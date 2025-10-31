Nam thanh niên này họ Trần, ngoài 20 tuổi, đang vừa học vừa làm tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Vốn là người cao to, thường xuyên chơi thể thao và ít đau ốm, anh Trần mang tâm lý chủ quan với sức khỏe của mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi anh đột nhiên bị sốt nhẹ nhưng dai dẳng và đổ mồ hôi trộm vào ban đêm kéo dài. Anh cho rằng đó là "cơ địa" của mình, cộng thêm thời tiết nắng nóng hoặc vận động nhiều. Tình trạng này kéo dài hơn 3 tháng, mặc dù có uống thuốc nhưng triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời rồi lại tái diễn. Khi bước sang tháng thứ 4, tai phải của anh bị sưng tấy, phía sau tai xuất hiện một cục u lớn gây đau đớn, lúc này anh mới chịu đi khám.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi các bác sĩ nghi ngờ ung thư hạch và yêu cầu sinh thiết, anh vẫn không tin và chỉ muốn xử lý vấn đề tai. Hậu quả, gần 5 năm sau đó, anh Trần qua đời vì ung thư hạch lympho không Hodgkin đã ở giai đoạn nặng, bỏ lỡ cơ hội sống sót ở độ tuổi còn quá trẻ.

Giật mình trước 2 dấu hiệu ung thư hạch nhiều người dễ "ngó lơ"

Bác sĩ điều trị của anh Trần cho biết, anh không phải trường hợp đầu tiên ông gặp mà xem nhẹ 2 kiểu khó chịu về đêm giống như anh để rồi phát hiện ung thư hạch muộn. Rất nhiều người xem nó là bệnh vặt, thậm chí là vô hại nên không đáng để tâm.

Với dấu hiệu đầu tiên là sốt nhẹ dai dẳng về đêm, bác sĩ cảnh báo nhiều người lầm tưởng đây là khó ngủ, mệt mỏi nhất thời, nóng trong hay cảm cúm, viêm họng. Điểm khác biệt của sốt do ung thư thường là không sốt cao nhưng dai dẳng, rõ ràng hơn hoặc chỉ xuất hiện ban đêm và không đáp ứng thuốc.

Do các tế bào ung thư hạch giải phóng các chất trung gian gây viêm như cytokine vào máu. Những chất này tác động lên vùng dưới đồi (trung tâm điều nhiệt của cơ thể), gây ra phản ứng sốt dai dẳng, khó hạ, và không liên quan đến nhiễm trùng thông thường.

Dấu hiệu thứ 2 là đổ mồ hôi đêm bất thường, bác sĩ giải thích rằng tương tự như sốt, sự giải phóng các chất gây viêm từ tế bào ung thư hạch cũng làm rối loạn cơ chế điều hòa nhiệt độ tự nhiên của cơ thể trong lúc ngủ. Cơ thể cố gắng thải nhiệt bằng cách đổ mồ hôi quá mức vào ban đêm, đôi khi nghiêm trọng đến mức làm ướt đẫm quần áo và ga giường.

Ảnh minh họa

Điểm khác biệt là đổ mồ hôi không liên quan tới nhiệt độ hay trang phục, thậm chí xảy ra cả vào mùa đông và dai dẳng. Đây là triệu chứng rất thường gặp ở ung thư hạch tiến triển nặng, tuy nhiên lại dễ bị nhầm sang nhiệt độ phòng cao, "bốc hỏa", chăn nệm dày hay "cơ địa".

Các triệu chứng khác của ung thư hạch cần chú ý

Ngoài 2 dấu hiệu anh Trần gặp phải bên trên, bác sĩ cảnh báo cần chú ý đến các triệu chứng sau của ung thư hạch:

- Hạch phì đại không đau: Sưng hạch ở cổ, nách hoặc bẹn, hạch có độ cứng trung bình, di chuyển được dưới da và thường không gây đau ở giai đoạn sớm.

- Sụt cân đột ngột: Giảm 5 - 10% trọng lượng cơ thể không rõ lý do trong vòng 3 - 6 tháng.

- Mệt mỏi, suy nhược: Mệt mỏi kéo dài, khó hồi phục dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Triệu chứng trên da: Xuất hiện ban đỏ, mụn nước hoặc ngứa da kéo dài.

- Khó thở: Hạch bạch huyết lớn chèn ép đường thở (ở cổ hoặc lồng ngực).

Nguồn và ảnh: Skypost, Tw.bg3