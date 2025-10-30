4 thứ để trong ngăn đá tủ lạnh "cực kỳ nguy hiểm"!

Một sự cố nhỏ ở tủ lạnh đã khiến tôi “tá hỏa”. Cách đây không lâu, tủ lạnh nhà tôi bị hỏng gioăng cửa khiến ngăn đá liên tục chảy nước. Khi gọi thợ đến sửa, anh thợ không chỉ thay gioăng mà còn dặn một câu khiến tôi nhớ mãi: “Trong ngăn đá của chị có vài thứ rất nguy hiểm, tốt nhất nên bỏ ra ngay!”.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng theo lời thợ sửa, nhiều người vẫn vô tình cho những vật dụng không nên vào ngăn đá , vừa dễ hỏng tủ, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây nổ hoặc thương tích. Dưới đây là 4 thứ tuyệt đối không được để trong ngăn đá , bạn nên kiểm tra lại tủ lạnh nhà mình ngay hôm nay.

1. Hộp thủy tinh, chai lọ bằng kính

Không ít người có thói quen cắt sẵn hành, tỏi, rau thơm… cho vào hộp thủy tinh rồi để trong ngăn đá để “nấu cho tiện”. Tuy nhiên, đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm .

Theo thợ điện lạnh, thủy tinh ở nhiệt độ thấp sẽ trở nên giòn, dễ nứt vỡ. Đặc biệt nếu bên trong chứa chất lỏng (nước, nước canh, súp...) khi đóng băng sẽ giãn nở thể tích , làm hộp hoặc chai bị nổ vỡ .

Mảnh vỡ không chỉ làm xước tay người lấy đồ mà còn làm hỏng dàn lạnh và lớp nhôm trong ngăn đá , khiến tủ xuống cấp nhanh hơn. Vì vậy, tuyệt đối không để vật bằng thủy tinh trong ngăn đông , hãy chuyển sang dùng hộp nhựa chịu lạnh chuyên dụng.

2. Đá khô

Khi mua hải sản hoặc kem, nhiều người được tặng kèm đá khô để giữ lạnh, rồi tiện tay cho luôn vào ngăn đá. Đây chính là “quả bom nổ chậm” trong tủ lạnh .

Đá khô thực chất là CO2 rắn , có điểm thăng hoa ở -78,5 độ C. Trong khi nhiệt độ ngăn đá tủ lạnh chỉ khoảng -18 độ C, nên khi cho vào, đá khô sẽ bốc hơi mạnh , giải phóng khí CO2.

Khi đóng cửa tủ, lượng khí này bị nén trong không gian kín , có thể gây tăng áp suất đột ngột , dẫn đến nổ cánh tủ hoặc hư hỏng hệ thống làm lạnh.

3. Nước ngọt có gas, bia và các loại đồ uống đóng chai

Để làm lạnh nhanh, nhiều người cho chai bia, lon coca hoặc nước ngọt có gas vào ngăn đá. Thế nhưng, điều này rất nguy hiểm .

Các loại đồ uống có gas chứa nhiều CO2 hòa tan . Khi bị làm lạnh sâu, phần nước bên trong bắt đầu đóng băng, thể tích tăng , khiến áp suất trong chai tăng đột biến. Hệ quả là chai dễ phát nổ , vỡ tung trong tủ lạnh.

Không ít trường hợp người dùng mở ngăn đá ra thì bị chai bia “nổ bắn”, mảnh chai văng trúng tay, mặt. Ngoài gây thương tích, vụ nổ còn khiến ngăn đá hỏng hóc, gãy khay nhựa hoặc rách gioăng cửa .

4. Thực phẩm còn ướt, chưa ráo nước

Thói quen “rửa xong cho ngay vào tủ lạnh” tưởng vô hại nhưng lại âm thầm làm hại tủ .

Rau, thịt, cá, trái cây nếu còn dính nước khi cho vào ngăn đá sẽ nhanh chóng đóng băng trên bề mặt , dính chặt vào thành hoặc khay tủ. Khi cố kéo ra, người dùng có thể làm nứt khay, rách lớp cách nhiệt hoặc hỏng dàn lạnh .

Không chỉ vậy, lớp băng hình thành còn cản trở luồng gió lạnh , khiến tủ chạy lâu hơn, tốn điện hơn và giảm tuổi thọ đáng kể.

Lời khuyên của thợ điện lạnh

Bốn thứ trên nghe tưởng nhỏ nhưng lại là “sát thủ thầm lặng” của tủ lạnh . Nếu tủ nhà bạn đang chứa các vật này, hãy lấy ra ngay hôm nay .

Trước khi cho thực phẩm vào ngăn đá, hãy đảm bảo:

- Thực phẩm được đựng trong hộp nhựa chịu lạnh hoặc túi zip chuyên dụng .

- Không còn nước đọng, không chứa khí nén hoặc chất dễ bay hơi.

- Không để quá đầy, để luồng khí lạnh lưu thông dễ dàng.

Nguồn và ảnh: Sohu