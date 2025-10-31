Trường hợp của ông Hoàng (Quảng Đông, Trung Quốc) chính là một "nhân chứng sống" rằng ăn uống lành mạnh là chưa đủ để bảo vệ khỏi ung thư đại trực tràng. Ông Hoàng năm nay 62 tuổi, thường thấy phân đen, đau bụng âm ỉ sau khi ăn nhưng không chịu đi khám. Đến khi cả tuần không thể đại tiện, bụng căng phồng và cứng như đá, đau đớn dữ dội mới chịu đi cấp cứu.

Tại bệnh viện địa phương, bác sĩ xác định đó là triệu chứng tắc ruột nguy hiểm. Nhưng điều đáng buồn là đó không phải tắc ruột thông thường do thực phẩm, mà là biến chứng của ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Bởi khối lớn dần, lấp kín lòng ruột, ngăn cản phân và hơi thoát ra ngoài. Sau khi thoát khỏi nguy kịch vì tắc ruột, ông tiếp tục chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị ung thư và qua đời sau đó chưa đầy 1 năm.

3 thói quen gây ung thư đại trực tràng không liên quan gì đến thực phẩm

Nói về cái chết của ông Hoàng, người vợ khóc nức nở: "Khi chồng tôi nhận kết quả chẩn đoán ung thư, cả nhà đều sốc. Bởi ông ấy vốn ăn uống lành mạnh, sợ rượu bia, không ăn đồ muối chua cũng thường kiểm soát muối. Đến khi phân tích lối sống, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen kéo dài hơn 10 năm là nguyên nhân thì chúng tôi mới ngỡ ngàng. Bởi chúng chẳng liên quan gì đến thực phẩm".

Ba thói quen này lần lượt là:

1. Thích ngồi lâu một chỗ, đặc biệt là ngồi ngay sau bữa ăn

Thói quen ngồi lì sau bữa ăn tưởng là thư giãn nhưng thực ra làm hại hệ tiêu hóa. Việc ít vận động khiến máu lưu thông kém, nhu động ruột chậm lại, chất độc khó được đào thải và tồn tại lâu trong đại tràng, dễ gây tổn thương niêm mạc và hình thành tế bào ung thư. Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy người ngồi hơn 6 tiếng mỗi ngày có nguy cơ ung thư đại tràng cao hơn khoảng 30%.





2. Nhịn đại tiện, để mặc táo bón kéo dài

Nhịn đi ngoài khiến phân bị giữ lại lâu trong ruột, nước bị hấp thu ngược khiến phân khô cứng và khó thải ra ngoài. Tình trạng này làm ruột phải co bóp mạnh hơn, gây tổn thương niêm mạc và lâu dần dẫn đến táo bón mạn tính. Khi chất thải và độc tố lưu lại quá lâu, niêm mạc ruột bị tiếp xúc kéo dài với các chất gây ung thư, làm tăng nguy cơ xuất hiện tế bào bất thường. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cảnh báo, người thường xuyên nhịn đại tiện hoặc bị táo bón mạn tính có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn nhóm bình thường.

3. Thức khuya thường xuyên trong thời gan dài

Ông Hoàng thường xuyên thức khuya để xem vô tuyến, điện thoại hoặc nghe đài. Trong khi thức khuya, thiếu ngủ làm rối loạn hormone melatonin - chất giúp ngủ ngon và có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Khi melatonin giảm, cơ thể dễ rơi vào trạng thái viêm mạn tính và tăng cortisol, khiến niêm mạc ruột bị tổn thương và tế bào phân chia bất thường. Theo các nhà khoa học, tình trạng này có thể thúc đẩy sự hình thành và phát triển khối u ác tính ở đại trực tràng.

Các triệu chứng ung thư đại trực tràng cần lưu ý: - Đại tiện ra máu, phân có lẫn máu tươi hoặc sẫm màu bất thường. - Thói quen đại tiện thay đổi kéo dài, lúc táo bón, lúc tiêu chảy mà không rõ nguyên nhân. - Đau quặn bụng, đầy hơi, cảm giác chướng bụng sau khi ăn. - Sụt cân nhanh, chán ăn dù không ăn kiêng hay tập luyện nhiều. - Cơ thể mệt mỏi, da xanh xao do thiếu máu kéo dài. - Luôn có cảm giác mót rặn, đi ngoài không hết hoặc đau khi đại tiện.

