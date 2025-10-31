Nam thanh niên chạy bộ suốt 1 năm, kết quả nốt phổi chuyển thành ung thư

Trường hợp ở Trung Quốc khiến nhiều người giật mình này là một người đàn ông duy trì chạy bộ suốt 1 năm, nhưng khi đi khám lại phát hiện nốt phổi đã chuyển thành ung thư .

Các bác sĩ khẳng định, nguyên nhân không nằm ở việc “chạy hay không chạy”, mà ở cách chạy sai lầm, biến việc rèn luyện thành con dao hai lưỡi đối với sức khỏe.

Ảnh minh họa

4 thói quen khi chạy bộ “tàn phá” lá phổi

- Chạy buổi sáng trong không khí ô nhiễm: Theo các bác sĩ, vào mùa thu và mùa đông, buổi sáng thường xảy ra hiện tượng “nghịch nhiệt” khiến bụi bẩn và khí thải tích tụ gần mặt đất. Lúc này chạy bộ chẳng khác nào biến cơ thể thành “ máy hút bụi người ”. Nếu chỉ số PM2.5 vượt quá 100, chuyên gia khuyến cáo nên chuyển sang chạy trong nhà hoặc tập ở phòng gym có máy lọc không khí .

- Thở bằng miệng khi chạy: Nhiều người có thói quen há miệng thở gấp khi vận động. Tuy nhiên, miệng không có chức năng lọc bụi như mũi , khiến khói bụi và vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào phổi. Cách tốt nhất là thở bằng mũi - thở ra bằng miệng , có thể mang khẩu trang thể thao chuyên dụng hoặc chọn thời điểm vắng người, không khí trong lành để chạy.

- Cố gắng chạy quá sức: Không ít người cho rằng chạy càng nhanh, càng nhiều thì càng khỏe. Thực tế, chạy vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể sẽ khiến tim phổi hoạt động quá tải, nhịp thở dồn dập và thiếu oxy. Nguyên tắc vàng là “chạy mà vẫn nói chuyện được” , tức là duy trì tốc độ vừa phải, ổn định.

- Hút thuốc ngay sau khi chạy: Sau khi vận động, nhịp tim và tuần hoàn máu tăng cao. Nếu lúc này hút thuốc, các độc tố từ khói thuốc sẽ thẩm thấu nhanh hơn vào máu , gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi. Bác sĩ khuyên nên tránh hút thuốc ít nhất 2 tiếng sau khi tập , tốt hơn hết là nhân cơ hội này để cai thuốc lá .

Chạy bộ đúng cách mới thật sự tốt cho sức khỏe

- Chọn thời điểm và địa điểm phù hợp: Không nên chạy sáng sớm khi sương còn dày. Thời gian lý tưởng là sau 9 giờ sáng hoặc trước 5 giờ chiều , khi không khí trong lành hơn. Công viên, đường nội khu xanh mát luôn tốt hơn so với đường xe cộ đông đúc.

- Tập thở đúng nhịp: Áp dụng quy tắc “ ba bước hít, hai bước thở ”, hít vào trong ba bước, thở ra trong hai bước. Cách này giúp tăng dung tích phổi, hạn chế hít phải khói bụi.

- Khởi động kỹ trước khi chạy: Dành 5-10 phút làm nóng cơ thể, xoay vai, giãn cơ ngực để kích hoạt hệ hô hấp. Tránh khởi động đột ngột gây co thắt cơ hô hấp.

- Làm sạch cơ thể sau khi chạy: Rửa mặt, súc miệng, rửa mũi bằng nước muối sinh lý để loại bỏ bụi bẩn bám trong đường hô hấp. Quần áo thể thao cần được giặt ngay, tránh để lâu dính mồ hôi và bụi mịn.

Ai cần đặc biệt cẩn trọng khi chạy bộ?

- Người có bệnh lý hô hấp như viêm phế quản mạn, hen suyễn… nên tập theo hướng dẫn của bác sĩ, mang theo thuốc dự phòng khi cần.

- Người hút thuốc lâu năm nên kiểm tra chức năng phổi trước, bắt đầu bằng đi bộ nhanh thay vì chạy ngay.

- Người làm việc trong môi trường nhiều bụi , như công nhân xây dựng, giáo viên… nên rửa mặt sạch trước khi tập để giảm lượng bụi hít vào.

- Người nhạy cảm với thời tiết , dễ đau họng khi gặp sương hoặc khói bụi, nên chọn các môn thể thao trong nhà như bơi lội, đạp xe tại chỗ.

Chạy bộ vốn không sai, sai là ở cách chạy. Các bác sĩ khuyến nghị nên chụp CT phổi định kỳ 6 tháng/lần , đặc biệt với người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử hút thuốc.

Nguồn và ảnh: Sohu