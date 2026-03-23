Nam kỹ sư bị suy thận giai đoạn 4: Không muốn phải chạy thận nhân tạo, hãy tránh xa 2 loại bữa sáng này

Một bác sĩ chuyên khoa thận đã chia sẻ trường hợp của một kỹ sư nghỉ hưu 62 tuổi mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn 4. Thói quen ăn sáng hàng ngày của ông bao gồm hai loại thực phẩm, khiến chỉ số lọc cầu thận ước tính (eGFR) giảm mạnh xuống chỉ còn 28 điểm, dẫn đến việc các bác sĩ khuyên ông có thể cần chạy thận nhân tạo. Sau đó, ông đã làm theo lời khuyên của bác sĩ và điều chỉnh chế độ ăn uống của mình theo "6 quy tắc vàng cho bữa sáng bảo vệ thận". Sau ba tháng, chức năng thận của ông đã cải thiện đáng kể, tạm thời tránh được cơn khủng hoảng phải chạy thận nhân tạo.

Cụ thể, bác sĩ Hung Yung-hsiang, một chuyên gia về thận học ở Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng nhiều bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính đã từ bỏ thức ăn mặn và súp, nhưng chức năng thận của họ vẫn tiếp tục suy giảm. Sau khi tìm hiểu thêm, người ta phát hiện ra rằng bữa sáng của họ thường là nguồn gốc của "độc tố gây hại cho thận", chẳng hạn như cháo gạo trắng với ruốc thịt lợn, trứng tráng phô mai từ các cửa hàng ăn sáng bình dân, bánh mì kẹp thịt và xúc xích với trà sữa, hoặc bánh mì kẹp thịt nguội với cà phê latte. Ông giải thích rằng bữa sáng chứa nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chất phụ gia giàu phốt phát và protein chất lượng thấp, gây gánh nặng lớn cho thận.

Bác sĩ nhấn mạnh bữa sáng là con dao hai lưỡi đối với bệnh nhân thận. Ăn sáng đúng cách có thể cung cấp năng lượng cho thận để giải độc và phục hồi, trong khi ăn sáng sai cách sẽ gây gánh nặng cho thận. Ông chia sẻ trường hợp một kỹ sư nghỉ hưu 62 tuổi, trong lần khám đầu tiên đã bị suy thận mạn tính giai đoạn 4 do bệnh thận tăng huyết áp, với tốc độ lọc cầu thận chỉ còn 28. Lúc đó, ông phát hiện ra rằng sự kết hợp bữa sáng của bệnh nhân có vấn đề.

Bữa sáng hàng ngày của bệnh nhân bao gồm hai lát bánh mì nướng nguyên cám với một lớp bơ đậu phộng dày hoặc một chiếc bánh mì kẹp thịt chế biến sẵn, kèm theo một ly sữa dinh dưỡng giàu protein. Ông chỉ ra rằng lúa mì nguyên cám và đậu phộng giàu phốt pho, trong khi sữa giàu protein lại gây áp lực chuyển hóa quá mức lên thận vốn đã suy yếu, tạo nên một "sự kết hợp tai hại" cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính.

6 nguyên tắc vàng cho bữa sáng bảo vệ thận

Thay vào đó, bác sĩ đưa ra 6 nguyên tắc ăn sáng để vệ thận:

1. Tránh các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên *Tạp chí của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ* (JASN) năm 2021 đã chỉ ra mối tương quan mạnh mẽ giữa việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và sự tiến triển nhanh chóng của bệnh thận mãn tính (CKD). Nghiên cứu cho thấy cứ mỗi 10% tăng tỷ lệ thực phẩm chế biến sẵn trong chế độ ăn, nguy cơ mắc bệnh thận tăng 24%.

Điều này là do thực phẩm chế biến sẵn chứa một lượng lớn chất phụ gia "phốt pho vô cơ" (như phosphat), được ruột hấp thụ gần như 100%. So với phốt pho hữu cơ trong protein tự nhiên (có tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 40-60%), phốt pho vô cơ trực tiếp dẫn đến sự tăng đột biến nồng độ phốt pho trong máu, vôi hóa mạch máu và xơ hóa mô kẽ thận.

2. Định mức protein chính xác "2,2,1"

Đối với bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính (CKD) không chạy thận nhân tạo, việc áp dụng chế độ ăn "rất ít protein (vLPD)" hoặc "chế độ ăn ít protein (LPD)" là tiêu chuẩn vàng để trì hoãn việc chạy thận. Nên hạn chế lượng protein nạp vào hàng ngày ở mức 0,6 đến 0,8 gam trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể.

Bữa sáng nên bao gồm hai phần (khoảng 14g) protein chất lượng cao. Tập trung lượng năng lượng vào bữa sáng và bữa trưa (mỗi bữa hai phần), và giảm bữa tối xuống còn một phần, giúp thận có đủ thời gian nghỉ ngơi vào ban đêm, làm giảm áp lực lọc cầu thận ban đêm.

3. Ba khẩu phần chất xơ ít kali

Khi chức năng thận suy giảm, độc tố urê trong cơ thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, dẫn đến tổn thương hàng rào ruột. Chất xơ trong chế độ ăn uống đầy đủ có thể liên kết với chất thải chuyển hóa, nhưng bệnh nhân thận cần lưu ý đến lượng kali.

Nên ăn ít nhất 3 phần chất xơ vào bữa sáng, ưu tiên trái cây và rau củ (như mướp và bí đao) hoặc rau lá xanh đã được chần (luộc). Luộc trong 3 đến 5 phút rồi chắt bỏ nước sẽ loại bỏ hơn 50% ion kali khỏi rau củ, cho phép bệnh nhân thận tiêu thụ chất xơ một cách an toàn và duy trì sức khỏe đường ruột.

4. Bổ sung chất béo Omega-3 và Omega-9 chất lượng cao

Theo nghiên cứu được công bố trên *Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ*, axit béo Omega-3 (như dầu cá) có tác dụng chống viêm, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm cholesterol đáng kể, đồng thời có thể làm giảm xơ cứng cầu thận.

Axit béo Omega-9 (như dầu ô liu nguyên chất), giàu polyphenol ô liu, là nguồn cung cấp chất chống viêm và calo tuyệt vời. Nên tránh chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa trong bữa sáng và bổ sung 20ml dầu tốt cho sức khỏe; điều này không chỉ cung cấp đủ calo mà còn bảo vệ hệ tim mạch.

5. Men vi sinh điều hòa chức năng thận

Theo nghiên cứu lâm sàng được công bố trên *Tạp chí Dinh dưỡng Thận*, việc bổ sung các chủng lợi khuẩn bảo vệ thận cụ thể có thể tận dụng hiệu quả các độc tố urê huyết làm chất dinh dưỡng cho quá trình chuyển hóa trong ruột, một quá trình được gọi là "thẩm tách ruột" trong y học. Bằng cách đào thải các độc tố urê huyết qua ruột nhờ lợi khuẩn, gánh nặng giải độc cho thận có thể được giảm bớt trực tiếp.

6. Tinh bột ít nitơ

Các loại tinh bột ít nitơ (như miến, trân châu sago, tinh bột mì và tinh bột củ sen) hầu như không chứa protein, phốt pho hoặc kali, nhưng lại cung cấp nguồn calo carbohydrate ổn định và chất lượng cao. Tiêu thụ đủ lượng tinh bột ít nitơ là cách duy nhất để thực hiện chế độ ăn ít protein mà không gây suy dinh dưỡng.

Bệnh nhân đã chuẩn bị bữa sáng của mình theo sáu nguyên tắc này, và kết quả là, chỉ trong ba tháng, tốc độ lọc cầu thận của ông đã tăng từ 28 lên 48, đảo ngược thành công sự suy giảm chức năng thận và tránh được cơn khủng hoảng phải chạy thận nhân tạo.

Nguồn và ảnh: SkyPost