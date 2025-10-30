Người có thận yếu thường làm 4 việc này mỗi ngày: Ai mắc nên bỏ ngay!

Thận là cơ quan trao đổi chất quan trọng của cơ thể, chức năng thận hoạt động bình thường giúp quá trình chuyển hóa dinh dưỡng và đào thải chất độc hại diễn ra thuận lợi hơn.

Các thói quen kém lành mạnh có thể gây tổn hại đến sức khỏe của thận, đặc biệt là 4 thói quen dưới đây.

4 thói quen xấu gây hại cho thận

1. Ăn nhiều thịt đỏ

Thịt đỏ là thực phẩm quen thuộc, được nhiều người tiêu thụ. Tuy nhiên, nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y khoa Duke-NUS và Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ (thịt lợn, thịt bò) có nguy cơ bị suy thận cao hơn 40% so với những người ăn ít nhất.

Chuyên gia Lauren Graf, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng về Bệnh thận Nhi khoa tại Trung tâm Y tế Montefiore ở New York, Mỹ lý giải: “Thận có chức năng loại bỏ axit dư thừa được tiêu thụ từ chế độ ăn uống và protein ra khỏi cơ thể. Do đó, nạp quá nhiều protein từ thịt đỏ có thể làm tăng gánh nặng cho thận. Nếu thói quen ăn nhiều thịt đỏ diễn ra trong thời gian dài, chức năng thận có thể bị suy giảm nghiêm trọng”.

Ăn quá nhiều thịt đỏ có thể gây hại cho thận. (Ảnh minh hoạ)

2. Lười uống nước

Hầu hết các cơ quan của cơ thể con người đều cần nước để duy trì hoạt động, bao gồm cả gan, thận, mạch máu và da.

Uống quá ít nước có thể khiến cơ thể không sản xuất đủ lượng nước tiểu, từ đó gây cản trở quá trình đào thải các chất cặn bã trong cơ thể ra bên ngoài. Các chất cặn bã bao gồm cả khoáng chất sẽ lắng đọng và kết tinh lại với nhau, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Tổ chức Thận Quốc gia, Mỹ cho biết, một người nên uống 8-12 cốc nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của thận.

Uống đủ nước có thể giúp bảo vệ sức khoẻ của thận. (Ảnh minh hoạ)

3. Thường xuyên nhịn tiểu

Việc nhịn tiểu thường xuyên trong thời gian dài có thể gây tổn hại cho sức khỏe theo nhiều cách khác nhau.

Tiến sĩ Jamin Brahmbhatt, bác sĩ tiết niệu tại hệ thống y tế Orlando Health, Mỹ, giải thích rằng việc nhịn tiểu có thể tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, khiến vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo và gây nhiễm trùng.

Tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm bể thận. Tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm bể thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy thận.

Bên cạnh đó, nhịn tiểu còn làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Medical News Today, nước tiểu thường chứa các khoáng chất như axit uric, canxi oxalat, canxi photphat,... Việc nhịn tiểu khiến các khoáng chất này không được đào thải ra bên ngoài và có thể tích tụ trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc sỏi tiết niệu.

Nhịn tiểu có thể tăng nguy cơ viêm bể thận, sỏi thận. (Ảnh minh hoạ)

4. Thức khuya

Thức khuya có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận. Ban đêm là thời điểm các tế bào thận bắt đầu tái tạo và phục hồi, đặc biệt là khi cơ thể bước vào giai đoạn giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, thức khuya có thể làm gián đoạn quá trình này, đồng thời gây rối loạn hormone, tăng huyết áp. Những yếu tố này đều có thể gián tiếp làm tổn thương thận.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người thường xuyên ngủ sau 23h và ngủ dưới 6 tiếng/đêm có nguy cơ mắc các bệnh lý về thận cao hơn.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Clinical Journal of the American Society of Nephrology (Mỹ) cũng cho thấy những người ngủ ít hơn 6 tiếng/ngày có tỷ lệ suy giảm chức năng lọc cầu thận nhanh hơn so với nhóm ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày.