Nam thanh niên 19 tuổi tử vong sau khi uống thứ nước "nhiều người mê"

Cuối tháng 7 vừa qua, cụm từ khóa " uống nước lạnh đột tử" leo thẳng top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, bởi nguyên nhân đến từ thói quen rất phổ biến: vận động xong lao vào phòng máy lạnh và uống một chai nước lạnh đến cạn đáy.

Nạn nhân là Tiểu Huy, nam sinh 19 tuổi vừa hoàn thành kỳ thi đại học.

Sau kỳ thi, cậu duy trì thói quen chơi bóng rổ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Và sau mỗi trận bóng đổ mồ hôi như tắm, cậu luôn "tự thưởng" bản thân bằng một chai nước giải khát ướp lạnh.

Như thường lệ, sau khi chơi bóng xong, Tiểu Huy tiếp tục lấy một chai nước lạnh từ tủ, tu một hơi hết sạch. Chỉ vài phút sau, cậu cảm thấy tức ngực, đau thắt lồng ngực , càng lúc càng khó chịu.

Bạn bè lập tức gọi cấp cứu. Dù được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, nhưng Tiểu Huy không qua khỏi. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là nhồi máu cơ tim cấp tính .

Ảnh minh hoạ.

Nghe qua tưởng khó tin, nhưng các bác sĩ cho biết: việc uống quá nhanh một lượng lớn nước lạnh sau khi vận động mạnh là hành vi rất nguy hiểm. Nó gây co thắt mạch máu đột ngột, khiến tim phải tăng tải đột ngột trong khi vẫn còn ở trạng thái gắng sức. Điều này có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người có thể trạng yếu hoặc cơ địa nhạy cảm với lạnh.

Nên uống loại nước nào sau khi tập thể dục?

Uống nước mát, nhưng không phải nước đá lạnh sau tập thể dục. Cơ thể có xu hướng hấp thụ nước mát nhanh hơn nước ấm. Đây là lý do tại sao hầu hết mọi người thích uống nước mát sau khi tập thể dục. Tuy nhiên, nước đá lạnh là không nên. Một số nghiên cứu cho thấy nước đá lạnh có thể gây "sốc" cho hệ tiêu hóa, vì cơ thể bạn khá ấm sau khi tập thể dục. Một số người cảm thấy đau dạ dày khi uống nước đá lạnh sau khi tập thể dục.

Nên sử dụng nước có chứa các chất điện giải có lợi cho sức khỏe: Mặc dù uống nước lọc sau khi tập thể dục là rất quan trọng, nhưng uống nước ép trái cây hoặc sử dụng dung dịch điện giải như nước uống thể thao, nước oresol có thể có lợi hơn cho sức khỏe. Chỉ cần chắc chắn bạn đã chọn một loại nước giải khát có chứa các khoáng chất và không quá nhiều đường.

Uống bao nhiêu nước là đủ?

Ảnh minh hoạ.

Không chỉ đơn giản là vấn đề uống nước sau khi tập thể dục. Bạn cũng nên cân nhắc xem bạn đang uống đủ hay quá nhiều nước. Lý tưởng nhất là bạn phải uống khoảng 250ml nước trong vòng 30 phút sau khi tập thể dục.

Cũng nên uống nước trước khi tập thể dục để ngăn ngừa mất nước. Hướng dẫn chung chỉ ra rằng cần uống 500-600ml nước vào thời điểm 2-3 giờ trước khi tập thể dục. Bạn cũng phải uống thêm chất lỏng trong suốt quá trình hâm nóng khởi động (20-30 phút trước khi tập thể dục) và 200-300ml mỗi 10-20 phút trong thời gian tập thể dục.

Nếu uống quá nhiều sẽ ra sao?

Mặc dù uống nước sau khi tập thể dục là điều đúng đắn, nhưng uống quá nhiều nước hơn bình thường có thể gây ra giảm natri máu. Máu của bạn bị loãng vì uống quá nhiều nước nên lượng natri trong máu giảm xuống gây ra nguy hiểm. Tình trạng này là hiếm gặp trong số những người thể dục bình thường, nhưng đôi khi xảy ra với các vận động viên như những người chạy marathon, tiêu thụ nhiều nước sau khi kết thúc một cuộc chạy đường dài.

Hạ natri máu gây ra rối loạn ý thức, yếu người, kích động và có thể lên cơn động kinh. Trong trường hợp quá nặng, tử vong có thể xảy ra. Các triệu chứng sớm của hạ natri máu có thể bao gồm: buồn nôn, mất phương hướng và chuột rút cơ bắp. Những triệu chứng này cũng có thể tương tự như các triệu chứng mất nước, làm cho các vận động viên uống nhiều nước hơn, do đó làm xấu đi tình trạng hạ natri máu. Hạ natri máu là tình trạng cấp cứu và cần được chăm sóc khẩn cấp ngay lập tức. Để ngăn ngừa giảm natri máu, luôn thay thế các chất lỏng bị mất của cơ thể bằng đồ uống chứa chất điện giải.