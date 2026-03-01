Ngày càng có nhiều người mắc ung thư đại trực tràng, bác sĩ cảnh báo 5 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là thủ phạm

Theo thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (Globocan) năm 2022, cả nước ghi nhận 16.835 ca mắc mới và 8.454 ca tử vong, xếp thứ 4 về tỉ lệ mắc và thứ 5 về tỉ lệ tử vong trong các loại ung thư phổ biến. Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự gia tăng số lượng người mắc phải căn bệnh này đến từ thói quen ăn uống và thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Từ khi được phát minh, tủ lạnh được coi là một phát kiến tuyệt vời giúp chúng ta bảo quản và kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm. Tuy nhiên, tủ lạnh thực tế không phải là một chiếc két an toàn mà nó vẫn "có lỗ hổng".

Nhiệt độ thấp của nó chỉ làm chậm quá trình hư hỏng thực phẩm; chúng không thể tiêu diệt hoàn toàn các chất gây hại. Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng:

- Thịt chế biến sẵn và thịt ướp muối: Các loại thịt chế biến sẵn như giăm bông, xúc xích và thịt xông khói sẽ có hàm lượng nitrit tăng cao nếu được bảo quản trong tủ lạnh quá 3 ngày, và nitrit có liên quan rõ ràng đến ung thư ruột.

- Thức ăn thừa: Ngay cả khi được bảo quản lạnh, các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, khoai tây và mì vẫn sẽ tạo ra tinh bột kháng và nitrosamine ở nhiệt độ thấp. Việc tiêu thụ lâu dài có thể gây kích ứng niêm mạc ruột và làm tăng nguy cơ viêm mãn tính.

- Hải sản: Tôm, cua và cá dễ sản sinh độc tố như histamine sau khi được bảo quản lạnh hơn 2 ngày. Ngay cả việc đun nóng cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn các độc tố này, có thể gây kích ứng đường ruột.

- Sản phẩm từ sữa: Sữa và sữa chua dễ bị phát triển quá mức bởi vi khuẩn axit lactic nếu để quá lâu, và một số sản phẩm phân hủy protein trong sản phẩm từ sữa có thể làm tăng gánh nặng cho đường ruột.

- Rau và quả: Rau lá xanh, táo... sẽ sản sinh ra nitrit nếu bảo quản trong thời gian dài. Đặc biệt sau khi cắt và tiếp xúc với không khí quá lâu, chúng càng dễ tạo ra các chất gây ung thư tiềm ẩn .

Tóm lại, thực phẩm để lâu sẽ tiếp tục trải qua các "phản ứng hóa học" chậm ở nhiệt độ thấp. Sự tích tụ lâu dài của các chất này có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư ruột.

Việc tiêu thụ thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh quá lâu có thể gây ra 5 thay đổi này trong cơ thể bạn.

Nếu bạn thường xuyên bỏ qua thời gian bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, bạn có thể gặp phải những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sau:

1. Thường xuyên khó chịu ở đường ruột

Các nghiên cứu cho thấy hơn 50% người trung niên và người cao tuổi ăn thức ăn thừa trong thời gian dài sẽ gặp phải các triệu chứng thay đổi liên tục như đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy.

2. Tình trạng viêm mãn tính trở nên trầm trọng hơn

Sự tích tụ nitrit và protein gây dị ứng có thể gây viêm nhẹ niêm mạc ruột, về lâu dài có thể tiến triển thành viêm đại tràng mãn tính. Theo dữ liệu từ Bệnh viện Đại học Y Liên hợp Bắc Kinh (Trung Quốc), bệnh nhân viêm đại tràng mãn tính có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao gấp 2,5 lần trong vòng 10 năm so với dân số nói chung.

3. Sự mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột

Thực phẩm để lâu trong tủ lạnh chứa các chất chuyển hóa của vi sinh vật, có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn có lợi. Một nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra mối tương quan đáng kể giữa sự mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và sự phát triển của ung thư đại trực tràng.

4. Hệ miễn dịch suy giảm

Việc tiêu thụ thực phẩm đông lạnh kém chất lượng trong thời gian dài có thể làm tăng mức độ các yếu tố gây viêm đường ruột, ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch tổng thể của cơ thể và làm giảm sức đề kháng của cơ thể đối với virus và vi khuẩn.

5. Cân nặng và các bất thường về chuyển hóa

Thực phẩm giàu tinh bột được bảo quản lạnh có thể bị biến chất và làm tăng sự dao động đường huyết. Sự tích tụ lâu dài có thể dẫn đến giảm độ nhạy cảm của insulin, tạo ra yếu tố nguy cơ gây hội chứng chuyển hóa.

Dưới đây là 5 lời khuyên giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn.

Để giảm thiểu tác hại tiềm tàng của thực phẩm đông lạnh đối với đường ruột, có thể áp dụng các biện pháp sau:

1. Kiểm soát chặt chẽ thời gian bảo quản.

Thức ăn thừa không nên để quá 24 giờ; các sản phẩm thịt đã nấu chín không nên để quá 3 ngày; và hải sản không nên để quá 2 ngày trong tủ lạnh.

2. Bảo quản trong các hộp đựng riêng biệt.

Chia thức ăn thành nhiều phần nhỏ để giảm số lần hâm nóng và ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

3. Làm nóng đúng cách

Thực phẩm cần được làm nóng đến nhiệt độ trên 75 độ C để đạt được nhiệt độ lõi tối đa và giảm thiểu lượng nitrit còn sót lại.

4. Ăn nhiều nguyên liệu tươi sống hơn

Hãy cố gắng ăn nhiều trái cây và rau quả tươi mỗi ngày, và nhớ đừng phụ thuộc quá nhiều vào tủ lạnh trong thời gian dài.

5. Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên.

Hãy vệ sinh bên trong tủ lạnh mỗi tuần một lần để tránh lây nhiễm chéo và sắp xếp thực phẩm theo từng loại để ngăn chúng ảnh hưởng lẫn nhau.

Bằng cách áp dụng những phương pháp này, các nguy cơ về đường ruột có thể được giảm thiểu hiệu quả và sức khỏe hệ tiêu hóa được bảo vệ trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn và ảnh: Sohu