Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ "vòng 1" vì... quá to, bác sĩ tức giận: Ở nhà cho cháu ăn gì?

Giống như không ít người, phụ huynh của Zhuang Zhuang (An Huy, Trung Quốc) cho rằng những vấn đề về tuyến vú, gồm cả ung thư vú chỉ xảy ra ở nữ giới. Nên khi cậu con trai 13 tuổi ngại ngùng chia sẻ chuyện "vòng 1" của mình ngày càng to, họ vì quá bận rộn và thiếu hiểu biết mà gạt phắt đi. Phải đến hơn 1 năm sau đó, họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đưa con đi khám.

Nói với bác sĩ, Zhuang Zhuang cho biết cậu bắt đầu nhận ra ngực mình bất thường từ giữa năm 12 tuổi. Mãi mới dám kể với bố mẹ thì họ cho rằng cậu tăng cân, "cơ địa" có "vòng 1" to, rối loạn tuổi dậy thì và có thể tự hết. Vậy là cậu tiếp tục sống trong sự xấu hổ, bất tiện đủ đường tới 14 tuổi.

Nam sinh 14 tuổi bị tăng sản vú vì ăn uống mất cân bằng (Ảnh BV cung cấp)

Từ một nam sinh vui vẻ và thích thể thao, Zhuang Zhuang dần trở nên trầm tính, không muốn kết bạn với ai. Cậu luôn mặc áo rộng thùng thình, khom lưng để giấu ngực và tìm mọi cách trốn tránh các hoạt động thể chất, tập thể ở trường. Giáo viên chủ nhiệm cũng nhận ra vấn đề, tâm sự với Zhuang Zhuang sau đó phản ảnh, khuyên phụ huynh đưa cậu đi khám.

Lạ lùng là kiểm tra chức năng tuyến giáp hay hormone giới tính đều không có vấn đề như mẹ Zhuang Zhuang nghi ngờ. Cậu được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng tỉnh An Huy (Trung Quốc). Tại đây, bác sĩ phát hiện Zhuang Zhuang mắc bệnh tăng sản vú ở nam giới (gynecomastia) khá nghiêm trọng. Cuối cùng phải phẫu thuật cắt bỏ mô vú phì đại.

Tất cả tại thói quen ăn uống "sướng miệng, khổ thân"

Trưởng khoa Nội tiết và Chuyển hóa Nhi khoa Chen Yuqing là bác sĩ phẫu thuật cho Zhuang Zhuang. Bác sĩ Chen cho biết: "Ở tuổi dậy thì, hormone nam (androgen) thường tăng cao, còn estrogen thấp. Tuy nhiên, nếu estrogen tăng hoặc androgen giảm sẽ gây mất cân bằng nội tiết, dẫn đến mô vú phát triển bất thường. Phần lớn trường hợp có thể tự hồi phục sau 1 - 3 năm, hiếm khi cần điều trị. Nhưng trưởng hợp này, bệnh lý tăng sản vú kéo dài khiến ngực to rõ, ảnh hưởng ngoại hình và tâm lý nên buộc phải phẫu thuật cắt bỏ mô vú phì đại".

Về phần phụ huynh của Zhuang Zhuang, họ cho biết lúc đầu rất sốc trước phương án điều trị. Nhưng ngay khi thấy cậu con trai mừng rỡ vì có cách để thoát khỏi "vòng 1" quá khổ vì bệnh tật thì tất cả lo lắng đều tan biến. Họ rất hối hận vì đã chủ quan, thiếu quan tâm đến con trai ngay trong giai đoạn dậy thì nhạy cảm. Người mẹ kể lại, khi khám xong bác sĩ tức giận hỏi 1 câu khiến bà day dứt mãi: Tăng sản vú do chế độ ăn uống, ở nhà thường cho cháu ăn gì?

Hóa ra, bố mẹ Zhuang Zhuang rất bận rộn nên thường mua đồ ăn nhanh hoặc để con gọi đồ ăn theo ý thích. Toàn là những món như gà rán, khoai tây chiên, nước ngọt có ga... Đồng thời còn bồi bổ quá mức cho con bằng các loại thuốc bổ, thịt hầm, sữa ong chúa, sợ con uống nhiều sữa động vật sẽ béo nên ngày nào cũng cho uống sữa đậu nành.

Chế độ ăn uống không lành mạnh, bồi bổ sai cách là nguyên nhân khiến Zhuang Zhuang bị tăng sản vú (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Chen giải thích: "Thường xuyên ăn đồ chiên rán, uống nước ngọt có ga và bồi bổ quá mức khiến cơ thể tăng tích trữ mỡ và thúc đẩy chuyển hóa thành estrogen. Cùng lúc đó, sữa ong chúa hay sữa đậu nành lại chứa hợp chất có hoạt tính giống hormone nữ. Khi hai yếu tố này kết hợp, lượng estrogen trong cơ thể tăng bất thường, phá vỡ cân bằng nội tiết. Kết quả là mô vú ở nam giới bị kích thích phát triển, gây ra tình trạng tăng sản vú nghiêm trọng".

Qua câu chuyện của Zhuang Zhuang, bác sĩ Chen cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh không được chủ quan trước bất kỳ bất thường nào xảy ra ở giai đoạn dậy thì và cần kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của con mình. Bởi kiểu ăn uống giống Zhuang Zhuang được nhiều người trẻ thích cũng chính là nguyên nhân gây nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác ngoài tăng sản vú. Từ béo phì, tiểu đường, dậy thì sớm... bệnh tim mạch cho đến tăng nguy cơ ung thư.

Nguồn và ảnh: QQ, Sohu