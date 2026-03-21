Nhờ bức ảnh "quá xấu để đăng lên MXH", nữ diễn viên 22 tuổi phát hiện ra căn bệnh nguy hiểm

Tillie Amartey, 22 tuổi, gương mặt quen thuộc trong series truyền hình học đường Waterloo Road và từng tham gia chương trình Strictly Come Dancing , cho biết cô đã quyết định điều trị sau khi nhận ra điều bất thường trên chính cơ thể mình qua một bức ảnh chụp tại thảm đỏ.

Trong bức hình đó, Tillie quay lưng, giơ tay tạo dáng và nhấc một chân lên. Nhưng thay vì thấy một khoảnh khắc đẹp để đăng mạng xã hội, cô lại giật mình vì tĩnh mạch nổi rõ phía sau chân. “Tôi nghĩ ngay: Trời ơi, mình không thể đăng tấm này lên được, trông mạch máu thật đáng sợ”, cô kể lại.

Thực tế, nữ diễn viên trẻ đã phải sống chung với tình trạng giãn tĩnh mạch (giãn tĩnh mạch chân) trong nhiều năm mà không để ý đúng mức. Các mạch máu phía sau hai chân của cô bị sưng và xoắn lại, nhưng vì vị trí khuất nên cô thường bỏ qua. Chỉ đến khi hình ảnh trở nên rõ ràng và ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cô mới thực sự quan tâm.

Không chỉ là vấn đề ngoại hình, tình trạng này còn gây ra nhiều triệu chứng khó chịu. Tillie cho biết cô thường xuyên cảm thấy chân nặng trĩu, đặc biệt vào cuối ngày. “Cảm giác như vừa tập một buổi gym rất nặng cho chân. Khi đi máy bay hay thời tiết nóng, chân tôi còn bị sưng lên, như thể máu không lưu thông tốt”, cô chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu, Tillie quyết định đến một trung tâm chuyên về tĩnh mạch để điều trị. Cô được chỉ định thực hiện phương pháp đốt tĩnh mạch bằng laser nội mạch, một kỹ thuật hiện đại giúp loại bỏ các tĩnh mạch bị tổn thương mà không cần phẫu thuật lớn. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa đầy một giờ.

Điều khiến cô bất ngờ là khả năng hồi phục gần như ngay lập tức. “Tôi đã nghĩ phải nghỉ cả tuần, nhưng thực tế chỉ như một ca làm thủ thuật buổi trưa. Làm xong là có thể đứng dậy đi lại bình thường”, cô nói. Dù có một trải nghiệm khá lạ khi “có thể cảm nhận mùi vị giống snack” trong lúc điều trị, nhưng tổng thể cô đánh giá đây là trải nghiệm nhẹ nhàng và không đau đớn.

Sau điều trị, Tillie cho biết đôi chân của cô “như hoàn toàn khác trước”. Cảm giác nặng nề biến mất, sự tự tin cũng quay trở lại. Trước đây, cô từng nghĩ chân mình “quá to so với cơ thể”, nhưng sau khi điều trị, cô nhận ra vấn đề thực sự là do tuần hoàn máu kém khiến chân luôn có cảm giác nặng và sưng.

Theo các chuyên gia, giãn tĩnh mạch xảy ra khi các van trong tĩnh mạch chân - vốn có nhiệm vụ đưa máu trở về tim - hoạt động kém hiệu quả. Máu bị ứ đọng khiến tĩnh mạch giãn ra, phồng lên hoặc xoắn lại. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như nặng chân, ngứa ran, sưng cổ chân, đặc biệt khi đứng lâu hoặc trong thời tiết nóng.

Bệnh thường phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng thực tế có thể xuất hiện sớm hơn do yếu tố di truyền, lối sống hoặc tính chất công việc phải đứng nhiều. Tillie cũng cho biết ông của cô từng mắc tình trạng này, cho thấy yếu tố gia đình có thể đóng vai trò nhất định.

Bác sĩ phẫu thuật mạch máu Mỹ Dominic Dodd nhận định, nhiều người vẫn nghĩ giãn tĩnh mạch chỉ là vấn đề của người già nên dễ chủ quan. Trong khi đó, việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà còn giúp giảm khó chịu, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giãn tĩnh mạch là gì?

Giãn tĩnh mạch chân là tình trạng các tĩnh mạch dưới da, thường ở vùng bắp chân và đùi, bị giãn to, xoắn lại do hệ thống van một chiều trong lòng mạch hoạt động kém hiệu quả. Bình thường, các van này giúp máu chảy ngược từ chân về tim. Khi van suy yếu, máu bị ứ đọng, gây áp lực lên thành mạch khiến tĩnh mạch phồng lên và nổi rõ dưới da. Ở giai đoạn đầu, bệnh có thể chỉ gây cảm giác nặng chân, mỏi chân, hơi tê hoặc ngứa, nhưng nếu kéo dài, người bệnh có thể gặp phù chân, đau dai dẳng, thậm chí viêm tĩnh mạch, loét da hoặc hình thành cục máu đông nguy hiểm.

Mức độ nguy hiểm của giãn tĩnh mạch không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ mà còn ở biến chứng. Khi máu lưu thông kém, nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu tăng lên, đây là tình trạng có thể dẫn đến thuyên tắc phổi nếu cục máu đông di chuyển. Ngoài ra, tình trạng ứ trệ tuần hoàn lâu ngày còn làm da vùng chân sẫm màu, dễ viêm nhiễm và khó lành vết thương.

Dù vậy, giãn tĩnh mạch hoàn toàn có thể phòng ngừa và kiểm soát bằng những thói quen đơn giản hằng ngày. Trước hết, cần tránh đứng hoặc ngồi quá lâu một tư thế; nếu công việc bắt buộc, nên tranh thủ vận động nhẹ, co duỗi chân hoặc đi lại vài phút mỗi giờ để hỗ trợ lưu thông máu. Duy trì cân nặng hợp lý cũng rất quan trọng, vì thừa cân làm tăng áp lực lên hệ tĩnh mạch. Việc tập luyện đều đặn như đi bộ, đạp xe, bơi lội giúp tăng sức bền thành mạch và cải thiện tuần hoàn.

Bên cạnh đó, nên hạn chế mang giày cao gót thường xuyên, ưu tiên trang phục thoải mái, không bó chặt vùng đùi hoặc eo. Chế độ ăn giàu chất xơ, vitamin C và flavonoid từ rau xanh, trái cây cũng hỗ trợ bảo vệ thành mạch. Một thói quen nhỏ nhưng hiệu quả là kê cao chân khi nghỉ ngơi hoặc ngủ, giúp máu dễ quay về tim hơn. Với người có nguy cơ cao, việc sử dụng vớ áp lực y khoa theo hướng dẫn bác sĩ cũng là biện pháp hữu ích để ngăn bệnh tiến triển.

(Tổng hợp)