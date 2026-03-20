Kiểu ăn táo "lạ đời" nhưng làm tăng GẤP NHIỀU LẦN hiệu quả giảm cân, giảm mỡ máu được chuyên gia Nhật khen hết lời

Táo luôn được xếp vào danh sách thực phẩm tốt cho sức khỏe, sẽ càng tốt hơn nếu bạn làm 1 việc đơn giản sau: nấu chín táo. Đây là lời khuyên của nhà nghiên cứu - bác sĩ lâm sàng về dinh dưỡng học Nhật Bản Miwako Maruda.

Theo ông, táo ăn tươi hay nấu chín đều có những lợi ích riêng, nhưng nếu xét mặt bằng chung thì lợi ích sức khoẻ sẽ tăng lên khi nấu chín táo. Nổi bật nhất là hiệu quả về giảm cân, giảm mỡ máu, tốt cho tiêu hóa.

Tại sao táo nấu chín tăng hiệu quả giảm cân, giảm mỡ máu?

Bác sĩ Miwako Maruda nhấn mạnh: "Cần phải công nhận rằng, ăn táo tươi cũng có tác dụng rất tốt trong giảm cân, giảm mỡ máu và nhiều lợi ích sức khỏe khác. Tuy nhiên, hiệu quả này sẽ tăng lên gấp nhiều lần nếu chúng ta nấu chín táo rồi mới ăn".

Điều này do 6 nguyên nhân chhính sau đây:

1. Tác động của pectin trong táo nấu chín

Ông giải thích: "Có nhiều loại trái cây có chứa pectin, nhưng pectin trong táo là chất xơ hòa tan trong nước. Nhờ vậy giúp điều chỉnh môi trường đường ruột, giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính trong cơ thể, đồng thời còn có thể ức chế lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa

Khi ăn táo tươi chúng ta đều có thể nhận được những lợi ích này, tuy nhiên không cao bằng ăn táo chín. Bởi sau khi đun nóng, các phân tử này sẽ nhỏ hơn và hoạt tính sẽ tăng hơn 9 lần so với khi ăn sống. Chưa kể, chất xơ pectin trong táo qua xử lý nhiệt được mềm hóa giúp cơ thể hấp thu dễ dàng hơn".

2. Hàm lượng polyphenols tăng sau khi nấu chín táo

Miwako Maruda cho biết, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chất Polyphenol trong táo có khả năng chống oxy hóa và ức chế sự hấp thụ chất béo. Chất này tồn tại trong nhiều loại thực phẩm và táo là một trong số thực phẩm giàu polyphenol cũng có như chất lượng polyphenol cao nhất và càng tăng lên sau khi nấu chín.

"Hàm lượng polyphenols trong táo tăng đáng kể sau khi hấp chín có tác dụng khống chế sự gia tăng của cholesterol trong máu, hỗ trợ hạ đường huyết, ức chế gốc tự do, chống viêm, chống oxy hóa tốt hơn. Đặc biệt, polyphenol trong táo không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn giảm mỡ nội tạng, ức chế hấp thu chất béo, có tác dụng thúc đẩy hoạt hóa các tế bào chịu trách nhiệm phân hủy chất béo. Nhờ đó mà ăn táo nấu chín vừa giảm cân, giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch và dạ dày".

3. Táo nấu chín hiệu quả hơn trong việc tăng albumin

Mạch máu ngày càng mỏng hơn theo tuổi tác, khiến nhiều chất độc và chất thải khác nhau bị mắc kẹt trong mạch máu. Albumin có thể trung hòa các độc tố này và đạt được hiệu quả làm sạch mạch máu.

4. Nấu chín táo giúp giảm đường, tăng chất xơ

Bác sĩ Miwako Maruda khẳng định, táo nấu chín giảm lượng đường nhưng lại tăng chất xơ và lượng nước. Nhờ đó, nó trở thành món ăn vừa tốt cho tim mạch lại no lâu, giảm mỡ thừa hiệu quả hơn.

5. Táo dễ hấp thu hơn sau khi nấu chín

Táo có chứa axit malic và cellulose, kali trong khi các chất này dễ hấp thu hơn sau khi nấu chín. Axit malic giúp cơ thể phân hủy mỡ thừa, kali giảm phù nề còn cellulose tái cấu trúc môi trường đường ruột, tăng trao đổi chất. Tất cả cùng tạo nên tác dụng hiệp đồng cho việc giảm cân và đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể.

Ảnh minh họa

6. Táo nấu chín phù hợp với nhiều người hơn

Cuối cùng, táo nấu chín sẽ phù hợp hơn đối với một số người, đặc biệt là những người bệnh nặng, răng yếu hoặc chức năng tiêu hóa không tốt.

Miwako Maruda nói: "Ăn táo nấu chín có thể giảm nhai, giảm kích ứng đường tiêu hóa, việc hấp thụ cũng thuận lợi hơn. Đồng thời, chất pectin trong táo nấu chín tăng cường khả năng hấp thụ nước trong ruột, làm cho phân mềm và dễ thải ra ngoài hơn. Điều này có lợi cho hệ tiêu hóa và cũng đẩy nhanh hiệu quả giảm cân".

Nấu chín táo thế nào để tốt cho sức khỏe, nhất là giảm cân và giảm mỡ máu?

Ngoài những lợi ích về giảm cân, tiêu hoá, giảm mỡ máu, bác sĩ Miwako Maruda cho biết ăn táo chín cũng đem lại nhiều lợi ích bất ngờ khác. Ví dụ như bổ máu, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ, làm đẹp da và móng, tóc nhiều hơn so với ăn táo tươi.

Ông nói thêm, cách nấu chín táo cũng rất đa dạng nhưng nếu muốn tốt cho sức khỏe thì những phương pháp càng đơn giản lại càng hiệu quả. Ví dụ như hấp cách thủy, luộc, làm chín với lò vi sóng… và ưu tiên giữ lại vỏ táo khi chế biến. Điều quan trọng là hạn chế tối đa lượng đường, dầu mỡ hay các loại gia vị, nguyên liệu khác khi nấu chín loại trái cây này.

Ảnh minh họa

Đương nhiên, bạn có thể thêm một chút bột quế hoạch nước cốt chanh để tăng hiệu quả. Cũng có thể thêm một chút đường hoặc mật ong, dùng táo sau khi nấu chín trộn chung với sữa chua để tăng hương vị và ăn thường xuyên mà không ngán.

Miwako Maruda nhắc nhở thêm rằng, hàm lượng polyphenol trong vỏ táo cao hơn cùi. Nên nếu có thể, tốt nhất bạn nên rửa sạch và ăn mà không gọt vỏ ngay cả với táo tươi hay táo nấu chín. Ngoài ra, vỏ táo có thể ức chế sự hấp thụ chất béo, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và cải thiện táo bón nên đừng bỏ phí.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Aboluowang