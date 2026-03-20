“Chuyện ấy” ở tuổi ngoài 40: Nhất định phải lưu ý 8 điều này

Nhiều người cho rằng bước sang tuổi 40, "chuyện ấy" sẽ dần giảm sút. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy. Dù cơ thể có những thay đổi theo thời gian, không ít người lại cảm thấy đời sống cảm xúc và tinh thần trở nên phong phú hơn, từ đó ảnh hưởng tích cực đến sự gắn kết trong mối quan hệ.

Vì vậy, nếu nhận thấy đời sống tình dục có khác đi, bạn cũng không cần quá lo lắng. Việc chấp nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể có thể giúp mở ra những trải nghiệm mới, đồng thời tránh tạo thêm áp lực không cần thiết.

Dù ham muốn có thể không còn như trước, điều đó không đồng nghĩa với việc "chuyện ấy" kém đi. Ngược lại, nếu biết cách thích nghi và chăm sóc bản thân, bạn vẫn hoàn toàn có thể duy trì đời sống chăn gối trọn vẹn và tận hưởng một giai đoạn mới đầy ý nghĩa.

8 điều nên biết về "chuyện ấy" ở tuổi 40

Bước sang tuổi 40, đời sống tình dục không chỉ thay đổi về thể chất mà còn chịu tác động từ tâm lý, sức khỏe và lối sống. Dưới đây là những điều quan trọng bạn nên lưu ý:

1. Cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch

Sức khỏe tim mạch có liên quan trực tiếp đến đời sống tình dục. Việc duy trì tập luyện, ăn uống lành mạnh và khám định kỳ sẽ giúp cơ thể dẻo dai, cải thiện sức bền và sự tự tin.

2. Nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục vẫn hiện hữu

Tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) ở người trung niên đang có xu hướng tăng. Khi tuổi tác tăng, mô da mỏng hơn, dễ tổn thương, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Chuyên gia tư vấn tâm lý - hôn nhân Kimberly Smith (người Mỹ) khuyến cáo: "Bạn nên xét nghiệm các STDs mỗi 3 tháng nếu có quan hệ không an toàn, và mỗi 6 - 12 tháng nếu có sử dụng bao cao su".

3. Nam giới nên chủ động phòng ngừa rối loạn cương dương

Ở tuổi 40, nam giới có thể nhận thấy sự thay đổi như cương cứng kém hơn hoặc giảm tần suất. Việc duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát bệnh nền là yếu tố quan trọng.

Chuyên gia Smith cho biết: "Các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, cholesterol cao… cũng như một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng cương".

4. Phụ nữ có thể đạt khoái cảm tốt hơn trước

Nhiều nghiên cứu cho thấy sự hài lòng tình dục ở phụ nữ có xu hướng tăng theo tuổi. Ở tuổi 40, sự tự tin và hiểu biết về cơ thể giúp họ tận hưởng tốt hơn.

5. Thời gian làm "chuyện ấy" ở nam giới có thể lâu hơn

Sự suy giảm hormone có thể khiến quá trình xuất tinh diễn ra chậm hơn, từ đó giúp kéo dài thời gian và tăng sự kết nối với bạn đời.

6. Nên sử dụng chất bôi trơn khi cần thiết

Những thay đổi nội tiết, đặc biệt ở phụ nữ, có thể gây khô "vùng kín". Việc sử dụng chất bôi trơn giúp tăng sự thoải mái và cải thiện trải nghiệm.

7. Cần đầu tư nhiều hơn vào cảm xúc và màn dạo đầu

Do thay đổi hormone, ham muốn có thể không đến nhanh như trước. Việc dành thời gian cho màn dạo đầu và giao tiếp sẽ giúp cải thiện trải nghiệm.

8. Nên thử những điều mới để làm mới mối quan hệ

Ở tuổi 40, khi mối quan hệ đã có sự tin tưởng, các cặp đôi có thể cởi mở hơn trong việc thử những trải nghiệm mới để duy trì sự hứng thú. Không nên chỉ phụ thuộc vào 1 kiểu gần gũi. Các hình thức gần gũi khác như chạm, ôm, trò chuyện cũng giúp tăng sự kết nối và cảm xúc.

Nguồn: Marriage