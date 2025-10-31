Loại rau quen thuộc, có nhiều vào mùa đông giá lại rẻ, giúp xương khớp khỏe mạnh

Cải bắp có vào mùa đông và rất quen thuộc với người Việt Nam. Đây là nguyên liệu dùng chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bắp cải còn chứa nhiều dinh dưỡng và mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo BS Ngô Thị Mai Phương (BVĐK) Medlatec, cải bắp có chứa nhiều vitamin C mỗi ngày, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, nhất là vào những ngày thời tiết mùa đông. Ước tính cứ 100gr bắp cải có chứa 35mg vitamin C, đáp ứng gần nửa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành.

Bắp cải chứa các khoáng chất như canxi, magiê và kali. Khoáng chất này được biết đến với khả năng duy trì sức khỏe của xương. Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài nguồn vitamin C dồi dào, bắp cải còn chứa nhiều vitamin K, canxi, magie, kali… đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp hệ thống xương khớp được khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Loại rau này cũng ít calo, giàu chất xơ, thích hợp cho người ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng lành mạnh. Khi ăn rau bắp cải có thể làm giảm triệu chứng của nhiều loại bệnh khác nhau.

Giảm đau nhức: Ép bắp cải lấy nước uống, còn bã đắp vào chỗ đau nhức do thấp khớp, thống phong, đau dây thần kinh tọa.

Chữa đau khớp, nhức tay chân, nổi hạch: Lấy lá bắp cải cán dập gân lá, hơ nóng rồi áp lên chỗ đau. Mỗi chỗ đau đắp 3 - 4 miếng lá cải bắp, bên ngoài dùng vải dày áp lên rồi cột lại.

Chữa ho nhiều đờm: Dùng 80 - 100g bắp cải, nửa lít nước, sắc còn 1/3, cho thêm mật ong uống trong ngày, kết hợp ăn bắp cải sống.

Đái tháo đường: Bắp cải có tác dụng làm giảm quá trình đồng hóa glucid và giảm đường huyết. Dùng 100g hàng ngày giúp phòng và trị bệnh đái tháo đường type 2.

Giúp hình thành các tế bào hồng cầu: Sắt là một thành phần giúp thúc đẩy quá trình hình thành của các tế bào hồng cầu, do đó tránh được các triệu chứng của bệnh thiếu máu. Tiêu thụ cải bắp kết hợp với nước cam hoặc nước bưởi có khả năng tối ưu hóa sự hấp thụ chất sắt từ bắp cải.

Bắp cải và các loại rau cùng họ có chứa một chất có thể chống lại tế bào ung thư trong cơ thể. Ảnh minh họa: Internet.

Ngăn ngừa ung thư: Bắp cải và các loại rau cùng họ có chứa một chất có thể chống lại tế bào ung thư trong cơ thể. Chúng là những chất kích thích các enzym để kiềm chế tốc độ tăng trưởng khối u. Nghiên cứu ở Trung Quốc cũng chỉ ra rằng những phụ nữ tiêu thụ một số lượng nhất định các loại rau như bắp cải, bông cải xanh giảm nguy cơ của các triệu chứng ung thư vú.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng kali trong bắp cải rất nhiều, tốt cho sức khỏe tim mạch và duy trì lưu thông máu khỏe mạnh đồng thời tránh tắc nghẽn các mạch máu đến tim. Kali cũng là một hợp chất tốt để làm giảm các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp. Hàm lượng kali cao trong bắp cải là một trong những loại thực phẩm được khuyến cáo tốt cho bệnh tăng huyết áp.

Tăng cường miễn dịch: Không chỉ trái cây như cam, nho hoặc táo mới có nhiều vitamin C, trong bắp cải cũng có rất nhiều loại vitamin này, do đó công dụng của bắp cải còn là làm cho hệ thống miễn dịch phát triển mạnh hơn. Vitamin C cũng rất tốt cho chăm sóc sức khỏe làn da.

Chữa loét dạ dày tá tràng: Nước ép bắp cải có thể giúp chóng làm lành vết loét, thành sẹo, nhất là loét dạ dày, ruột.

Giải độc cơ thể: Do có chứa hàm lượng vitamin C và lưu huỳnh cao, bắp cải có thể giúp loại bỏ độc tố (gốc tự do). Các gốc tự do là một trong những nguyên nhân chính của bệnh viêm khớp, bệnh ngoài da, bệnh thấp khớp và bệnh gút.

Tốt cho não: Bắp cải hoặc các loại rau họ cải là nguồn cung cấp rất nhiều vitamin K và anthocyanin có thể giúp cho sức khỏe tâm thần và sự tập trung của não bộ. Các dưỡng chất này cũng có thể ngăn ngừa tổn thương thần kinh, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và chứng mất trí.

Rau bắp cải là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon. Ảnh HM.

Tốt cho mắt: Bắp cải là một nguồn giàu rau quả có chứa beta-carotene. Hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có tuổi, thường xuyên ăn bắp cải cho họ khả năng ngăn chặn sự thoái hóa điểm vàng và có thể cải thiện sức khỏe mắt cũng như ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Chất beta carotene theo một số nghiên cứu có thể giảm ung thư tuyến tiền liệt.

Chống viêm: Bắp cải có chất chống viêm và là một nguồn chính glutamine. Glutamine là một chất chống viêm mạnh, vì vậy, ăn bắp cải có thể làm giảm tác dụng của các bệnh như viêm, kích ứng, dị ứng, đau khớp, sốt và các rối loạn về da.

Tốt cho xương: Bắp cải chứa các khoáng chất như canxi, magiê và kali. Khoáng chất này được biết đến với khả năng duy trì sức khỏe của xương.

Đối phó với bệnh nhức đầu : Sử dụng lá bắp cải như một miếng gạc ấm có thể giúp giảm đau đầu. Hơn nữa, nghiền lá bắp cải và đặt nó trên trán cũng có thể giảm đau đầu. Đối với bệnh đau đầu mạn, uống nước ép bắp cải (25-50ml) có thể giúp xóa bỏ những cơn đau đầu. Ngoài ra dùng nước ép bắp cải còn có thể chữa viêm họng, viêm phế quản, khản tiếng, phòng chống nhiễm khuẩn, nhiễm nấm ngoài da.

Theo gợi ý của các mẹ đảm, ngoài những món như luộc, nấu canh, xào thì mọi người có thể thử làm thêm những món ngon khác từ bắp cải như: Gà xào bắp cải; Bắp cải xào tôm; Canh hàu bắp cải giàu canxi, bổ xương khớp… Những món này vừa dễ làm, bổ dưỡng và không tốn quá nhiều thời gian.

Lưu ý khi ăn bắp cải: Khi ăn bắp cải, cần chú ý đến một số đối tượng không nên ăn nhiều như người có vấn đề về tuyến giáp, người bị hội chứng ruột kích thích, hoặc phụ nữ cho con bú, cũng như những lưu ý về chế biến để giữ trọn dinh dưỡng và tránh đầy hơi. Nên ưu tiên nấu chín tới, ăn bắp cải sống với lượng vừa phải, rửa thật sạch và tránh nấu quá chín hoặc dùng lò vi sóng.

(Theo suckhoedoisong, tienphong)