Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại tràng, Phó Giám đốc bệnh viện Thái Lan cảnh báo việc ăn 5 loại thực phẩm mỗi ngày làm tăng nguy cơ

Theo thống kê của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (Globocan) năm 2022, nước ta ghi nhận 16.835 ca mắc ung thư đại trực tràng mới và 8.454 ca tử vong, xếp thứ 4 về tỉ lệ mắc và thứ 5 về tỉ lệ tử vong trong các loại ung thư phổ biến. Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa.

Bác sĩ Jetsada Boonyawongwiwat, Phó Giám đốc Bệnh viện Maharaj Nakhon Ratchasima (Thái Lan) cho biết nhiều người thường nghĩ rằng ung thư đại tràng chủ yếu là do di truyền. Trên thực tế, những gì chúng ta ăn mỗi ngày ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh. Một số thực phẩm có thể gây viêm mãn tính ở ruột hoặc tạo ra các chất gây hại cho tế bào ruột. Bạn càng tiêu thụ chúng thường xuyên trong nhiều năm, nguy cơ càng tăng cao mà bạn thậm chí không nhận ra.

Dưới đây là 5 thực phẩm nhiều người ăn mỗi ngày được bác sĩ cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

- Các loại thịt chế biến sẵn

Chẳng hạn như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, xúc xích thường chứa chất bảo quản như nitrit và nitrat để kéo dài thời hạn sử dụng. Khi các chất này đi vào cơ thể, chúng có thể chuyển hóa thành các hợp chất gây hại cho tế bào ruột.

Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc hàng ngày làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Do đó, nên ăn những thực phẩm này thỉnh thoảng chứ không nên ăn thường xuyên.

- Ăn quá nhiều thịt đỏ

Theo khuyến cáo y khoa, không nên tiêu thụ quá 500 gram thịt bò, thịt lợn hoặc thịt cừu mỗi tuần. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ một lượng lớn liên tục trong thời gian dài làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Đặc biệt khi chế biến hoặc nấu ở nhiệt độ cao, nhất là thịt có thêm hóa chất để tạo màu đỏ hoặc hồng tươi, chẳng hạn như nitrit trong một số loại thịt hun khói, nguy cơ sẽ tăng lên vì những chất này có thể dễ dàng chuyển hóa thành chất gây ung thư trong hệ tiêu hóa.

- Thực phẩm bị cháy hoặc khét do nướng

Thịt nướng đến khi cháy khét, chẳng hạn như thịt lợn hoặc bít tết bị cháy nặng, tạo ra một số chất từ quá trình đốt cháy protein và chất béo. Những chất này có thể gây hại cho tế bào ruột, và nếu tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài, nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ với nguy cơ ung thư đại tràng tăng cao.

- Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm ăn liền hoặc thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như mì ăn liền và thực phẩm đông lạnh, thường chứa chất phụ gia, muối và chất béo đã qua chế biến. Việc tiêu thụ thường xuyên hàng ngày có thể dẫn đến viêm mãn tính trong cơ thể và phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, đây là một trong những yếu tố liên quan đến nguy cơ ung thư đại tràng tăng cao.

- Thường xuyên uống rượu

Uống rượu thường xuyên, đặc biệt là với số lượng lớn, có thể gây viêm niêm mạc ruột và sản sinh acetaldehyde, một chất gây hại cho các tế bào trong đường tiêu hóa. Nếu việc uống rượu kéo dài, nguy cơ ung thư đại tràng sẽ tăng lên theo lượng rượu tiêu thụ.

Nên làm gì để giảm nguy cơ ung thư đại tràng?

Bác sĩ Jetsada Boonyawongwiwat cho biết người dân nên thực hiện những việc sau trong sinh hoạt hàng ngày để giảm nguy cơ ung thư đại tràng:

- Hãy bổ sung trái cây và rau củ vào mỗi bữa ăn để đảm bảo bạn nhận đủ chất xơ.

- Hãy chọn những thực phẩm chứa vi sinh vật có lợi, chẳng hạn như thực phẩm lên men tự nhiên và men vi sinh.

- Hãy chọn nguồn protein từ cá, thịt gà hoặc đậu, xen kẽ với thịt đỏ.

- Hạn chế tiêu thụ các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói và giăm bông.

- Tránh làm cháy hoặc khét thịt khi nướng.

- Hãy giảm lượng rượu bạn uống và uống có chừng mực.

- Hãy chọn thực phẩm tươi, mới chế biến thay vì thực phẩm chế biến sẵn.

"Ung thư đại tràng không phát triển đột ngột; nó là kết quả của những thói quen hàng ngày kéo dài. Tôi không nói rằng bạn phải hoàn toàn ngừng ăn những thực phẩm này, hoàn toàn không phải vậy. Chỉ cần giảm tần suất và lượng thịt chế biến sẵn, giảm lượng thịt đỏ được xử lý bằng hóa chất và tăng cường ăn trái cây và rau quả cũng như một chế độ ăn uống đa dạng hơn có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại tràng", vị bác sĩ này nhận định.