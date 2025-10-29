Bác sĩ khuyên: 3 món tuyệt đối không ăn 3 tiếng trước khi ngủ

Bạn có thói quen ăn khuya không? Theo bác sĩ Lưu Bác Nhân , chuyên gia dinh dưỡng và y học chức năng tại Đài Loan (Trung Quốc), ăn đêm không đúng cách chính là “thủ phạm âm thầm” khiến đường huyết rối loạn, dạ dày tổn thương và cơ thể dễ tích mỡ. Ông chia sẻ: “Tôi gần như không bao giờ ăn khuya. Trước khi ngủ ba tiếng, tôi tuyệt đối không ăn gì, chỉ uống nước. Nhờ vậy mà nhiều năm nay vẫn giữ được vóc dáng và sức khỏe ổn định”.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Lưu cảnh báo 5 loại đồ ăn đêm nguy hiểm nhất , thường khiến nhiều người mất ngủ, tăng cân hoặc rối loạn tiêu hóa:

1. Đồ chiên rán (như gà rán, khoai tây chiên, thịt chiên giòn)

Những món này chứa quá nhiều dầu mỡ và calo, thậm chí có chất béo chuyển hóa (trans fat) , loại chất béo có thể làm tắc nghẽn mạch máu, gây hại tim mạch nếu ăn thường xuyên.

2. Mì ăn liền

Mì gói là “cơn ác mộng” của sức khỏe về đêm: nhiều muối, nhiều dầu, ít dinh dưỡng. Gói gia vị chứa hàm lượng natri cao khiến cơ thể dễ bị tích nước, phù nề và làm tăng gánh nặng cho thận .

3. Đồ nướng, đồ kho (như xúc xích, chả viên, thịt nguội)

Các loại thực phẩm chế biến sẵn này thường có nitrit và natri vượt mức , không chỉ ảnh hưởng đến gan và thận mà còn tăng nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư đường tiêu hóa nếu ăn lâu dài.

4. Đồ ngọt, nước có đường (trà sữa, bánh ngọt, kem)

Các loại đồ uống và món tráng miệng này khiến đường huyết tăng vọt , làm rối loạn hormone ngủ melatonin, khiến bạn trằn trọc suốt đêm. Về lâu dài, chúng còn làm tăng nguy cơ hội chứng chuyển hóa , tiểu đường và béo phì.

5. Đồ cay, mặn (như mì cay, lẩu cay, đồ ăn đậm vị)

Ăn cay, mặn vào ban đêm dễ kích thích dạ dày , gây trào ngược axit, ợ nóng và đầy hơi , đặc biệt nguy hiểm với người trung niên và cao tuổi.

Nếu thật sự đói, bác sĩ Lưu khuyên nên chọn các loại đồ ăn nhẹ lành mạnh , vừa đảm bảo năng lượng, vừa không ảnh hưởng giấc ngủ:

- Sữa chua không đường hạt hoặc quả mọng tươi: cung cấp protein, lợi khuẩn và chất chống oxy hóa, tốt cho đường ruột và ổn định đường huyết.

- Khoai lang hấp hoặc bí đỏ nướng: ít tinh bột nhanh, giàu chất xơ, giúp no lâu mà không tăng cân.

- Bánh mì nguyên cám trứng ốp hoặc bơ: kết hợp tinh bột, đạm và chất béo tốt, giúp năng lượng ổn định đến sáng.

- Đậu nành, đậu phụ hấp hoặc edamame (đậu Nhật): giàu protein thực vật, ít calo nhưng giúp no bụng.

- Sữa yến mạch hoặc sữa đậu nành không đường: uống ấm giúp dễ ngủ, dịu dạ dày.

- Trái cây như kiwi, anh đào, táo: nên ăn lượng vừa phải, đặc biệt kiwi và anh đào còn giúp dễ ngủ nhờ chứa melatonin tự nhiên.

Bác sĩ Lưu nhấn mạnh, lượng ăn khuya chỉ nên chiếm tối đa 10% tổng calo trong ngày , và tốt nhất nên ăn xong trước khi ngủ ít nhất 1,5-2 tiếng để tránh trào ngược dạ dày. Ngoài ra, hãy ưu tiên thực phẩm nguyên chất, ít chế biến , bởi đây là cách đơn giản nhất để bảo vệ dạ dày, tim mạch và giấc ngủ của bạn.

Nguồn và ảnh: ETToday