Danh sách 5 món ăn đêm "đỉnh nhất" giúp ngủ ngon, giảm mỡ, đặc biệt tốt cho người sau tuổi 55

Bạn không cần phải cảm thấy tội lỗi về việc ăn nhẹ trước khi đi ngủ… nếu bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn. " Sau tuổi 55, tình trạng mất cơ và biến động đường huyết có thể khiến việc quản lý cân nặng trở nên khó khăn hơn. Một món ăn nhẹ giàu protein và chất xơ trước khi ngủ sẽ hỗ trợ duy trì cơ bắp, giúp ngủ ngon hơn và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Tất cả đều góp phần vào việc giảm mỡ theo thời gian" , bà Tara Collingwood, chuyên gia dinh dưỡng thể thao và đồng tác giả cuốn Flat Belly Cookbook for Dummies , chia sẻ.

Bà cho biết thêm: "Không có thực phẩm nào thực sự 'đốt cháy mỡ' thần tốc qua đêm, nhưng những món ăn nhẹ phù hợp có thể hỗ trợ cơ bắp, quá trình trao đổi chất, kiểm soát đường huyết và giấc ngủ - những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến việc giảm mỡ".

Dưới đây là 5 món ăn nhẹ hỗ trợ giảm mỡ và trao đổi chất sau tuổi 55:

1. Sữa chua Hy Lạp với hạt chia hoặc hạt lanh

Đây là món ăn đầu tiên mà Collingwood khuyên dùng. "Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein hỗ trợ duy trì cơ bắp qua đêm, điều này rất quan trọng vì cơ bắp đóng vai trò then chốt trong quá trình trao đổi chất khi chúng ta già đi. Thêm hạt chia hoặc hạt lanh sẽ bổ sung chất xơ, giúp ổn định đường huyết khi bạn ngủ. Sự kết hợp này giúp tăng cảm giác no và ngăn chặn cơn đói nửa đêm" , bà nói.

2. Phô mai tươi (Cottage Cheese) với quả mọng

Lựa chọn thứ hai là phô mai tươi ăn kèm các loại quả mọng. Bà Collingwood giải thích: Phô mai tươi rất giàu protein tiêu hóa chậm (casein), giúp hỗ trợ phục hồi cơ bắp suốt đêm. Điều này đặc biệt quan trọng ở giai đoạn sau của cuộc đời, khi việc bảo tồn khối lượng cơ nạc giúp hỗ trợ giảm mỡ lâu dài. Quả mọng bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa mà không làm dư thừa lượng đường.

3. Một ly sinh tố protein nhỏ

Một lựa chọn khác là sinh tố protein. Một ly sinh tố nhẹ với bột protein, sữa tươi hoặc sữa đậu nành và các nguyên liệu giàu chất xơ có thể hỗ trợ phục hồi cơ bắp qua đêm mà không gây cảm giác nặng bụng trước khi ngủ. Lựa chọn này rất phù hợp cho những ai không muốn nhai đồ cứng vào cuối ngày.

4. Táo cắt lát với bơ hạt

Táo ăn kèm bơ hạt (bơ đậu phộng, bơ hạnh nhân...) là một món ăn tuyệt vời khác. "Chất xơ từ trái cây kết hợp với protein và chất béo lành mạnh giúp ngăn ngừa tình trạng sụt giảm đường huyết trong đêm - nguyên nhân gây mất ngủ và dẫn đến cảm giác thèm ăn vào ngày hôm sau. Chất lượng giấc ngủ và sự ổn định đường huyết là chìa khóa để quản lý cân nặng" , bà Collingwood khẳng định.

5. Một nắm hạt khô kèm với một nguồn protein

Đây là một lựa chọn chắc chắn cho bữa phụ trước ngủ. "Các loại hạt cung cấp chất béo lành mạnh và một ít chất xơ, nhưng việc kết hợp chúng với một nguồn protein như sữa chua hoặc sữa sẽ giúp món ăn cân bằng và no lâu hơn. Kiểm soát khẩu phần ở đây rất quan trọng: nhỏ thôi nhưng đủ thỏa mãn," bà lưu ý.

Dù các món ăn này rất tốt, bạn cũng nên chú ý ăn cách giờ đi ngủ khoảng 30 - 60 phút để hệ tiêu hóa không phải làm việc quá tải nhé.