Với nhiều người, lẩu là món nhất định phải có trong mùa lạnh. Nhưng cũng vì món ăn này mà một người đàn ông 40 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) suýt mất mạng.

Anh Trần (tên nhân vật đã được thay đổi) là người rất thích ăn lẩu. Kể từ khi trời trở lạnh, gần nhu mỗi tối đi làm về, anh đều nấu một nồi lẩu nhỏ để vừa ăn vừa sưởi ấm. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới buổi sáng vài ngày trước, anh bỗng thấy tức ngực, khó thở dữ dội. Biết bản thân từng có tiền sử bệnh tim, người thân lập tức đưa anh đi cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, anh rơi vào trạng thái hôn mê.

Người đàn ông bị suy tim, phù phổi sau nhiều ngày ăn lẩu liên tiếp (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Cao Vĩ Bằng, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), là người trực tiếp điều trị. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị suy tim cấp kèm phù phổi, gây suy hô hấp nặng. May mắn là được cấp cứu kịp thời nên có thể thoát khỏi cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Cao, nguyên nhân xuất phát từ chính thói quen ăn uống của bệnh nhân. Anh Trần từng phẫu thuật thay van tim nhưng vẫn ăn lẩu gần như mỗi ngày, thậm chí uống cả nước lẩu và chấm đồ ăn với muối tiêu đậm đặc.

"Với bệnh nhân tim mạch, việc hấp thụ quá nhiều muối và nước khiến tim phải làm việc quá sức. Có thể dẫn đến nguy cơ ứ dịch, phù phổi và suy tim cấp” - bác sĩ Cao giải thích.

Cũng theo bác sĩ Cao, trong mùa lạnh, số ca cấp cứu do bệnh tim mạch tại bệnh viện của ông tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường. Nguyên nhân là thời tiết khiến mạch máu co lại, làm huyết áp tăng, tim phải hoạt động mạnh hơn. Trong đó, ba bệnh phổ biến nhất là suy tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhồi máu cơ tim khoảng 2 - 5%, nhưng nếu kèm phù phổi có thể tăng lên tới 10%.

Bác sĩ nhắc nhở 8 nhóm người cần cẩn trọng khi ăn lẩu

Theo bác sĩ Cao, lẩu không xấu, nhưng ăn quá thường xuyên, quá mặn, quá cay hoặc để nước lẩu sôi lâu đều gây hại. Nước lẩu đun đi đun lại nhiều lần dễ tích tụ muối, purine và nitrite. Khi nitrite phản ứng với acid amin trong thịt ở nhiệt độ cao sẽ tạo thành nitrosamine - hợp chất có thể phá hủy DNA, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và thực quản. Vì vậy, nên thay nước lẩu sau khoảng 30 phút nếu đun liên tục.

Ngoài ra, các loại viên thả lẩu, xúc xích, thịt viên chế biến sẵn cũng chứa nhiều muối và chất bảo quản, khiến gan, thận, tim phải làm việc nhiều hơn.

“Lẩu chỉ thực sự an toàn khi ăn điều độ, ăn nhạt, chọn nguyên liệu tươi và tuyệt đối không uống nước lẩu khi đang nóng, đã cạn nhiều”- bác sĩ Cao nhấn mạnh.

Dù ngon miệng, được yêu thích trong mùa lạnh nhưng không phải ai cũng nên ăn lẩu thường xuyên (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, có 8 nhóm người được ông khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh ăn lẩu:

- Người mắc bệnh gout

- Người bị tiểu đường

- Người cao huyết áp

- Người mắc bệnh gan

- Người bị viêm họng mãn tính

- Người bị viêm dạ dày

- Phụ nữ mang thai

- Người bị suy tim hoặc bệnh tim mạch

Những người này nếu vẫn muốn ăn lẩu nên chọn nước lẩu nhạt, ít cay, thực phẩm chín kỹ, chờ nguội mới ăn, ưu tiên rau xanh và hạn chế các món nhiều đạm hoặc nội tạng động vật.

Bác sĩ Cao cũng nhắc nhở thêm: "Vào mùa lạnh, người có bệnh tim mạch cần giữ ấm cơ thể, nhất là buổi sáng sớm và buổi tối khi mới đi làm về. Bởi đây là thời điểm dễ khiến mạch máu co thắt, huyết áp tăng và tim phải chịu áp lực lớn".

Trường hợp của anh Trần là lời cảnh tỉnh rõ ràng: một nồi lẩu có thể ngon miệng, nhưng nếu ăn sai cách, nó đủ khiến tim “vỡ nhịp”.

Nguồn và ảnh: Topick, The Paper