Loại sữa hiếm chỉ chiếm 0.014% tổng sản lượng sữa bò toàn cầu

Theo công ty nghiên cứu thị trường Metrix Consulting, chỉ khoảng 30% bò sữa toàn cầu sản xuất ra được protein A2, tập trung ở các giống bò thuần chủng lâu đời. Cùng với các quy định khắt khe về trang trại đạt chuẩn, sữa hữu cơ chỉ chiếm 0.9% và sữa A2 hữu cơ càng khan hiếm hơn, chỉ chiếm 0.014% tổng sản lượng sữa bò trên toàn thế giới.

Do đó, sữa A2 hữu cơ hiện đang được xem là một trong những loại sữa cao cấp và “khó tìm” nhất trên thị trường hiện nay, đặc biệt là trong nhóm sản phẩm sữa tươi tự nhiên. Để hiểu vì sao sữa này lại quý và hiếm hơn sữa thông thường, cần nhìn vào nguồn gốc, đặc điểm và quy trình sản xuất của nó.

Sữa bò nói chung có chứa hai loại protein chính thuộc nhóm casein: A1 beta-casein và A2 beta-casein. Phần lớn bò hiện nay (nhất là các giống bò ở Mỹ, Úc, châu Âu) tiết ra sữa A1 hoặc hỗn hợp A1 A2. Trong khi đó, sữa A2 chỉ chứa A2 beta-casein, loại protein được cho là giống với sữa mẹ và sữa dê hơn, dễ tiêu hóa hơn đối với nhiều người.

Sữa A2 hữu cơ là sự kết hợp giữa sữa A2 và tiêu chuẩn hữu cơ (organic), tức là loại sữa được vắt từ những con bò chỉ mang gen A2A2 (không có gen A1); được nuôi hoàn toàn tự nhiên, ăn cỏ sạch, không dùng thức ăn công nghiệp, kháng sinh hay hormone tăng trưởng; và quá trình sản xuất và bảo quản tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế.

Mới đây, một sản phẩm sữa như thế đã được ra mắt tại Việt Nam - dòng sữa công thức GippsNature Organic A2, là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu mới thuộc liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia, do Nutifood - công ty dinh dưỡng 25 năm tại Việt Nam và ViPlus Dairy - công ty dinh dưỡng hơn 130 năm tuổi của Australia đồng sáng lập vào tháng 5/2025. Nutifood cũng giới thiệu dòng sản phẩm sữa uống dinh dưỡng mới, kế thừa nền tảng công thức của GrowPlus nhưng được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn Úc, chọn lọc nguồn đạm A2 thuần chủng cùng mật ong Manuka quý hiếm đặc trưng của Australia.

“Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn “mua” một thương hiệu, họ đang “chọn” một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình. Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn là cách để giúp người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn, an toàn”, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh tại buổi lễ ra mắt.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood

Sự kiện cũng mang đến không gian trải nghiệm thực tế ảo, tái hiện vùng nguyên liệu sạch tại "thủ phủ bò sữa" Gippsland, Australia. Thông qua công nghệ trình chiếu 3D, người tiêu dùng được chiêm ngưỡng những cánh đồng cỏ xanh mướt chân thực, tìm hiểu về cách nông dân nơi đây chăm chút nguồn sữa tinh khiết từ đàn bò tạo nên những ”món quà thiên nhiên”.