3 loại cá "tốt nhất thế giới" được ví như “vàng mềm dưới nước”

Thực tế, có 3 loại cá được ví như “vàng mềm dưới nước” chứa lượng Omega-3, vitamin và khoáng chất cao gấp nhiều lần, giúp tăng cường trí não, nâng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ.

1. Cá hồi

Cá hồi từ lâu đã được xem là “não vàng” trong thế giới hải sản. Loại cá này chứa lượng Omega-3 (DHA và EPA) cực cao, hai axit béo không bão hòa giúp cải thiện trí nhớ, bảo vệ tế bào thần kinh và phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, cá hồi còn chứa astaxanthin, một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng làm chậm quá trình lão hóa tế bào, giúp làn da khỏe mạnh và cơ thể tràn đầy năng lượng.

Ai nên ăn cá hồi:

- Trẻ nhỏ, học sinh đang trong độ tuổi phát triển để tăng khả năng tập trung và phát triển trí não.

- Người làm việc trí óc, dân văn phòng cần giảm mệt mỏi, tăng hiệu suất làm việc.

- Người lớn tuổi muốn ngăn ngừa sa sút trí tuệ, bảo vệ tim mạch.

Cách ăn tốt nhất: Nên chiên áp chảo nhẹ hoặc hấp , giữ lại độ tươi và béo tự nhiên. Có thể ăn sống nếu đảm bảo nguồn gốc an toàn, song nên hạn chế với người có hệ tiêu hóa yếu.

2. Cá chình

Trong y học cổ truyền, cá chình được xem là món “bổ hư, dưỡng khí” hàng đầu. Loại cá này có vitamin A, E cao gấp nhiều lần các loại cá nước ngọt thông thường, giúp bảo vệ thị lực, nuôi dưỡng làn da và tăng sức đề kháng .

Không chỉ vậy, hàm lượng collagen và chất béo tốt trong cá chình giúp cơ thể nhanh hồi phục sau mệt mỏi, bổ sung năng lượng cho người thường xuyên làm việc căng thẳng hoặc phụ nữ sau sinh.

Ai nên ăn cá chình:

- Người hay mất ngủ, mệt mỏi, làm việc đêm.

- Người mới ốm dậy, phụ nữ sau sinh cần bồi bổ cơ thể.

- Người da khô, mắt yếu hoặc thường xuyên làm việc với máy tính.

Cách ăn ngon: Cá chình nướng hoặc nấu kiểu Nhật (unagi) là lựa chọn lý tưởng. Chỉ cần hâm nóng phần thịt chình đã tẩm sốt, ăn cùng cơm nóng là có ngay món “năng lượng phục hồi” đúng nghĩa.

3. Lươn

Lươn được ví như “nhân sâm nước” nhờ khả năng bổ máu, tăng khí huyết và điều hòa đường huyết . Trong lươn có hàm lượng sắt và vitamin nhóm B, A dồi dào, cực kỳ tốt cho người thiếu máu, người lớn tuổi hoặc người bị suy nhược.

Đặc biệt, trong thịt lươn còn chứa “lươn tố” (eel protein), một hoạt chất có tác dụng hỗ trợ ổn định đường huyết, cải thiện chuyển hóa năng lượng.

Ai nên ăn lươn:

- Người bị thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt.

- Người có đường huyết cao hoặc thể trạng yếu.

- Người trung niên, cao tuổi cần bổ sung năng lượng theo hướng “ấm, nhẹ”.

Cách ăn phổ biến: Lươn kho nghệ, nấu cháo hoặc nấu cơm niêu . Cơm niêu lươn là món ăn dân dã nhưng bổ dưỡng, vừa thơm vừa ngậy, giúp “hồi sức” sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Lưu ý khi ăn cá để đạt hiệu quả cao

- Ăn điều độ: Dù bổ nhưng không nên ăn quá nhiều. Mỗi tuần 2-3 bữa cá, mỗi lần khoảng 100-150g là đủ.

- Ưu tiên hấp, kho hoặc nướng: Tránh chiên ngập dầu gây mất dinh dưỡng và tăng cholesterol.

- Chọn nguồn cá sạch: Đặc biệt với cá hồi và cá chình nhập khẩu, nên mua từ siêu thị hoặc nguồn có kiểm định an toàn.

Nguồn và ảnh: QQ