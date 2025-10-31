Tại sao không nên xoay theo hướng tắt để nhỏ lửa bếp gas?

Theo các chuyên gia, việc xoay núm bếp về hướng tắt để giảm lửa có thể khiến vòng lửa ngoài không tắt hẳn , dẫn đến rò rỉ khí gas mà người dùng không hay biết. Cách làm đúng là xoay ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí nhỏ lửa được thiết kế riêng, khi đó lửa ngoài tắt hoàn toàn , chỉ còn vòng lửa trong ổn định và an toàn.

Chuyên gia ví von: “Điều chỉnh bếp gas cũng như vặn âm lượng radio, muốn nhỏ âm phải về đúng nấc, không thể xoay lưng chừng rồi nghĩ đã giảm”.

Đừng cố bật lại khi bếp không cháy!

Nhiều người gặp cảnh bếp không bật lửa liền ấn liên tục 6-7 lần . Đây là sai lầm cực kỳ nguy hiểm! Việc bật đi bật lại khiến khí gas tích tụ trong không gian kín , chỉ cần một tia lửa nhỏ là nguy cơ nổ ngay lập tức .

Bác sĩ và lực lượng PCCC khuyến cáo: Nếu bếp không cháy, hãy mở cửa sổ cho thoáng trong 3-5 phút , chờ khí tan hết rồi mới kiểm tra nguyên nhân. Thường có 3 lý do chính:

- Pin yếu , trung bình 2 năm phải thay một lần.

- Kim đánh lửa dính dầu mỡ , chỉ cần dùng khăn khô lau sạch.

- Kim cảm ứng lệch vị trí , có thể nhẹ nhàng chỉnh lại bằng tay.

Ngọn lửa vàng, dấu hiệu cảnh báo rò rỉ khí cực nguy hiểm

Nếu lửa trên bếp chuyển sang màu vàng hoặc đỏ cam , đừng xem thường! Đây là biểu hiện thiếu oxy hoặc gió không vào đủ , dẫn đến khí gas cháy không hết vừa hao gas , vừa có nguy cơ ngộ độc CO .

Nếu gặp tình trạng này, hãy gọi ngay trung tâm bảo hành hoặc kỹ thuật viên , tuyệt đối không tự tháo lắp khi không có kinh nghiệm.

Bếp gas cũng có “tuổi thọ”, đừng dùng quá 8 năm

Nhiều người nghĩ bếp gas chỉ cần dùng được là tốt, nhưng sau 8 năm , các chi tiết như gioăng cao su, ống dẫn, van khóa đều bắt đầu lão hóa, dễ rò rỉ như lốp xe nứt theo thời gian. Dù bếp còn sáng bóng, bên trong có thể đã mục và rỉ sét .

Hãy ghi chú ngày mua bếp hoặc đặt lịch nhắc trên điện thoại , hết niên hạn thì thay mới ngay. An toàn không phải chuyện đùa, đừng để “cháy nổ rồi mới hối hận”.

Một số mẹo bảo dưỡng nhỏ giúp bếp bền và an toàn hơn

Sau mỗi lần nấu, lau khô bếp và đáy nồi . Nước hoặc dầu tràn xuống lỗ lửa sẽ làm tắc kim đánh lửa.

- Nếu cháo, canh sôi tràn ra, hãy tắt bếp ngay , tháo đầu đốt ra vệ sinh bằng bàn chải và xà phòng, rồi dùng máy sấy làm khô .

- Không để vật nặng đè lên đầu đốt , dễ làm lệch kim cảm ứng.

