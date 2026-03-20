Phụ nữ sau 40 tuổi đang "tự tra tấn" mình vì không biết điều này!

Bao đời nay, phụ nữ vẫn mang tâm lý sợ già. Những triệu chứng của quá trình lão hóa và tiền mãn kinh, từ hay quên, tâm trạng thất thường cho đến mặc cảm về ngoại hình, dường như là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta sống trong một xã hội coi trọng vẻ ngoài và sức hút, nên già đi đôi khi đồng nghĩa với việc dần trở nên "vô hình" hay thậm chí cảm thấy mình không còn được yêu thương.

Thế nhưng, nhờ những bác sĩ tâm huyết như Tiến sĩ Sheryl A. Ross, một bác sĩ phụ khoa từng đoạt nhiều giải thưởng, phụ nữ ngày nay không còn phải cam chịu nỗi đau hay nỗi xấu hổ đến từ tiền mãn kinh nữa.

Bà chia sẻ trên podcast Getting Open: "Trước đây, y học chỉ ghi nhận 34 triệu chứng mãn kinh. Giờ con số đó đã lên đến 70-100. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Điều tốt là chúng ta có thể bù lại lượng estrogen đã mất thông qua liệu pháp thay thế hormone, và điều đó giúp đảo ngược hầu hết các triệu chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống."

5 dấu hiệu phụ nữ tuổi 40 thường bỏ qua vì tưởng là "già thì thế"

Trong nhiều thập kỷ, phụ nữ từng được điều trị bằng liệu pháp thay thế hormone (HRT). Tuy nhiên, đầu những năm 2000, phương pháp này bị gắn nhãn nguy hiểm dựa trên một nghiên cứu sau đó bị chứng minh là có sai sót nghiêm trọng. Hiện nay, cảnh báo đó đã được gỡ bỏ, HRT được xem là an toàn với phần lớn phụ nữ, và ngày càng nhiều người hào hứng đón nhận cơ hội được sống thoải mái hơn trong chính cơ thể mình.

1. Đau xương khớp

Một công trình nghiên cứu đã tập trung vào tình trạng loãng xương trong giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh và vai trò của hormone nội sinh trong việc dự đoán mật độ xương. Kết quả ủng hộ việc dùng HRT để giảm nguy cơ loãng xương.

Nguy cơ gãy xương ở phụ nữ lớn tuổi thì các bác sĩ đã biết từ lâu. Nhưng điều ít ai liên hệ được là tình trạng đau nhức xương khớp cũng có thể bắt nguồn từ tiền mãn kinh. Phụ nữ đến gặp bác sĩ thường chỉ nhận được câu trả lời: "Già rồi thì vậy thôi", rồi ra về tay không.

Tiến sĩ Ross giải thích: "Thụ thể estrogen có mặt khắp nơi trong cơ thể - trong não, ngoài da, và còn nhiều hơn thế nữa". Chính vì vậy, khi estrogen sụt giảm, triệu chứng có thể xuất hiện ở rất nhiều nơi: không chỉ những biểu hiện quen thuộc như bốc hỏa hay da khô, mà còn là hồi hộp tim đập bất thường, đau xương, đau khớp… Bổ sung hormone có thể thay đổi hoàn toàn tình trạng này.

2. Bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm

Tiến sĩ Ross lý giải: "Khi nồng độ estrogen bắt đầu giảm và buồng trứng sản xuất ít đi, toàn bộ cơ thể bị ảnh hưởng. Thụ thể estrogen hiện diện khắp nơi - trong não, ngoài da, ở mọi nơi." Điều này giải thích vì sao bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm là những triệu chứng điển hình nhất của tiền mãn kinh.

Điều mà nhiều phụ nữ chưa biết: hoàn toàn có thể làm gì đó để giảm bớt những khó chịu này. Các nghiên cứu đã chứng minh liệu pháp thay thế hormone có hiệu quả rõ rệt trong việc kiểm soát cơn bốc hỏa.

3. Bệnh tim mạch

"Cứ 4 phụ nữ thì có 1 người tử vong vì bệnh tim" - đó là con số Tiến sĩ Ross đưa ra. Điều này thực sự gây sốc, bởi HRT mang lại rất nhiều lợi ích cho tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy estrogen có tác dụng bảo vệ tim và giúp mạch máu linh hoạt hơn. Nhìn lại, thật đau lòng khi nghĩ đến bao nhiêu phụ nữ đã bị từ chối phương pháp phòng ngừa hiệu quả này chỉ vì một nghiên cứu sai sót trước đây.

4. Suy giảm nhận thức và rối loạn tâm trạng

HRT không chỉ giúp điều hòa các cơn hoảng loạn và bất ổn cảm xúc, mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho nhận thức, liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ và Alzheimer's. Một nghiên cứu cho thấy HRT có vẻ là một lựa chọn điều trị mạnh mẽ và hiệu quả trong việc bảo vệ phụ nữ trẻ khỏi bệnh Alzheimer's.

Tiến sĩ Ross muốn phụ nữ hiểu rõ: Bà hoàn toàn có quyền lựa chọn cách mình muốn già đi, có nhiều hơn các lựa chọn để chăm sóc sức khỏe lâu dài, và HRT là an toàn, có thể giúp bảo vệ sức khỏe của bà.

5. Mặc cảm về cơ thể

Khi tuổi tác tăng dần và cơ thể thay đổi theo những cách khiến phụ nữ cảm thấy mình kém hấp dẫn hay bị lu mờ, không ít người chọn cách "thu mình lại". Thế nhưng ngày nay, không có lý do gì buộc phụ nữ phải che giấu cơ thể hay cảm thấy xấu hổ về nó.

Dĩ nhiên, vẫn có những người phụ nữ tự hào đón nhận sự già đi, tận hưởng tự do khi không còn bận tâm đến ánh mắt người đời, ăn mặc thoải mái và để tóc bạc tự nhiên. Đó là lựa chọn hoàn toàn đáng trân trọng.

Tập thể dục, đặc biệt là tập tạ, không chỉ giúp xương chắc khỏe hơn mà còn giúp phụ nữ cảm thấy mạnh mẽ hơn và nâng cao sự tự tin. Khoa học cũng chứng minh rằng vận động còn giúp cải thiện tâm trạng và ổn định hormone.

Hãy học cách yêu thương cơ thể đang già đi của mình. Và đừng ngại hỏi bác sĩ về HRT cũng như các phương pháp điều trị khác để kiểm soát những triệu chứng thể chất lẫn tinh thần liên quan đến lão hóa và tiền mãn kinh. Dù sao thì già đi vẫn là điều kỳ diệu nhất mà một người phụ nữ có thể mong chờ, bởi đó là minh chứng cho một cuộc đời đang được sống trọn vẹn.