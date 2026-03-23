Á hậu Hong Kong mắc ung thư vú giai đoạn cuối dù phát hiện sớm: Dấu hiệu cảnh báo và cách tự kiểm tra

Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) Ngô Văn Hân cho biết, cô được chẩn đoán ung thư vú lần đầu vào năm 2022. Dù điều trị tích cực, bệnh đã tái phát vào năm 2024 và chuyển biến nặng. Có thời điểm, cô phải nằm viện suốt 16 ngày do nước tích trong tim và phổi, sức khỏe suy kiệt. Năm 2025, Ngô Văn Hân từng cho biết tế bào ung thư đã di căn đến xương cụt.

Theo BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành ung thư và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội), nguyên nhân gây ung thư vú liên quan chủ yếu đến gen.

Một số phụ nữ bị đột biến gen, làm tăng nguy cơ ung thư vú. Đột biến gen xảy ra ở 2 gen chính là gen BRCA1 và gen BRCA2, là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này. Đó là lý do chị em nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ, tiến hành tầm soát định kỳ đều đặn để có thể phát hiện sớm, điều trị kịp thời và kéo dài sự sống.

Đâu là những dấu hiệu đầu tiên?

Theo chuyên gia, nhiều người bị ung thư vú không có triệu chứng nào ở giai đoạn đầu. Và các loại ung thư vú khác nhau có thể gây ra các triệu chứng khác nhau. Dưới đây là một số dấu hiệu sớm phổ biến của ung thư vú:

Vú xuất hiện u cục

U cục thường là triệu chứng đầu tiên của ung thư vú. Một cục cứng có các cạnh không đều, có nhiều khả năng là ung thư. Nhưng một số loại ung thư lại mềm và có các cạnh tròn.

Thông thường, cục u quá nhỏ khiến bạn hoặc bác sĩ không thể cảm nhận được. Đó là lý do tại sao việc chụp nhũ ảnh thường xuyên rất quan trọng nếu bạn trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư vú.

Tất nhiên không phải mọi cục u ở vú đều là ung thư. Nó có thể là u nang vô hại, u xơ tuyến vú thường xảy ra trước thời kỳ mãn kinh, tuyến sữa bị tắc, chấn thương hình thành mô sẹo... Lời khuyên cho bạn là luôn đi khám nếu thấy có khối u mới xuất hiện ở vú.

Sưng vú

Đôi khi, mọi người nhận thấy tình trạng sưng trước khi cảm thấy hoặc nhìn thấy khối u. Vì vậy, điều quan trọng là phải đi khám bác sĩ nếu điều đó xảy ra với bạn. Bạn có thể có một phần vú dày hơn, xuất hiện hạch bạch huyết sưng dưới cánh tay hoặc gần xương đòn.

Đau vú

Chắc chắn đây là dấu hiệu bất thường! Hãy đi khám bác sĩ nếu cơn đau của bạn nghiêm trọng hoặc kéo dài.

Hướng dẫn cách tự khám tại nhà

Khám trước gương theo đủ các tư thế khác nhau

Đứng trước gương với tư thế xuôi 2 tay, dang 2 tay, đưa 2 tay ra sau đầu rồi xoay người sang trái - phải và cúi người xuống, quan sát da vú, núm vú, các đường cong, hình thái vú để xem có các dấu hiệu vú bất thường (như lún da, nhăn vú, thay đổi màu da vú, dày da, có cục bất thường, tiết dịch núm vú...) hay không.

Đứng hoặc ngồi thẳng lưng

Đầu tiên, chị em đứng hoặc ngồi thẳng lưng, sau đó đặt một tay phía sau đầu, dùng mặt lòng của 3 ngón tay giữa đối bên, kiểm tra toàn bộ vùng giới hạn tuyến vú, đổi sang cánh tay đối bên và thực hiện tương tự.

Nằm ngửa trong tình trạng có kê gối dưới vai

Nằm ngửa, kê gối dưới vai. Tiếp theo, đặt cánh tay sau đầu, dùng mặt lòng của 3 ngón tay giữa đối bên; kiểm tra toàn bộ tuyến vú và đổi bên.

Kiểm tra khi nằm nghiêng bên

Nằm nghiêng giúp tuyến vú đổ về trước. Kiểm tra nửa ngoài của vú đến hố nách. Dùng mặt lòng của 3 ngón tay giữa kiểm tra toàn tuyến vú và đổi bên.

Khi tắm vòi sen

Khi tắm dưới vòi sen, bạn cũng có thể tự kiểm tra tuyến vú bằng cách giơ tay phải lên, bàn tay trái dùng xà phòng, các ngón tay khép lại, xoay vòng tròn nhỏ và lên xuống, sau đó lặp lại cho vú bên kia.

Xem núm vú có bất thường không

Dùng ngón cái và ngón trỏ phải nhẹ nhàng xoay núm vú trái, kéo về phía trước. Sau đó, thả tay ra xem núm vú có quay về vị trí cũ không và đổi tay để kiểm tra tương tự.

Kiểm tra hố nách

Dùng ngón tay trỏ và giữa day ấn để kiểm tra các bất thường, khối u ở hố nách của vùng ngực. Sau đó, đổi tay và kiểm tra bên còn lại.

Nếu nhận thấy bất thường ở vú sau khi kiểm tra theo những bước tại nhà này, bạn nên đi thăm khám, tầm soát ung thư vú.