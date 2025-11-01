Người phụ nữ 28 tuổi nguy kịch vì thường xuyên uống thứ nước "nhiều người mê"

Cách đây không lâu, bác sĩ Giả Hiểu Linh, Khoa Bệnh chuyển hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã chia sẻ về trường hợp nữ bệnh nhân trẻ tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nữ bệnh nhân tên Miêu Miêu, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Gần đây, bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, khó thở. Khi đang làm việc, bệnh nhân đột nhiên ngất xỉu nên đã được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện cho thấy lượng đường trong máu của Miêu Miêu tăng vọt, đạt mức 33 mmol/L, cao gấp 5 lần mức bình thường là 6,1 mmol/L. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm toan ceton do tiểu đường loại 2.

Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Theo trang Sohu , khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Giả Hiểu Linh phát hiện bệnh nhân không thích uống nước lọc. Mỗi ngày cô sẽ uống khoảng 4-5 chai trà sữa và nước ngọt có ga.

Bác sĩ Giả Hiểu Linh cho biết, thường xuyên sử dụng các loại nước ngọt có ga, trà sữa chứa nhiều đường là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân mắc tiểu đường loại 2 và gặp biến chứng nhiễm toan ceton.

"Nhiễm toan ceton là biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Nhiễm toan ceton là sự tích tụ axit trong máu của người bệnh, thường xảy ra khi cơ thể không sử dụng hiệu quả insulin, khiến lượng đường trong máu tăng cao trong thời gian dài. Việc bệnh nhân tiêu thụ các loại đồ uống chứa đường thay cho nước lọc là hành động coi thường mạng sống", bác sĩ Giả Hiểu Linh nói.

"Việc nạp quá nhiều đường vào cơ thể tăng nguy cơ viêm nhiễm, thừa cân, béo phì. Ngoài ra, lạm dụng đồ uống chứa đường có thể gây ra tình trạng kháng insulin, làm tăng lượng đường trong máu, khiến đường huyết tăng vọt. Tất cả các yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Tiểu đường loại 2 nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra biến chứng nhiễm toan ceton", bác sĩ cho biết thêm.

Theo bác sĩ Giả Hiểu Linh, khi tiểu đường loại 2 gây ra biến chứng nhiễm toan ceton, người bệnh có thể xuất hiện một số dấu hiệu như sau:

- Khát nước bất thường;

- Bứt rứt, lú lẫn;

- Thở nhanh sâu;

- Hơi thở có mùi trái cây;

- Đau bụng;

- Buồn nôn, nôn mửa;

- Hôn mê, mất ý thức.

Do đó, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, mọi người cần đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nặng.