Người phụ nữ 28 tuổi nguy kịch vì thường xuyên uống thứ nước "nhiều người mê"

Cách đây không lâu, bác sĩ Giả Hiểu Linh, Khoa Bệnh chuyển hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã chia sẻ về trường hợp nữ bệnh nhân trẻ tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nữ bệnh nhân tên Miêu Miêu, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Gần đây, bệnh nhân có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, khó thở. Khi đang làm việc, bệnh nhân đột nhiên ngất xỉu nên đã được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện cho thấy lượng đường trong máu của Miêu Miêu tăng vọt, đạt mức 33 mmol/L, cao gấp 5 lần mức bình thường là 6,1 mmol/L. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm toan ceton do tiểu đường loại 2.
Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.
Theo trang Sohu , khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ Giả Hiểu Linh phát hiện bệnh nhân không thích uống nước lọc. Mỗi ngày cô sẽ uống khoảng 4-5 chai trà sữa và nước ngọt có ga.
Bác sĩ Giả Hiểu Linh cho biết, thường xuyên sử dụng các loại nước ngọt có ga, trà sữa chứa nhiều đường là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân mắc tiểu đường loại 2 và gặp biến chứng nhiễm toan ceton.
"Nhiễm toan ceton là biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Nhiễm toan ceton là sự tích tụ axit trong máu của người bệnh, thường xảy ra khi cơ thể không sử dụng hiệu quả insulin, khiến lượng đường trong máu tăng cao trong thời gian dài. Việc bệnh nhân tiêu thụ các loại đồ uống chứa đường thay cho nước lọc là hành động coi thường mạng sống", bác sĩ Giả Hiểu Linh nói.
"Việc nạp quá nhiều đường vào cơ thể tăng nguy cơ viêm nhiễm, thừa cân, béo phì. Ngoài ra, lạm dụng đồ uống chứa đường có thể gây ra tình trạng kháng insulin, làm tăng lượng đường trong máu, khiến đường huyết tăng vọt. Tất cả các yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Tiểu đường loại 2 nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra biến chứng nhiễm toan ceton", bác sĩ cho biết thêm.
Theo bác sĩ Giả Hiểu Linh, khi tiểu đường loại 2 gây ra biến chứng nhiễm toan ceton, người bệnh có thể xuất hiện một số dấu hiệu như sau:
- Khát nước bất thường;
- Bứt rứt, lú lẫn;
- Thở nhanh sâu;
- Hơi thở có mùi trái cây;
- Đau bụng;
- Buồn nôn, nôn mửa;
- Hôn mê, mất ý thức.
Do đó, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, mọi người cần đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nặng.
Kiểm soát cân nặng
Giữ trọng lượng cơ thể hợp lý giúp giảm đáng kể nguy cơ tiểu đường tuýp 2. Người có tiền đái tháo đường được khuyến cáo giảm ít nhất 7-10% trọng lượng. Việc giảm cân nên có kế hoạch khoa học, theo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng.
Tăng cường vận động
Hoạt động thể chất giúp tiêu hao năng lượng, giảm cân, hạ đường huyết và tăng nhạy cảm với insulin.
Tập aerobic 30 phút mỗi ngày hoặc 150 phút/tuần (đi bộ nhanh, bơi, đạp xe…).
Tập kháng lực 2-3 lần/tuần (tạ, calisthenics…).
Tránh ngồi lâu: cứ 30 phút bất động, nên đứng dậy, đi lại hoặc vận động nhẹ.
Ăn nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt
Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây ít ngọt. Chất xơ giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol, no lâu và giảm nguy cơ tim mạch.
Hạn chế thực phẩm nhiều đường, ít dinh dưỡng như bánh ngọt, nước ép đóng chai, đồ chế biến sẵn.
Chọn chất béo lành mạnh
Bổ sung chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, dầu hạt cải, hạt lanh, hạnh nhân, cá béo (cá hồi, cá thu…). Giảm chất béo bão hòa từ mỡ động vật, sữa nguyên béo, thịt đỏ nhiều mỡ.
Tránh ăn kiêng cực đoan
Các chế độ ăn "theo trào lưu" như keto, nhạt, chỉ số đường huyết thấp… có thể giảm cân ngắn hạn nhưng thiếu bằng chứng về hiệu quả lâu dài. Nên duy trì chế độ ăn cân bằng, dễ áp dụng, bền vững:
Nửa khẩu phần là rau củ và trái cây.
1/4 là ngũ cốc nguyên hạt.
1/4 là thực phẩm giàu protein (đậu, cá, thịt nạc).
Nói không với thuốc lá
Hút thuốc làm tăng nguy cơ tiểu đường tới 50%, đặc biệt ở phụ nữ. Người đã mắc bệnh càng cần tránh xa thuốc lá và khói thuốc.
Uống rượu có chừng mực
Uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ viêm tụy, giảm tiết insulin và dẫn đến tiểu đường. Lượng an toàn:
Nam giới dưới 65 tuổi: tối đa 2 đơn vị/ngày.
Nữ giới và nam giới trên 65 tuổi: 1 đơn vị/ngày
(1 đơn vị = 330ml bia hơi hoặc 100ml vang hoặc 30ml rượu mạnh).
Khám sức khỏe và kiểm tra đường huyết định kỳ
Người có nguy cơ cao nên kiểm tra đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ. Giữ đường huyết trong ngưỡng an toàn giúp phát hiện sớm bất thường và phòng biến chứng.
Thay đổi lối sống là chìa khóa để ngăn ngừa tiểu đường, đặc biệt với loại 2 - thể bệnh phổ biến nhất. Bắt đầu từ những thói quen nhỏ như đi bộ nhiều hơn, ăn nhiều rau hơn và hạn chế đồ ngọt, mỗi người đều có thể bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.