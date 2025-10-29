Bong võng mạc, đục thủy tinh thể, thậm chí mù lòa... hàng loạt biến chứng nguy hiểm khi bị cận rất dễ bị ngó lơ!

Cận thị đã trở thành “căn bệnh thời đại”, phổ biến ở mọi lứa tuổi. Nhưng cuộc đời không vì bạn cận thị mà đối xử đặc biệt, thế giới không vì bạn cận thị mà vận hành khác đi. Bạn chỉ có thể lựa chọn: một là “sống chung với lũ”, hai là “có bệnh thì chữa”. Vậy bạn có bao giờ tự hỏi, dùng kính cận hay lens cận thuộc lựa chọn số một hay số hai chưa?

Đeo kính cận, lens cận không thể khiến độ cận ngừng tăng lên

Trên thực tế, nhiều người lầm tưởng rằng đeo kính cận hay lens cận là đủ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp "sống chung với lũ". Bởi vì chúng chỉ là dụng cụ hỗ trợ tạm thời; khi tháo kính, thị lực lập tức trở về như cũ. Quan trọng hơn, dù bạn có đeo kính đúng độ và chăm sóc mắt cẩn thận, kính vẫn không thể ngăn độ cận tăng thêm hay loại trừ được những biến chứng nguy hiểm của cận thị nặng.

Những biến chứng nguy hiểm của cận thị không phải ai cũng biết!

Người cận thị có rất nhiều nỗi sợ. Từ sợ đeo kính vừa xấu vừa vướng víu, sợ mắt ngày càng “dại” đi, sợ khó trang điểm, sợ bỏ kính ra thì “như người mù”, cho đến sợ chi phí khám mắt rồi cắt kính định kỳ. Thế nhưng, có 1 nỗi sợ khủng khiếp hơn thì lại dễ bị ngó lơ, thậm chí nhiều người chưa từng biết đến. Đó là những biến chứng nguy hiểm của cận thị.

Bác sĩ Boris Fattakhov đang thăm khám mắt định kỳ cho bệnh nhân để tầm soát nguy cơ biến chứng do cận thị

Việc đeo kính cận không thể khiến độ cận ngừng tăng. Theo Tiến sĩ - bác sĩ Boris Fattakhov tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga: “Khi độ cận tăng lên (thường từ 6 diop trở lên), trục nhãn cầu bị kéo dài, khiến võng mạc (lớp màng thần kinh quan trọng ở đáy mắt) bị kéo căng theo. Cấu trúc này trở nên mỏng manh và dễ tổn thương, đặt mắt vào nguy cơ của một loạt biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây mù lòa vĩnh viễn”. Cụ thể như:

- Bong võng mạc: Biến chứng nguy hiểm nhất, xảy ra khi võng mạc bị rách và tách ra khỏi lớp nuôi dưỡng. Nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.

- Thoái hóa hoàng điểm do cận thị (MMD): Phát triển tân mạch bất thường ở trung tâm thị giác, gây xuất huyết và sẹo, làm giảm nghiêm trọng khả năng nhìn chi tiết.

- Glocom (Thiên đầu thống): Tăng áp lực nội nhãn, âm thầm làm tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến mất thị trường không hồi phục.

- Đục thủy tinh thể sớm: Nguy cơ đục thủy tinh thể xuất hiện sớm hơn nhiều so với người bình thường.

- Tổn thương dịch kính và Ruồi bay (Floaters): Dịch kính hóa lỏng sớm, gây hiện tượng "ruồi bay" và tăng nguy cơ kéo rách võng mạc.

Phải làm gì để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm do cận thị?

Bạn phải chấp nhận rằng, khi mình bị cận thị tức là bị mắc tật khúc xạ, nên việc sử dụng cũng như chăm sóc mắt không thể giống những người bình thường. Nếu muốn ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của cận thị, đồng thời làm chậm quá trình độ cận “leo thang” thì bạn cần tuân thủ một số quy tắc:

- Đeo kính đúng độ: Luôn sử dụng đúng độ cận theo kê đơn của bác sĩ. Đeo sai độ sẽ khiến mắt điều tiết quá mức, gây nhức mỏi và có thể làm độ cận tăng nhanh hơn.

Đeo kính đúng độ giúp giảm nguy cơ tăng độ cận nhanh, chuẩn bị tốt hơn cho ca mổ cận sau này

- Vệ sinh và chăm sóc tại nhà: Giữ vệ sinh tay và kính cận, đặc biệt là kính áp tròng. Không đeo lens khi ngủ hoặc quá giờ quy định để tránh viêm nhiễm giác mạc.

- Sử dụng mắt khoa học (20-20-20): Cứ 20 phút nhìn gần, hãy nhìn ra xa 6 mét (20 feet) trong 20 giây. Quy tắc này giúp mắt thư giãn và giảm căng thẳng hiệu quả.

- Khám mắt định kỳ: Người cận, nhất là cận nặng cần khám thường xuyên để kiểm tra toàn diện, phát hiện sớm dấu hiệu thoái hóa võng mạc và can thiệp kịp thời. Khám ngay khi có bất thường, độ cận tăng nhanh đột ngột.

- Dinh dưỡng và hoạt động ngoài trời: Bổ sung thực phẩm giàu Vitamin A, C, E, Omega-3. Dành thời gian tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên để mắt khỏe mạnh.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng dù tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp trên thì, việc đeo kính cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ thị lực tạm thời. Công nghệ không ngừng phát triển và nhờ vậy bạn cũng không cần phải “sống chung với lũ” mãi nữa. Bạn có thể chấm dứt tình trạng cận thị bằng cách phẫu thuật tật khúc xạ, hay thường gọi là mổ cận.

Mổ cận bằng phương pháp SMILE pro nhanh hơn, hiệu quả hơn, thoải mái hơn và rút ngắn thời gian hồi phục

Mổ cận ngày nay cũng có rất nhiều phương pháp, ngày càng cải tiến về cả hiệu quả, thời gian lẫn sự thoải mái khi trải nghiệm. Với các phương pháp tiến bộ hàng đầu như SMILE pro, bạn chỉ mất 8 - 10 giây cho laser để biến mắt cận thành mắt sáng, vĩnh biệt cặp kính/lens cận và biến chứng nguy hiểm do cận thị. Nhưng hãy lưu ý chọn các cơ sở uy tín, bác sĩ tay nghề cao để tránh “tiền mất tật mang” nhé!