Việt Nam sở hữu “trái cây hạnh phúc” hút mạnh thị trường Trung Quốc, Nhật Bản: Hàng loạt lợi ích bất ngờ

Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2025, chuối là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba trong nhóm trái cây. Năm 2024, Nhật Bản nhập tới 33.000 tấn chuối Việt – tăng gần 14 lần so với năm 2019. Riêng tháng 7/2025, lượng chuối xuất sang khu vực Tokyo của Nhật Bản tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tại Trung Quốc, chuối Việt đã vượt Philippines để chiếm gần 50% thị phần nhập khẩu nhờ chất lượng, mẫu mã đẹp và lợi thế vận chuyển.

Không chỉ mang giá trị kinh tế, chuối còn được ví là “trái cây hạnh phúc” bởi lợi ích tuyệt vời với sức khỏe thể chất và tinh thần. Giàu kali, chất xơ và vitamin, chuối giúp giảm căng thẳng, cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng và duy trì tâm trạng tích cực. Ngay từ đầu thế kỷ 20, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã công nhận chuối là một trong những “siêu thực phẩm” tốt nhất cho trẻ em.

Sơ chế chuối trước khi xuất khẩu (Ảnh minh họa).

“Kho dinh dưỡng” trong một quả chuối

Một quả chuối trung bình chứa khoảng 89 calo; 12g đường; 1,1g đạm; 22,8g carb; 2,6g chất xơ và rất ít chất béo (0,3g). Chuối là nguồn cung cấp dồi dào vitamin B6, C và kali – những dưỡng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ tim mạch và cải thiện hệ thần kinh.

Ở chuối xanh, hàm lượng tinh bột chiếm tới 80% trọng lượng khô và dần chuyển hóa thành đường khi chín (fructose, sucrose, glucose). Dù có vị ngọt, chỉ số đường huyết (GI) của chuối khá thấp, chỉ khoảng 42–58, nên không gây tăng đường huyết đột ngột.

Chuối còn giàu tinh bột kháng, loại tinh bột không bị cơ thể tiêu hóa mà trở thành “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh và tốt cho tiêu hóa. Bên cạnh đó, pectin – loại chất xơ hòa tan đặc trưng trong chuối – giúp ổn định đường huyết sau bữa ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Trong chuối còn có nhiều hợp chất thực vật quý như dopamine (chất chống oxy hóa mạnh) và catechin chất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

6 lợi ích sức khỏe nổi bật của “trái cây hạnh phúc”

- Tăng cường thị lực: Chuối chứa tiền vitamin A (beta-caroten) và vitamin C – hai dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ võng mạc, cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc bệnh về mắt.

- Bảo vệ tim mạch: Với hàm lượng kali cao và natri thấp, chuối giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Các vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa trong chuối còn giúp duy trì sức khỏe tim mạch ổn định.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Chuối là nguồn prebiotic tự nhiên, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột. Ăn chuối thường xuyên giúp giảm táo bón, tiêu chảy, đồng thời cải thiện hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

- Tăng cường miễn dịch, phòng ngừa ung thư: Chuối giàu carotenoid, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa như delphinidin – có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

- Ổn định đường huyết: Dù có vị ngọt, chuối giúp kiểm soát đường huyết nhờ hàm lượng chất xơ và protein làm chậm hấp thu đường. Đây là loại trái cây an toàn với người cần kiểm soát lượng đường, nếu dùng ở mức vừa phải.

- Hỗ trợ giảm cân: Chuối ít calo, giàu chất xơ và tăng cảm giác no lâu. Tinh bột kháng trong chuối xanh giúp ngăn tích tụ mỡ thừa và thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Lưu ý khi ăn chuối

Dù là loại quả “vàng” cho sức khỏe, ăn chuối sai cách cũng có thể gây phản tác dụng. Các chuyên gia khuyến cáo:

- Không nên ăn chuối khi đói, vì lượng axit trong dạ dày tăng có thể gây chướng bụng, khó chịu hoặc hạ huyết áp.

- Không nên ăn vào sáng sớm, do chuối chứa serotonin – hợp chất dễ gây buồn ngủ và giảm tỉnh táo.

- Thời điểm tốt nhất là ăn trước bữa chính 15 phút hoặc trước khi tập luyện 45–60 phút để bổ sung năng lượng mà không tăng cân.