Ca ghép tạng domino đầu tiên tại Việt Nam: Hé lộ quy trình thực hiện và phân cảnh khiến nhiều người rơi nước mắt

Trưa 11/3, một phụ nữ 42 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được cấp cứu tích cực, chị vẫn không thể vượt qua và rơi vào hôn mê sâu, được chẩn đoán chết não theo quy trình nghiêm ngặt với nhiều phương pháp xác nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Gạt bỏ nỗi đau quá lớn ấy, gia đình đồng ý hiến tạng, mong nhiều cuộc đời được hồi sinh. Một quyết định đầy dũng cảm và nhân ái.

Ngày 13/3, một kỳ tích đã đi vào lịch sử y học nước nhà. Ca ghép tạng domino lần đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chính là đơn vị thực hiện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á có trung tâm ghép tạng ghi danh trên bản đồ thế giới. Trên hết, ngoài tài năng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện còn là tấm lòng giàu nhân ái, là những khoảnh khắc xúc động không thể nào quên của người chứng kiến hôm ấy. Một video được ghi lại, loạt khoảnh khắc đáng nhớ gom vào sau 6 tiếng đồng hồ cân não nhiều cung bậc cảm xúc, để mỗi lần mở xem lại ngậm ngùi, trân trọng:

Quy trình ghép tạng domino đầu tiên tại Việt Nam được dựng rút ngắn.

Những hình ảnh đáng nhớ trong quy trình ghép tạng domino đầu tiên tại Việt Nam:

Bác sĩ thực hiện chụp mạch đánh giá chết não.

Giây phút tri ân người hiến tạng.

Mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ đều cố gắng hoàn thành vai trò của mình.

Bác sĩ thực hiện rửa gan trước khi ghép cho người bệnh.

Sự tập trung cao độ thể hiện qua ánh mắt, từng thao tác của người bác sĩ trong ca ghép tạng đặc biệt.

Kíp gây mê hồi sức theo sát từng diễn biến đảm bảo an toàn tối đa trong suốt quá trình ghép tạng.

Các nhân viên y tế dốc toàn lực thực hiện ca ghép giành giật sự sống cho người bệnh.

PGS.TS Dương Đức Hùng (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) thực hiện ghép tạng cho người bệnh.

"Tim là thứ sống còn với người bệnh, gan là nguồn để sản xuất protein đó. Khi chúng tôi ghép đồng thời cả gan và tim thì giải quyết được 2 việc: Thứ nhất là loại trừ nguyên nhân gây ảnh hưởng tính mạng bệnh nhân (đó là suy tim), thứ hai là loại trừ nguồn gốc gây ra bệnh này (đó là ghép gan mới vào", PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa (Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) chia sẻ.

Tim ghép đã đập trở lại ngay trên bàn mổ, trong khi gan ghép nhanh chóng tiết mật. Đó là dấu hiệu cho thấy tạng hoạt động tốt. Đây cũng là ca ghép tim gan thứ 2 ở nước ta. Chưa dừng lại ở đó, dù mang đột biến nhưng lá gan của bệnh nhân này có cấu trúc và chức năng gần như bình thường nên các bác sĩ đã quyết định ghép cho người đàn ông 64 tuổi, bị ung thư gan, giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống khỏe mạnh bình thường.

5 ngày sau ghép tạng, các bác sĩ tiếp tục theo dõi chức năng tạng ghép của bệnh nhân, đồng thời cho tập phục hồi chức năng. Vậy là từ những người không quen biết gì nhau, họ sẵn sàng hiến tạng để cho người cần tiếp tục cuộc sống mới. Một tinh thần tràn đầy nhân văn, nhân đạo.

Các bệnh nhân đang phục hồi tốt sau ghép tạng.

"Điều đặc biệt, lá gan của chính bệnh nhân này sau khi được cắt bỏ tiếp tục được ghép cho một người khác bị ung thư gan trên nền xơ gan, đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật ghép gan domino được triển khai tại Việt Nam", PGS.TS Dương Đức Hùng (Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) chia sẻ.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ tại buổi cung cấp thông tin y tế.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định, thành công của loạt ca ghép không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ mà còn mở ra hướng đi mới trong tối ưu hóa nguồn tạng hiến. Từ một người hiến chết não, nhiều bệnh nhân được trao cơ hội sống, trong đó có những trường hợp tưởng chừng không còn hy vọng. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, ghép gan domino là bước tiến quan trọng, giúp giảm lãng phí tạng và tăng cơ hội ghép cho bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ.

"Chúng ta thêm một lần nữa ghi tên trên bản đồ ghép tạng quốc tế. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng đề án du lịch y tế, thành tựu như thế này đóng góp tích cực cho vị thế y tế của Việt Nam", TS Đức cho biết thêm.