Phẫu thuật buồng trứng, tử cung có gây vô sinh? BS cảnh báo: Phụ nữ từng làm "2 loại phẫu thuật này" nên sớm bảo tồn khả năng sinh sản

Bác sĩ Hoàng Đĩnh Kỳ (Huang Ting-chi), Phó Giám đốc Trung tâm Thụ tinh ống nghiệm Huang Jianrong và Trung tâm IVF Hợp tác Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng các phẫu thuật phụ khoa từ khi còn trẻ có thể gây tác động lâu dài đến khả năng sinh sản. Trong đó, phẫu thuật liên quan đến buồng trứng và nội mạc tử cung có nguy cơ cao nhất, dễ dẫn đến giảm chỉ số AMH, dính buồng tử cung và vô sinh.

Bác sĩ khuyên những phụ nữ từng phẫu thuật phụ khoa nên sớm lập kế hoạch "bảo tồn khả năng sinh sản" (trữ trứng) để nắm bắt thời điểm vàng, giảm thiểu rủi ro vô sinh trong tương lai.

Phẫu thuật buồng trứng và tử cung gây hại nhất cho khả năng sinh sản?

Bác sĩ Hoàng Đĩnh Kỳ cho biết, không phải tất cả các phẫu thuật phụ khoa đều dẫn đến vô sinh. Chìa khóa nằm ở "vị trí" và "mức độ nghiêm trọng của bệnh". Ví dụ, phẫu thuật bóc tách u xơ tử cung nếu không xâm lấn vào nội mạc và được khâu tốt thường không ảnh hưởng đến việc thụ thai.

Tuy nhiên, có 2 loại phẫu thuật mang lại rủi ro trực tiếp và đáng kể:

1. Phẫu thuật ảnh hưởng đến "Dự trữ buồng trứng"

Bất kỳ tác động nào lên buồng trứng đều có khả năng gây vô sinh. Điển hình là u lạc nội mạc tử cung. Ngay cả khi phẫu thuật bóc tách túi nang tinh vi nhất, việc tổn thương các mô buồng trứng bình thường là khó tránh khỏi, dẫn đến giảm lượng trứng dự trữ. Sau phẫu thuật, chỉ số AMH và số lượng nang noãn cơ bản của bệnh nhân hầu hết đều sụt giảm.

2. Phẫu thuật ảnh hưởng đến "Nội mạc tử cung"

Nội mạc tử cung là môi trường duy nhất để phôi làm tổ. Một khi bị tổn thương, hậu quả thường rất nghiêm trọng. Ngoài việc loại bỏ các u xơ lớn chèn ép nội mạc, phương pháp "nạo tử cung" truyền thống (đặc biệt là nạo nhiều lần sau khi sảy thai) là nguyên nhân chính gây tổn thương nặng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến dính buồng tử cung hoàn toàn, khiến phôi thai không còn không gian để bám trụ.

Vấn đề "Dính" và Tắc ống dẫn trứng

"Dính buồng trứng" là một biến chứng hậu phẫu rất phổ biến và khó giải quyết. Tình trạng này có thể do u lạc nội mạc tử cung nghiêm trọng hoặc viêm nhiễm vùng chậu tái phát gây ra.

Ống dẫn trứng rất mỏng manh: Một khi bị xoắn hoặc tắc nghẽn do dính, chức năng bắt trứng và vận chuyển phôi sẽ mất đi. Tình trạng này gần như không thể phục hồi hoàn toàn bằng thuốc hay phẫu thuật lại. Khi đó, dù buồng trứng bình thường, tinh trùng và trứng cũng không thể gặp nhau.

Giải pháp cho tình trạng vô sinh sau phẫu thuật

Bác sĩ Hoàng Đĩnh Kỳ gợi ý các giải pháp cá nhân hóa tùy theo từng trường hợp:

Vấn đề ống dẫn trứng: Nếu hai bên ống dẫn trứng bị tắc nghẽn nghiêm trọng, phương pháp hiệu quả nhất là Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để bỏ qua chức năng của ống dẫn trứng và đặt trực tiếp phôi vào tử cung. Không khuyến khích phẫu thuật thông vòi trứng lần nữa nếu nguyên nhân là do dính hậu phẫu.

Vấn đề nội mạc tử cung: Nếu nội mạc quá mỏng do dính buồng tử cung, có thể thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung để tách dính, kết hợp dùng thuốc (như estrogen) để hỗ trợ nội mạc dày lên.

Dự trữ buồng trứng thấp: Với những người có chỉ số AMH thấp do phẫu thuật buồng trứng, "thời gian là kẻ thù lớn nhất". Phụ nữ trên 35 tuổi nên cân nhắc IVF ngay để tận dụng chất lượng phôi còn tốt, tránh trì hoãn khiến tỷ lệ thành công giảm sâu.

Lời khuyên: Lập kế hoạch sớm là "Bảo hiểm" tốt nhất

Bác sĩ chia sẻ trường hợp một bệnh nhân họ Hà từng phẫu thuật u lạc nội mạc tử cung từ thời trung học. Biết rõ dự trữ trứng của mình thấp, cô đã thực hiện trữ đông trứng trước khi kết hôn. Sau này, cô đã sử dụng số trứng chất lượng tốt đó để thụ tinh và mang thai thành công.

Kết luận: Khả năng sinh sản của phụ nữ là vô giá và không thể đảo ngược. Nếu bạn từng phẫu thuật liên quan đến buồng trứng, hãy đẩy sớm kế hoạch sinh con hoặc chủ động trữ trứng để giữ lại quyền làm mẹ cho chính mình.

(Theo Coolhealth)