Giống như chàng trai 27 tuổi họ Hầu sống tại Trung Quốc này, nhiều người xem ăn chay trường như một "lá bùa hộ mệnh" của sức khoẻ. Vì vậy, khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn nặng, đã di căn tới các hạch bạch huyết, anh ngỡ ngàng, cho rằng bác sĩ đã nhầm lẫn.

Nói về trường hợp của anh Hầu, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng Chen Chou Cheng (Đài Loan, Trung Quốc) không khỏi xót xa. Ông cho biết, ăn thiếu rau củ - chất xơ là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư đường tiêu hoá, gồm cả ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, không phải kiểu ăn hay chế biến rau củ nào cũng tốt. Anh Hầu ăn chay trường, không ăn thịt cá đã nhiều năm, ngày nào cũng ăn rau củ nhưng lại ăn sai cách.

Anh còn rất chủ quan với những tín hiệu bất thường từ cơ thể. Khi thấy mình đau bụng âm ỉ, dễ chán ăn, sụt cân khó hiểu cũng chỉ "tặc lưỡi bỏ qua". Đến cả khi thấy máu trong phân vẫn chủ quan, tự cho là mình bị trĩ mà đặc thù công việc ngồi nhiều như mình thì trĩ là "chuyện thườnh gặp". Cứ như vậy bệnh của anh ngày càng nặng, khi đi khám vì cơn đau dữ dội tới mất ăn mất ngủ thì đã trễ.

3 sai lầm khi ăn chay bị bác sĩ cảnh báo "hại hơn ăn thịt"

Bác sĩ Chen chia sẻ, không thể phủ nhận được nhũng lợi ích của việc ăn chay, nhưng cũng cần thẳng thắn thừa nhận những "tác dụng phụ" về sức khoẻ mà ăn chay trường mang lại. Càng nguy hiểm hơn nếu ăn chay sai cách giống như anh Hầu.

Cụ thể, anh mắc 3 sai lầm khi ăn chay mà bác sĩ Chen phải khẳng định nếu duy trì lâu dài còn "hại hơn ăn thịt". Đó là:

1. Ưa chuộng đồ chiên rán ngập dầu

Nhiều người ăn chay có thói quen chiên rán rau củ, đậu hũ để tăng cảm giác ngon miệng. Anh Hầu cũng vậy, gần như món rau củ nào anh cũng xào hoặc nhúng bột chiên ngập dầu.

Tuy nhiên, dầu ăn khi bị đun nóng ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra các chất gây ung thư nguy hiểm như acrylamide và các gốc tự do. Ăn quá nhiều đồ chay chiên rán không chỉ gây béo phì mà còn tạo ra gánh nặng oxy hóa cực lớn cho hệ tiêu hóa. Bác sĩ Chen nhấn mạnh, việc nạp quá nhiều chất béo chuyển hóa từ đồ chiên khiến nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ở người ăn chay không khác gì, thậm chí cao hơn người ăn thịt đỏ điều độ.

2. Chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế

Anh Hầu thừa nhận anh ăn rất nhiều cơm trắng, mì sợi và các loại bánh làm từ bột mì tinh luyện. Phần vì sở thích, phần vì đã không ăn thịt nên ăn như vậy mới phục vụ cho các hoạt động từ sáng sớm tới tối muộn, thức khuya học lên thạc sĩ.

Trong khi đó, tinh bột tinh chế thiếu hụt trầm trọng chất xơ hòa tan nhưng lại khiến chỉ số đường huyết tăng vọt, gây ra phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể. Khi thiếu chất xơ, nhu động ruột hoạt động kém hiệu quả, chất thải bị lưu giữ lại đại tràng lâu hơn, tạo điều kiện cho các độc tố tiếp xúc và tàn phá niêm mạc ruột. Đây là môi trường lý tưởng để khối u ác tính hình thành âm thầm.

3. Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn (đồ chay giả mặn)

Một sai lầm phổ biến khác của người ăn chay trong xã hội hiện đại, nhất là nguồi trẻ là sử dụng các loại thịt giả, cá giả được chế biến công nghiệp. Để tạo ra hương vị và kết cấu giống thịt thật, nhà sản xuất phải thêm vào một lượng lớn chất phụ gia, chất bảo quản, phẩm màu và muối. Những hóa chất này khi đi vào đường ruột sẽ gây kích ứng niêm mạc mạn tính. Cộng thêm thường ăn đồ chiên rán nên anh Hầu phải dùng nhiều loại gia vị, nước chấm mỗi ngày.

Bác sĩ Chen cảnh báo, việc tiêu thụ lâu dài các chất phụ gia và muối này chính là "ngòi nổ" cho các đột biến tế bào. Lâu dần dẫn đến hình thành các polyp và tiến triển thành ung thư đại trực tràng.

5 dấu hiệu ung thư đại trực tràng cần hết sức chú ý

Một thực trạng đau lòng là hơn 60% bệnh nhân ung thư đại trực tràng chỉ phát hiện ở giai đoạn 3 hoặc 4 do nhầm lẫn với bệnh trĩ. Bác sĩ Chen chia sẻ trường hợp người phụ nữ 50 tuổi chủ quan với tình trạng đi ngoài ra máu suốt 6 tháng, đến khi khối u gây tắc ruột giai đoạn III mới nhập viện. Để không bỏ lỡ "thời điểm vàng", bạn cần cảnh giác với 5 dấu hiệu sau:

- Thay đổi thói quen và hình dạng phân: Tình trạng táo bón, tiêu chảy xen kẽ hoặc phân bỗng nhiên nhỏ dẹt như lá lúa kéo dài trên 2 tuần là tín hiệu khối u đang cản trở đường ruột.

- Cảm giác mót rặn giả: Thường xuyên buồn đi đại tiện nhưng khi đi lại ra rất ít hoặc không ra phân, luôn cảm thấy nặng nề ở vùng hậu môn.

- Có máu trong phân: Khác với máu đỏ tươi chảy thành tia của bệnh trĩ, máu do ung thư thường màu đỏ sẫm hoặc tím đen, thường lẫn chất nhầy và nằm bên trong khối phân.

- Đau bụng quặn thắt: Những cơn đau bụng không rõ nguyên nhân, đầy hơi chướng bụng kéo dài là dấu hiệu khối u đang gây tắc nghẽn một phần đường tiêu hóa.

- Sụt cân và mệt mỏi: S ụt cân đột ngột không rõ lý do kèm theo cơ thể xanh xao là dấu hiệu tế bào ác tính đang âm thầm tiêu thụ năng lượng và gây thiếu máu mạn tính.

Nguồn và ảnh: TOPick, China News, Sina