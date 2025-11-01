Người đàn ông 51 tuổi đột quỵ khi đang tắm, bác sĩ cảnh báo 3 thói quen tắm "chết người"

Câu chuyện xảy ra với ông Trương (51 tuổi, Trung Quốc). Đêm đó, ông đi làm về mệt rã rời, tranh thủ ăn vài miếng cơm rồi vào phòng tắm, định tắm nước nóng để đỡ căng thẳng.

20 phút trôi qua không thấy ra, vợ nghĩ chắc chồng ngâm nước lâu vì trời lạnh. Nhưng đợi mãi vẫn không nghe tiếng nước, linh cảm có chuyện chẳng lành, bà vội mở cửa thì tá hỏa thấy chồng gục trên sàn, bất tỉnh. Cấp cứu đến nơi cũng không thể cứu được. Chẩn đoán cuối cùng là ông Trương bị nhồi máu não cấp (đột quỵ thiếu máu não) .

Vì sao tắm dễ gây đột quỵ?

Mùa đông là cao điểm của bệnh tim mạch - đột quỵ. Khi tắm, đặc biệt là chênh lệch nhiệt độ lớn, mạch máu co - giãn đột ngột. Với người có xơ vữa mạch, mảng bám trong lòng mạch dễ bong ra, gây tắc mạch máu não.

Trong phòng tắm kín, ấm, cơ thể càng cần oxy nhiều hơn, nhưng oxy trong phòng lại giảm, rất dễ gây thiếu máu não, ngất xỉu trong phòng tắm.

Nhiều người già tắm xong đứng dậy đột ngột dễ tụt huyết áp tư thế gây choáng, ngã, nguy hiểm.

3 thời điểm tuyệt đối không nên tắm

- Tắm ngay sau khi uống rượu: Rượu làm tụt đường huyết, cộng thêm nước nóng làm giãn mạch, dễ chóng mặt, khó thở, thậm chí ngất và đột tử.

- Tắm ngay sau khi vận động: Sau tập thể dục, mạch đang giãn rộng. Gặp nước nóng - lạnh lại khiến mạch co giãn đột ngột, tim bị quá tải. Nên nghỉ 20-30 phút, thở đều, hạ nhịp tim rồi mới tắm.

- Tắm khi quá đói hoặc quá no: Đói khiến đường huyết thấp, dễ xỉu trong phòng tắm; No làm máu dồn về dạ dày, tắm dễ gây thiếu máu não, tăng nguy cơ đột quỵ

Mùa lạnh, người lớn tuổi nên tắm thế nào để an toàn?

- Tắm 1-2 lần/tuần là đủ nếu không vận động đổ mồ hôi nhiều.

- Bật sưởi trước 15 phút, phòng tắm khoảng 25 độ C.

- Nước tắm khoảng 34-37 độ C.

- Mỗi lần tắm không quá 15 phút.

- Tắm xong đứng dậy từ từ.

- Nên có một chiếc ghế nhựa trong phòng tắm để ngồi giữa chừng nếu thấy mệt.

Nguồn và ảnh: Sohu