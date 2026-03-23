Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ 5 bài học sức khỏe làm thay đổi cuộc đời: "Tôi ước gì mình biết sớm hơn"

Lời mở đầu - Hành trình của Emily

Nhìn lại những năm còn trẻ, mối quan hệ của tôi với thức ăn và sức khỏe thực ra rất bình thường. Tôi không lớn lên trong một gia đình ăn kiêng. Mẹ tôi không bao giờ bình luận về cân nặng hay vóc dáng, và thức ăn chỉ đơn giản là thức ăn.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi bước vào ngành người mẫu. Đó như một "miền tây hoang dã" về thông tin sức khỏe. Đột nhiên, những thứ hoàn toàn bình thường với tôi lại bị coi là xấu. Tôi dần sa vào chứng rối loạn ăn uống và bắt đầu tránh xa những điều tôi yêu thích: Ăn cùng gia đình, đi ăn ngoài và sống trọn vẹn trong hiện tại.

Tôi vốn là người yêu thể thao. Tôi từng chạy thi đấu, chạy việt dã. Vận động từng là đam mê và thành tích. Nhưng rồi nó chuyển sang tư duy xem cơ thể như một phương trình toán học. "Sức khỏe" trở thành sự kiêng khem và bất hạnh - điều hoàn toàn ngược lại với ý nghĩa thực sự của sức khỏe.

May mắn thay, tôi có một nhà trị liệu nhận thức hành vi (CBT) tuyệt vời, và giai đoạn đó đã định hình tất cả những gì xảy ra sau này. Gặp được người trị liệu ấy là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, dẫn tôi đến con đường trở thành một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu.

Tôi vốn có tư duy thiên về khoa học và luôn say mê cơ thể người. Nhưng tôi nhận ra rằng mình không thực sự hiểu khoa học đằng sau những gì ngành người mẫu đang tuyên bố. Tôi muốn biết: Cái gì là thật, cái gì chỉ là tiếng ồn, và cái gì thực sự giúp con người cảm thấy tốt hơn.

Vì vậy, tôi rời bỏ nghề người mẫu, vào đại học và theo học ngành dinh dưỡng. Tất cả xuất phát từ một nơi rất cá nhân. Tôi muốn xây dựng một phiên bản "sức khỏe" tạo ra nhiều hạnh phúc và tự do hơn, chứ không phải ít đi.

Cách tiếp cận của tôi với sức khỏe, wellness và dinh dưỡng hiện nay là: Sức khỏe phải dễ tiếp cận và gần gũi, không phải xa hoa hay áp lực. Chúng ta đều ăn uống mỗi ngày, nên dinh dưỡng là điều ai cũng tiếp xúc.

Tôi tin vào bằng chứng khoa học, nhưng cũng thực tế. Chúng ta không cần ăn giống nhau, vận động giống nhau, hay trông giống nhau. Mục tiêu của tôi là mở rộng lĩnh vực này, không thu hẹp nó lại, để mọi người có thể xây dựng một phiên bản sức khỏe phù hợp với cuộc sống thực.

Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng chúng ta không ăn chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn thức ăn. Vì vậy, mọi lời khuyên phải chuyển hóa được thành thứ bạn thực sự đặt lên đĩa. Và tôi thận trọng với các thông điệp vì nghiên cứu dinh dưỡng rất phức tạp. Con người không phải chuột thí nghiệm.

Chúng ta cũng thường đánh giá thấp phản hồi từ chính cơ thể mình. Không ai sống trong cơ thể bạn ngoài bạn. Nếu bạn lắng nghe cảm giác của mình - năng lượng, tiêu hóa, tâm trạng, giấc ngủ - bạn thường đã biết điều gì đang giúp ích và điều gì không.

5 bài học sức khỏe tôi ước gì biết sớm hơn

1. Sức khỏe là những gì giúp bạn cảm thấy tốt nhất

Không phải những gì khiến bạn cảm thấy nhỏ bé hơn. Đây không phải công thức chung cho tất cả mọi người, nó mang tính cá nhân.

Tôi thừa nhận đây là bài học tôi mất lâu nhất để học. Nhưng suy cho cùng, sức khỏe được định nghĩa bởi cách bạn cảm thấy. Không có một công thức nào phù hợp với tất cả mọi người. Bạn có thể ăn "hoàn hảo" trên giấy tờ mà vẫn căng thẳng và bất hạnh. Mục tiêu là cảm thấy mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, bình tĩnh và có thể sống cuộc đời của mình.

2. Cơ thể bạn không phải một phương trình toán học

Nếu "sức khỏe" đang khiến bạn lo lắng, cô lập hay khổ sở thì đó không phải sức khỏe.

Những nhãn mác như gọi thức ăn là "tốt" hay "xấu" chỉ tạo ra nỗi sợ hãi và ám ảnh, và hiếm khi dẫn đến sức khỏe lâu dài. Sự lựa chọn thức ăn của bạn có thể hỗ trợ mục tiêu và cuộc sống của bạn, và sức khỏe không nên cảm thấy như một hình phạt hay một bài kiểm tra ý chí liên tục.

Đây là điều hầu hết mọi người hiểu sai về lối sống lành mạnh - tiếp cận nó với tư duy "tất cả hoặc không có gì". Người ta nghĩ chỉ "lành mạnh" khi mọi thứ hoàn hảo. Rồi cuộc sống ập đến, họ cảm thấy thất bại và bỏ cuộc.

Nhưng hãy nhớ: sự cân bằng bị đánh giá thấp, và tính bền vững là tất cả. Nếu muốn điều gì thực tế, tôi tập trung vào những thói quen có thể duy trì mãi mãi. Tôi vận động mỗi ngày, xây dựng bữa ăn quanh protein và chất xơ, và ăn nhiều rau xanh. Tôi cũng thích "quy tắc 3" trên đĩa ăn: cố gắng có 3 loại thực phẩm thực vật khác nhau trong mỗi bữa hoặc mỗi ngày. Đó là một thay đổi nhỏ nhưng tích lũy lớn.

3. Đôi khi cần bước ra ngoài nhìn lại

Nếu bạn có thể ngồi nhìn chính mình đang lo lắng về cơ thể qua màn hình TV, bạn sẽ nói gì? Tôi sẽ nói: đừng lãng phí cuộc đời vào điều này.

Đây là bài học có tác động lớn nhất với tôi. Khi bạn thấy mình đang xoáy vào nỗi lo về thức ăn hay cơ thể, hãy thử hình dung nhìn từ bên ngoài - như khi bạn đang la to với nhân vật trong phim kinh dị: Đừng vào đó.

Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời bạn đang diễn ra ngay lúc này, và bạn xứng đáng được tận hưởng nó.

4. Học nấu ăn sẽ thay đổi cuộc đời bạn

Sự tự tin trong bếp thay đổi tất cả, vì dinh dưỡng trở thành điều bạn làm, không phải điều bạn sợ.

Theo tôi, đây là một trong những kỹ năng sức khỏe bị đánh giá thấp nhất. Khi bạn có thể tự tin nấu vài món đơn giản, bạn không còn bị trói buộc bởi các xu hướng, kế hoạch ăn kiêng và quy tắc nữa.

Thức ăn trở nên hỗ trợ, linh hoạt và tự nhiên.

5. Sức khỏe có thể thú vị và hứng khởi

Ăn uống lành mạnh và vận động nhiều hơn không phải là bản án chung thân. Nó có thể thực sự thú vị. Cơ thể bạn phản ứng lại theo cách cảm thấy tốt và điều đó tạo động lực.

Tôi ước nhiều người biết điều này và hiểu rằng lối sống lành mạnh có thể thực sự tuyệt vời. Dinh dưỡng không phải thứ để sợ hãi, mà là thứ để hứng khởi. Khi bạn ăn theo cách hỗ trợ cơ thể và vận động thường xuyên, bạn cảm nhận được: năng lượng tốt hơn, tâm trạng tốt hơn, sức bền tốt hơn.

Nó tự trở thành vòng lặp tích cực theo cách tốt nhất.

Kết luận: Thói quen sức khỏe tốt nhất là thói quen khiến bạn cảm thấy là chính mình hơn.

Chia sẻ trên Marieclaire của Emily English (Em The Nutritionist) - Chuyên gia dinh dưỡng BSc, tác giả bestseller hai lần của Sunday Times, tốt nghiệp King's College London.