hệ miễn dịch của anh đã suy yếu nghiêm trọng , chỉ còn dưới 200 tế bào CD4/μL, mức được xem là “mở toang cánh cửa” cho hàng loạt bệnh cơ hội.

Nếu anh chịu đi kiểm tra sớm, chỉ cần một lần xét nghiệm máu trong gói khám sức khỏe định kỳ, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhận thức sai lầm, “vũ khí giết người vô hình”

Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần không tiêm chích, không truyền máu là an toàn. Nhưng chỉ một lần quan hệ không bảo vệ , dù là “người quen” hay “người tình”, đều có thể lây nhiễm. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ nhiễm HIV ở người trung niên và cao tuổi đang tăng nhanh, đặc biệt là nhóm nam giới trên 45 tuổi.

Họ vẫn có nhu cầu sinh lý, nhưng thiếu kiến thức về an toàn tình dục , lại e ngại đi khám vì “xấu hổ”, dẫn đến phát hiện muộn, khi đã không còn cơ hội đảo ngược.

Nguồn và ảnh: Sohu