2 phần thịt gà béo nhất, ăn nhiều dễ "rước bệnh", nhiều người không biết vẫn vô tư ăn

Phao câu

Đây là phần chứa tuyến dầu, mang hương vị rất đặc trưng và đậm đà, được nhiều người ưa thích. Nhờ lớp mỡ tập trung, phần này cung cấp năng lượng cao và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K. Mỡ gà chứa một phần axit béo không bão hòa đơn - nếu dùng điều độ - có thể có lợi cho tim mạch so với các loại mỡ bão hòa từ động vật khác.

Tuy nhiên, phao câu có lượng mỡ rất cao, 25-30g mỡ trên 100g thịt, ăn thường xuyên có thể khiến bạn dư thừa năng lượng, tăng cân và tăng LDL cholesterol - một trong những yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh tim mạch. Do vị trí có tuyến dầu, nếu không xử lý kỹ phần này, có thể còn tồn dư chất bẩn hoặc mùi hôi. Người có bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch nên hạn chế ăn phao câu.

Cánh gà

Theo Medical News Today, cánh gà là phần thịt phổ biến trong nhiều món ăn vì độ mềm, mọng nước và dễ thấm gia vị. Nhờ lớp mỡ và da, cánh gà khi nướng, chiên hoặc sốt giữ độ mềm tốt. Cánh gà cũng cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B, góp phần vào việc duy trì cơ bắp và hệ miễn dịch.

Với khoảng 19-20 g mỡ mỗi 100g thịt, cánh gà mang theo một lượng calo lớn. Da cánh chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng LDL cholesterol nếu tiêu thụ nhiều. Nếu chế biến bằng chiên sâu, phủ bột hoặc sốt béo, cánh gà càng hấp thu dầu mỡ, làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.

Bên cạnh đó bạn nên hạn chế ăn da gà và nội tạng gà.

Nấu gà còn da có thể giúp giữ nước, mang lại vị ngon đậm đà hơn. Tuy nhiên, da gà chứa nhiều chất béo và cholesterol nên bạn cần ăn ở mức vừa phải, đặc biệt đối với những người muốn áp dụng chế độ dinh dưỡng tốt cho tim hoặc ít chất béo. Bằng cách loại bỏ da, bạn có thể giảm đến 50% chất béo, tùy thuộc vào phần thịt.

Trong khi đó, dù cung cấp protein, vitamin A, B12 và sắt nhưng nội tạng gà lại chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ quá mức nội tạng gà có thể làm tăng mức cholesterol trong máu, từ đó tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo nên ăn phần thịt này một cách điều độ và kết hợp với các nguồn protein ít béo khác.

2 phần tốt nhất của thịt gà

Thịt thăn gà

Thăn gà là dải thịt mỏng gắn liền với ức, có vị tương tự như thịt ức gà nhưng có xu hướng mềm hơn một chút. Đây là phần thịt rất ít chất béo, ít calo trong khi vẫn cung cấp một lượng protein tốt, lý tưởng cho người cần kiểm soát cân nặng hoặc những người có thể hưởng lợi từ chế độ ăn ít chất béo.

Chuyên gia dinh dưỡng Taylor McClelland đền từ Mỹ nói với Yahoo Life rằng, một ưu điểm khác là thăn gà có thể chế biến nhanh chóng, dễ dàng. Một khẩu phần thăn gà 4 ounce cung cấp 110 calo, 25 gam protein và 1 gam chất béo.

Ức gà

Tương tự như thăn, ức gà là lựa chọn thông minh cho những người muốn một phần thịt ít chất béo và cholesterol. Tuy nhiên, ức gà dễ bị khô nếu không được chế biến đúng cách và có giá cao hơn so với các loại thịt khác. Chuyên gia McClelland cho biết: "Ức gà thường đắt hơn — không phải vì có chất lượng cao hơn mà đơn giản là do nhu cầu và sự phổ biến của chúng lớn hơn".

Vị chuyên gia này khuyến cáo nên chọn ức gà có xương và để thịt nghỉ khoảng 15 phút sau khi nấu là cách giúp thịt giữ nước. Khoảng 100g ức gà không xương, không da chứa 106 calo, 23g protein và 2g chất béo.

(Theo VietNamNet, VOV)