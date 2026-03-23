Sáng nào cũng tự nấu ăn cho gia đình, một gia đình 3 người đều bị ung thư tuyến tụy: Bác sĩ cảnh báo đừng mua loại thịt này

Một người mẹ tại Sơn Đông (Trung Quốc), vì lo ngại ăn ngoài có quá nhiều phụ gia, nên mỗi sáng đều tự nấu ăn cho gia đình. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, bà thường xuyên mua thịt heo xay giá rẻ đang khuyến mãi trên mạng để làm hoành thánh cho cả nhà ăn sáng. Không ngờ, thói quen này lại dẫn đến bi kịch: Cả 3 người trong gia đình đều mắc ung thư tụy.

Ban đầu chỉ là những cơn đau bụng âm ỉ trước và sau bữa ăn, cả gia đình đều nghĩ đó là rối loạn tiêu hóa thông thường nên không mấy bận tâm. Nhưng mọi chuyện trở nên nghiêm trọng khi người con trai bất ngờ sụt cân nhanh chóng, từ 72 kg xuống còn 54 kg chỉ trong thời gian ngắn. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện tụy của anh đã xuất hiện khối u rõ rệt. Đáng sợ hơn, sau đó không lâu, cả cha và mẹ cũng lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư tụy.

Câu chuyện khiến nhiều người bàng hoàng không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của bệnh, mà còn bởi nguyên nhân lại đến từ chính thói quen ăn uống hằng ngày.

Bác sĩ: Ăn thịt kém chất lượng lâu dài có thể gây viêm tụy, dẫn đến ung thư

Bác sĩ chuyên khoa gan mật - tiêu hóa Phó Trọng Duệ cho biết, ung thư tụy thường liên quan đến hút thuốc, uống rượu, yếu tố di truyền hoặc tiếp xúc với chất gây ung thư.

Ung thư tụy vốn có liên quan đến nhiều yếu tố như hút thuốc, uống rượu, di truyền hoặc tiếp xúc với chất gây ung thư. Tuy nhiên, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò không nhỏ. Việc tiêu thụ thực phẩm kém chất lượng trong thời gian dài, đặc biệt là các loại thịt không đảm bảo vệ sinh, có thể khiến tụy bị viêm lặp đi lặp lại. Khi tình trạng viêm kéo dài trở thành mạn tính, nguy cơ tiến triển thành ung thư là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguy hiểm ở chỗ, những loại thịt xay giá rẻ thường có nguồn gốc rất phức tạp. Không ít sản phẩm được làm từ phần thịt vụn, thịt thừa, thậm chí trộn lẫn cả "thịt hạch" – tức phần mô bạch huyết của động vật. Đây là nơi tập trung nhiều vi khuẩn, virus và có thể tồn dư kháng sinh. Chưa dừng lại ở đó, một số loại thịt còn có thể đã bị hư hỏng, mốc nhưng được xử lý lại bằng cách tẩy rửa, khử mùi rồi đưa ra thị trường. Những loại thịt này có thể chứa độc tố nấm mốc, gây gánh nặng lớn cho gan, thận và đặc biệt là tụy.

Vì đã bị xay nhuyễn hoặc chế biến sẵn, người tiêu dùng gần như không thể nhận biết được chất lượng thật sự của sản phẩm. Đó cũng là lý do các chuyên gia luôn khuyến cáo nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu như thịt xay, viên thịt, xúc xích… nếu không rõ nguồn gốc.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư tụy cần đi khám ngay

Điều đáng lo ngại hơn là ung thư tụy lại là căn bệnh "âm thầm". Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc rất dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường. Chỉ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, đau âm ỉ vùng bụng trên lan ra sau lưng, chán ăn, nhanh no, vàng da hoặc thậm chí đột ngột mắc tiểu đường sau tuổi 50… thì bệnh thường đã tiến triển.

Ung thư tụy là một trong những bệnh có tỷ lệ tử vong cao, do triệu chứng giai đoạn đầu rất mơ hồ. Bác sĩ tổng hợp các dấu hiệu thường gặp:

1. Sụt cân không rõ nguyên nhân: Giảm 3-5kg trong vòng 6 tháng hoặc nhiều hơn cần đi khám sớm.

2. Đau âm ỉ vùng bụng trên: Cảm giác tức nặng, có thể lan ra sau lưng.

3. Chán ăn, nhanh no, dễ buồn nôn

4. Vàng da (vàng da, vàng mắt): Do khối u chèn ép đường mật.

5. Đột ngột mắc tiểu đường sau tuổi 50: Có thể do khối u ảnh hưởng đến tiết insulin.

6. Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân: Còn gọi là "sốt do khối u", thường kèm đau bụng, sụt cân, vàng da.

Một dấu hiệu khác cũng dễ bị bỏ qua là tình trạng phân có váng dầu nổi trên mặt nước sau khi ăn nhiều chất béo. Điều này cho thấy tụy đang không xử lý kịp lượng chất béo nạp vào cơ thể. Nếu hiện tượng này chỉ xảy ra thoáng qua thì không đáng lo, nhưng nếu kéo dài nhiều tuần, kèm theo phân nhờn, màu nhạt và mùi hôi thì có thể là dấu hiệu chức năng tụy đang suy giảm, thậm chí là cảnh báo sớm của bệnh lý nghiêm trọng.

Từ câu chuyện của gia đình trên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng ăn uống lành mạnh không chỉ nằm ở việc "tự nấu" mà còn phải bắt đầu từ nguồn nguyên liệu an toàn. Thay vì chọn thực phẩm giá rẻ không rõ xuất xứ, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, được kiểm định chất lượng.

Bên cạnh đó, việc ăn uống cũng cần điều độ – ăn vừa đủ, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường và các món chế biến sẵn. Quan trọng hơn cả, khi cơ thể xuất hiện những tín hiệu bất thường dù là nhỏ nhất, việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời và tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Đôi khi, chính những thói quen tưởng chừng "tiết kiệm" hay "lành mạnh" lại có thể trở thành mối nguy nếu chúng ta chủ quan với chất lượng thực phẩm mỗi ngày.