Lá gan “gục ngã” sau 1 tuần nhậu liên tục, người đàn ông suýt mất mạng

Ngày 23/3, Bệnh viện Nguyễn Trãi (Tp.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng rất nặng do rượu bia.

Bệnh nhân là người đàn ông 46 tuổi, nhập viện trong tình trạng vàng da tăng nhanh, bụng chướng, mệt mỏi và chán ăn.

Khai thác tiền sử bệnh, trước đó bệnh nhân đã uống 500 ml rượu mỗi ngày trong suốt 7 ngày liên tiếp. Người này cũng có tiền sử uống rượu kéo dài nhiều năm, từng bị vàng da nhưng không khám sức khỏe định kỳ.

Tại Khoa Tiêu hóa, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan do rượu mức độ rất nặng. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ tích cực và ngưng hoàn toàn rượu bia. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, thậm chí vàng da còn tăng.

Người đàn ông điều trị tại bệnh viện sau khi uống rượu liên tục.

Trước diễn tiến xấu, các bác sĩ hội chẩn và quyết định dùng phác đồ corticoid - một lựa chọn điều trị dành cho các trường hợp viêm gan do rượu nặng.

Đây là phác đồ hiệu quả nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải theo dõi cực kỳ chặt chẽ. Cụ thể, bệnh nhân cần kiểm soát nhiễm trùng, nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, theo dõi chức năng thận cũng như các biến chứng liên quan.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh trạng bệnh nhân bắt đầu tiến triển dần. Trải qua hơn 1 tuần chăm sóc tích cực, sức khỏe ông cải thiện rõ rệt, ăn uống tốt hơn, vàng da giảm dần, được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

BSCKI Hà Phúc Tuyên, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rượu bia. Tuy nhiên, tổn thương gan thường tiến triển âm thầm với các biểu hiện không điển hình như mệt mỏi, ăn kém, đầy bụng, chướng bụng nhẹ, khiến nhiều người dễ chủ quan bỏ qua.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng như vàng da, vàng mắt, bệnh thường đã ở giai đoạn nặng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng”, BS Tuyên cảnh báo.

Theo bác sĩ, người dân cần sử dụng rượu bia có kiểm soát, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết kéo dài. Tuyệt đối không uống liên tục trong nhiều ngày, cần tự giới hạn lượng cồn tiêu thụ mỗi lần và loại bỏ tâm lý “ngày lễ nên uống thoải mái”.

Bên cạnh đó, không nên ép người khác uống rượu bia, cần biết từ chối khi cơ thể không cho phép. Việc ăn uống đầy đủ trước khi sử dụng rượu bia cũng giúp giảm tác động tiêu cực lên gan và dạ dày.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, chướng bụng hoặc vàng da sau các cuộc nhậu, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.