"Dương Lệ Bình của Việt Nam" U60 vẫn tươi trẻ, dáng thon da mịn, thừa nhận làm việc này thường xuyên giúp mình trẻ lâu

Lê Vi (con gái út của NSƯT Lê Mai, sinh năm 1967) là nghệ sĩ múa nổi tiếng, được ví như "Dương Lệ Bình của Việt Nam". Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng, chị còn khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật, cùng cuộc sống bình yên bên chồng tại Pháp.

Ít ai biết rằng, vào thập niên 1990, Lê Vi từng được nhà hát giao nhiệm vụ học lại điệu múa chim công của Dương Lệ Bình chỉ qua những cuốn băng cassette, để biểu diễn trong chương trình giao lưu văn hóa cấp quốc gia tại Bắc Kinh. Từ đó, chị cùng đoàn lưu diễn khắp trong nước và Trung Quốc, trở thành một hiện tượng nghệ thuật thời bấy giờ.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận, dù cố gắng đến đâu thì điều kiện hình thể cũng như kỹ năng của mình vẫn bị hạn chế rất nhiều so với nguyên bản. Nhưng vượt qua tất cả là sự hòa quyện giữa tâm hồn, giai điệu tuyệt đẹp cùng sự thánh khiết của nhân vật mà cô cảm thụ được từ Dương Lệ Bình ngày đó.

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, thần thái nhẹ nhàng và một nguồn năng lượng tích cực hiếm có.

Nhảy múa là "liều thuốc chống già" tự nhiên được nghệ sĩ Lê Vi công nhận

Không phải mỹ phẩm đắt tiền hay phương pháp thẩm mỹ cầu kỳ, Lê Vi thẳng thắn thừa nhận: Chính nghề múa và thói quen vận động mỗi ngày là bí quyết giúp chị trẻ lâu.

1. Giữ dáng thon gọn, cải thiện tư thế

Nhảy múa là một dạng vận động toàn thân, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ bắp, xương khớp và hệ thần kinh. Theo Harvard Medical School, các hoạt động như khiêu vũ hay múa có thể giúp:

Đốt cháy calo hiệu quả, kiểm soát cân nặng

Tăng độ dẻo dai và sức mạnh cơ bắp

Cải thiện tư thế, giúp lưng thẳng và dáng đi thanh thoát

Đây chính là lý do vì sao Lê Vi luôn giữ được "lưng thẳng eo thon", bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển - những yếu tố khiến phụ nữ trông trẻ hơn tuổi thật.

2. Làm chậm lão hóa nhờ tăng tuần hoàn máu

Một nghiên cứu đăng trên Mayo Clinic cho thấy, các hoạt động vận động nhịp điệu như nhảy múa giúp tăng cường tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho tế bào. Điều này hỗ trợ:

Da hồng hào, tươi tắn hơn

Giảm nguy cơ lão hóa sớm

Tăng khả năng tái tạo tế bào

Nói cách khác, mỗi bước nhảy không chỉ là nghệ thuật mà còn là "liệu pháp trẻ hóa tự nhiên".

3. Giữ tinh thần lạc quan - Chìa khóa trẻ lâu tận gốc

Không chỉ tác động lên cơ thể, nhảy múa còn ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần. Theo American Psychological Association, các hoạt động vận động kết hợp âm nhạc giúp:

Giảm stress, lo âu

Tăng hormone hạnh phúc (endorphin)

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Lê Vi cũng chia sẻ rằng, việc được sống trong âm nhạc và chuyển động giúp chị luôn vui vẻ, lạc quan, yếu tố quan trọng giúp "trẻ từ bên trong".

Muốn trẻ lâu như Lê Vi, chị em cần lưu ý gì khi tìm đến nhảy múa?

Không cần là nghệ sĩ chuyên nghiệp, bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể học nhảy múa để cải thiện sức khỏe và nhan sắc. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả và tránh chấn thương, cần lưu ý một số điểm quan trọng:

1. Chọn bộ môn phù hợp

Tùy theo độ tuổi và thể trạng, chị em có thể chọn:

Múa cơ bản, múa dân gian (nhẹ nhàng, dễ tiếp cận)

Khiêu vũ, dance fitness (tăng cường đốt mỡ)

Yoga dance (kết hợp thư giãn và vận động)

Điều quan trọng là duy trì đều đặn, không cần quá sức.

2. Khởi động kỹ trước khi tập

Các động tác xoay khớp, giãn cơ giúp:

Giảm nguy cơ chấn thương

Tăng hiệu quả vận động

Giúp cơ thể thích nghi tốt hơn

Đây là bước thường bị bỏ qua nhưng lại cực kỳ quan trọng.

3. Lắng nghe cơ thể

Nếu có dấu hiệu đau khớp, chóng mặt hoặc mệt mỏi kéo dài, nên giảm cường độ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ. Đặc biệt với phụ nữ trung niên, việc tập luyện cần "chậm mà chắc".

