Nhiều người KHÔNG BIẾT: 4 thực phẩm đừng "dại" mà ăn cùng hải sản, đường đến bệnh viện rất gần!

Cô Giang (ngoài 20 tuổi, sống tại Trung Quốc) vốn là “fan cứng” của hải sản. Mỗi lần tụ tập bạn bè, cô có thể ăn hết cả bàn cua, tôm, sò ốc mà vẫn thấy chưa đã. Thế nhưng điều khiến cô hoang mang là chỉ sau khoảng 1 đến 2 tiếng, bụng bắt đầu âm ỉ đau, kèm theo cảm giác buồn nôn, khó chịu kéo dài. Ban đầu cô nghĩ do căng thẳng công việc hoặc ăn phải đồ không tươi. Nhưng khi tình trạng này lặp lại nhiều lần, cô mới quyết định đi khám và nhận ra thủ phạm nằm ở cách kết hợp món ăn.

Ảnh minh họa

Giống như cô Giang, không ít người cho rằng hải sản chỉ cần tươi là có thể ăn thoải mái, càng ăn nhiều càng bổ. Thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc kết hợp sai thực phẩm với hải sản có thể tạo ra những phản ứng bất lợi cho cơ thể, làm tăng gánh nặng cho tiêu hóa, thận, thậm chí làm bùng phát cơn gút cấp hoặc dị ứng thực phẩm.

Vậy đâu là những “kẻ thù trên bàn ăn” mà nhiều người vẫn vô tư dùng chung với hải sản?

1. Trái cây giàu vitamin C

Những loại t rái cây giàu vitamin C như cam, chanh, kiwi hay nước ép trái cây chua hoá ra không dùng cùng hay ngay trước/sau khi ăn hải sản.

Nhiều người tin rằng uống nước cam sau khi ăn hải sản giúp tăng đề kháng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy động vật có vỏ có thể chứa hàm lượng arsen tự nhiên ở mức thấp. Khi kết hợp với lượng vitamin C cao trong thời gian ngắn, cơ thể dễ gặp phản ứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa cấp. Các chuyên gia khuyến cáo nên cách nhau ít nhất 1 đến 2 tiếng để hạn chế nguy cơ.

2. Rượu bia

Rượu bia hay đồ uống có cồn là sự kết hợp quen thuộc trong các buổi nhậu hải sản. Nhưng các chuyên gia lại cảnh báo kiểu ăn uống này nguy hiểm, nhất là ăn nhiều trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa

Hải sản chứa nhiều purin, trong khi rượu bia lại làm giảm khả năng đào thải axit uric của cơ thể. Theo thống kê của một số hiệp hội thấp khớp, nhiều bệnh nhân lên cơn gút cấp sau những bữa ăn có lượng lớn hải sản kèm đồ uống có cồn. Nếu thói quen này kéo dài, nguy cơ tăng axit uric máu và tổn thương thận cũng cao hơn. Có những trường hợp có thể bị viêm tuỵ cấp khi ăn hải sản và uống rượu bia quá nhiều trong khi cơ thể có bệnh nền.

3. Các thực phẩm giàu protein khác

Tiêu biểu cho nhóm này là trứng, sữa, thịt gà hay đậu nành... Bởi hải sản vốn đã là nguồn đạm đậm đặc và dễ gây dị ứng ở một số người. Khi ăn quá nhiều loại protein cùng lúc, hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải, dễ dẫn đến đầy hơi, khó tiêu hoặc nổi mề đay. Đặc biệt ở người có cơ địa nhạy cảm, tình trạng này có thể khiến phản ứng dị ứng xuất hiện nhanh và mạnh hơn.

4. Đồ uống quá lạnh, thực phẩm có tính hàn

Uống nước đá, ăn kem, dưa hấu lạnh hoặc gỏi sống ngay khi vừa ăn hải sản có thể khiến dạ dày bị “sốc nhiệt”. Khi nhiệt độ trong đường tiêu hóa thay đổi đột ngột, nhu động ruột rối loạn, dễ dẫn đến co thắt ruột, tiêu chảy cấp hoặc đau bụng từng cơn.

Trong khi đó, các món hải sản sống hoặc tái nếu không đảm bảo vệ sinh còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn Vibrio hoặc ký sinh trùng, gây ngộ độc thực phẩm nặng.

5. Món chiên rán nhiều dầu mỡ

Hải sản chiên giòn, sốt bơ, sốt kem béo khi ăn nhiều dễ làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Chất béo cao kích thích tụy tiết enzyme liên tục, lâu dài có thể gây rối loạn tiêu hóa mạn tính, đầy bụng, tăng men tụy. Với người có sẵn bệnh gan mật, nguy cơ biến chứng càng cao.

Ăn hải sản thế nào để vừa ngon, vừa khỏe?

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ăn 150 - 200 gram hải sản mỗi bữa, tối đa 2 đến 3 lần mỗi tuần. Việc ăn quá nhiều trong một lần không giúp cơ thể hấp thu tốt hơn mà còn làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Về chế biến, nên ưu tiên hấp, luộc, nấu canh hoặc áp chảo ít dầu. Khi nấu có thể thêm gừng, sả, hành hoặc tỏi để hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác lạnh bụng. Tránh chiên ngập dầu hoặc nấu quá cay, quá mặn vì dễ kích thích dạ dày và tụy.

Hải sản nên ăn cùng rau xanh giàu chất xơ như cải xanh, rau muống, bí, bầu, cà rốt ...để giúp cân bằng dinh dưỡng và giảm hấp thu cholesterol. Trái cây nên dùng sau bữa ăn khoảng một đến hai tiếng thay vì ăn ngay trên bàn tiệc.

Một số người cần thận trọng khi ăn hoặc không nên ăn hải sản

- Người mắc bệnh gút hoặc có axit uric máu cao: Hải sản chứa nhiều purin, dễ làm bùng phát cơn đau khớp cấp, sưng nóng khớp hoặc tăng nguy cơ tái phát gút nếu ăn quá nhiều trong thời gian ngắn.

- Người có bệnh thận hoặc chức năng thận suy giảm: Việc chuyển hóa lượng đạm và purin cao từ hải sản có thể làm tăng gánh nặng đào thải cho thận, lâu dài dễ khiến tình trạng phù, mệt mỏi hoặc rối loạn điện giải trở nên nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa

- Người rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc từng bị viêm tụy: Những bữa ăn nhiều hải sản, đặc biệt là chế biến chiên rán hoặc ăn kèm rượu bia, có thể kích thích tụy hoạt động quá mức, làm tăng nguy cơ đau bụng dữ dội, buồn nôn, thậm chí viêm tụy cấp phải nhập viện.

- Người có tiền sử dị ứng hải sản: Chỉ cần ăn một lượng nhỏ tôm, cua, sò, ốc cũng có thể xuất hiện nổi mề đay, ngứa họng, khó thở hoặc tụt huyết áp. Nhóm này nên đặc biệt cẩn trọng và tốt nhất cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

- Người cao tuổi hoặc hệ tiêu hóa yếu: Khả năng tiêu hóa protein và chất béo giảm theo tuổi khiến họ dễ đầy bụng, tiêu chảy hoặc đau bụng sau bữa hải sản. Nên ưu tiên cá biển hấp, cá nấu canh nhẹ và hạn chế cua, sò, ốc nhiều purin.

- Phụ nữ mang thai và người thể trạng suy nhược: Nên chọn hải sản tươi, nấu chín kỹ và ăn lượng vừa phải để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa hoặc phản ứng dị ứng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eat This Not That, Sohu