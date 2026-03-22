Kiên trì ăn tỏi mỗi ngày để “ngừa ung thư”, người phụ nữ 62 tuổi nhận kết quả khám sức khỏe khó ngờ sau 6 tháng

Đầu năm 2025, bà Lưu (62 tuổi, Trung Quốc) được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. May mắn phát hiện sớm, bà được phẫu thuật thành công và xuất viện không lâu sau đó. Tuy nhiên, nỗi lo tái phát luôn thường trực khiến bà không ngừng tìm kiếm các phương pháp hỗ trợ sau điều trị.

Trong một lần đọc báo, bà tình cờ biết đến thông tin cho rằng tỏi có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và thậm chí có thể “chống ung thư”. Tin tưởng vào những dẫn chứng được đưa ra, bà bắt đầu duy trì thói quen ăn tỏi sống mỗi ngày.

Sáu tháng trôi qua, đến kỳ kiểm tra định kỳ, kết quả cho thấy các chỉ số sức khỏe của bà đều ổn định, không phát hiện dấu hiệu tái phát ung thư. Điều này càng củng cố niềm tin của bà rằng chính tỏi đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhưng liệu thực sự tỏi có “kỳ diệu” như vậy?

Thực tế, những nhận định về khả năng phòng chống ung thư của tỏi phần nào xuất phát từ một nghiên cứu kéo dài hơn hai thập kỷ do các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Bắc Kinh thực hiện. Nghiên cứu theo dõi hơn 3.000 người trong độ tuổi 35-64 có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và chia họ thành các nhóm can thiệp khác nhau, trong đó có nhóm sử dụng chế phẩm tỏi.

Sau hơn 22 năm, kết quả cho thấy nhóm sử dụng tỏi có giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày và tử vong. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ rằng hiệu quả này không vượt trội so với các nhóm can thiệp khác, và quan trọng hơn là những người tham gia không ăn tỏi tươi mà sử dụng chiết xuất tỏi già và dầu tỏi với liều lượng cao, không phải ăn tỏi thông thường.

Yếu tố được nhắc đến nhiều nhất trong tỏi là allicin - một hợp chất có tiềm năng sinh học đáng chú ý trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trong thực tế, lượng allicin tạo ra từ tỏi tươi là rất hạn chế. Để hình thành chất này, tỏi cần được băm nhỏ, nhưng ngay cả khi đó, hàm lượng sinh ra cũng không cao. Hơn nữa, allicin rất không ổn định và dễ bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ cao. Việc cố gắng hấp thụ lượng lớn allicin chỉ bằng cách ăn tỏi mỗi ngày là không thực tế, thậm chí có thể gây kích ứng đường tiêu hóa nếu tiêu thụ quá mức.

Vậy tại sao nhiều người như bà Lưu lại cảm thấy sức khỏe cải thiện?

Bác sĩ khám cho bà Lưu cho rằng yếu tố tâm lý đóng vai trò không nhỏ. Khi một người duy trì niềm tin tích cực vào phương pháp mình đang áp dụng, cơ thể có xu hướng sản sinh nhiều hormone tạo cảm giác hạnh phúc như dopamine, từ đó hỗ trợ quá trình phục hồi. Ngược lại, trạng thái lo âu, bi quan kéo dài có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch và khả năng hồi phục sau bệnh.

Dù không phải “thần dược”, tỏi vẫn là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đáng kể. Nó chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali, phốt pho và đặc biệt là selen - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Ngoài ra, các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi có thể kích thích tiêu hóa, tăng tiết dịch vị và cải thiện cảm giác ngon miệng.

Một điểm đáng chú ý khác là tỏi có thể hỗ trợ hấp thu vitamin B1 tốt hơn khi ăn cùng thịt, nhờ hình thành hợp chất ổn định giúp vitamin này tồn tại lâu hơn trong cơ thể. Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy việc sử dụng chế phẩm từ tỏi trong thời gian dài có thể góp phần giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tuy vậy, điều quan trọng là sử dụng tỏi một cách hợp lý. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng 2-3 tép mỗi ngày. Ăn tỏi sống có thể giữ lại nhiều hoạt chất hơn, nhưng cần nghiền nhỏ trước khi sử dụng để tối ưu quá trình hình thành allicin. Đồng thời, những người có bệnh lý dạ dày, hệ tiêu hóa yếu hoặc đang dùng thuốc nên thận trọng, vì tỏi có thể gây kích ứng niêm mạc và làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Trong lựa chọn thực phẩm, cũng cần tránh tỏi đã bóc vỏ để lâu hoặc có dấu hiệu mốc, đốm đen, mềm nhũn - những dấu hiệu cho thấy tỏi đã hư hỏng và không còn an toàn để sử dụng.

Theo Toutiao