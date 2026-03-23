Một số lợi ích tuyệt vời khi ăn ốc

Ốc luộc là món ăn vặt được nhiều người yêu thích vậy nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn nhiều ốc luộc.

Ốc là món ăn được nhiều người yêu thích không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Pháp, Đức và Bồ Đào Nha...

Giàu vitamin: Theo Webmd, trong 100g ốc sống có 102 calo, 2g chất béo, 57mg cholesterol, 79g natri, 2g carbohydrate và 18g protein. Đặc biệt hàm lượng protein trong ốc tương tự như protein trong thịt lợn và thịt bò, nhưng ốc ít chất béo hơn nhiều. Ngoài ra, ốc còn là nguồn cung cấp sắt, canxi, vitamin A và một số khoáng chất khác.

Cải thiện mệt mỏi: Thiếu máu do thiếu sắt có thể gây ra các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, suy nhược, da nhợt nhạt, đau ngực, nhức đầu, chóng mặt và khó thở. Ăn ốc có thể giúp giảm một số triệu chứng này do ốc là nguồn cung cấp sắt phong phú. 100g ốc có thể cung cấp 22% lượng sắt được khuyến nghị hằng ngày.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Ốc cũng là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 dồi dào. Omega-3 được chứng minh có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Omega-3 cũng có thể hỗ trợ hạ huyết áp, giảm đông máu và giữ nhịp tim ổn định.

Mặc dù ốc giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe tuy nhiên trong một số trường hợp, ăn ốc sống hoặc nấu chưa chín kỹ có thể dẫn đến tình trạng nhiễm ký sinh trùng. Bạn có thể bị nhức đầu, sốt, buồn nôn, nôn mửa. Những ký sinh trùng này làm tổn thương các cơ quan nội tạng như phổi, gan, thận, dẫn đến phản ứng miễn dịch hoạt động quá mức.

Đáng chú ý nếu ốc sống ở nơi nguồn nước bẩn dễ nhiễm ký sinh trùng nguy. Theo đó, khi ăn ốc, người chế biến cần rửa sạch nhiều lần, vớt bỏ hết những ốc chết, thối. Khi mua ốc, thấy miệng ốc đầy, nhiều ốc bò bám xung quanh là ốc tươi. Nếu trên thân ốc có váng vàng, dầu mỡ là ốc ở nơi ô nhiễm, tuyệt đối không ăn.

Bạn có thể ngăn ngừa nguy cơ trên bằng cách nấu ốc chín thật kỹ trước khi ăn.

Những người không nên ăn nhiều ốc

Người bị dị ứng: Ốc là món ăn ngon nhưng đối với những người hay bị dị ứng, nếu muốn ăn cua, ốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ trong việc ăn loại thực phẩm này hoặc nên ăn một lượng thật nhỏ cua ốc để xem phản ứng của cơ thể.

Nếu thấy sau ăn vài phút hoặc vài giờ xuất hiện mề đay, ngứa, nôn nao, phù nề mặt, đau quặn bụng, nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy, khó thở… thì nên ngưng việc ăn ốc và đến bệnh viện để điều trị.

Người mắc bệnh tiểu đường, thận, huyết áp cao: Trong ốc chứa nhiều natri và khi hàm lượng natri cao sẽ khiến bệnh tiểu đường, thận và huyết áp cao nặng thêm. Vì vậy, những người này khi ăn những thực phẩm có hàm lượng natri cao sẽ khiến bệnh thêm nặng.

Người bị bệnh gout, viêm khớp: Ốc là nguồn cung cấp nhiều chất đạm và canxi. Do đó, đối với những người bị bệnh gout, không nên sử dụng ốc trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của mình.

Một chế độ ăn nhiều đạm dễ làm sản sinh axit uric, gây ra các cơn đau khớp dữ dội. Khi tình trạng này kéo dài có thể làm tích tụ và lắng đọng các tinh thể muối urat ở ổ khớp, gây nhức buốt cho người bệnh. Do đó, đối với những người bị bệnh gout nên hạn chế ăn.

Những người bị ho hoặc hen suyễn: Người bị ho, hen suyễn không nên ăn hải sản, đặc biệt là cua, ốc để tránh làm bệnh thêm nặng. Chính vì thế, để đảm bảo cho sức khỏe, nên nói không với món ăn này tránh làm bệnh tình trầm trọng.