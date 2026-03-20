Ai tránh 10 điều này trước khi đi ngủ chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn 98% so với những người khác

Bạn nằm xuống mà mãi không ngủ được? Bạn thức giấc giữa đêm rồi trằn trọc đến sáng? Rất có thể vấn đề không nằm ở giấc ngủ của bạn, mà nằm ở những gì bạn đang làm trước khi lên giường.

Theo Teralyn Sell, nhà tâm lý trị liệu, chuyên gia về sức khỏe tâm thần và giấc ngủ, dưới đây là 10 thói quen cần tránh để có giấc ngủ sâu và phục hồi sức khỏe thật sự.

1. Uống cà phê quá muộn trong ngày

Nhiều người nghĩ rằng cà phê không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ nhưng thực tế không phải vậy. Caffeine có thể lưu lại trong cơ thể đến 12 tiếng, và chỉ một ly cà phê vào buổi chiều cũng đủ làm rối loạn đồng hồ sinh học của bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn với giấc ngủ, hãy thử cắt hẳn caffeine trong một thời gian và quan sát sự thay đổi.

2. Ăn đồ ngọt hoặc nhiều tinh bột trước khi ngủ

Ăn thức ăn nhiều đường hoặc carb trước khi ngủ khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt xuống đột ngột. Khi đó, cơ thể tiết adrenaline để bù lại, và chính chất này sẽ "đánh thức" bạn giữa đêm. Nếu đói trước khi ngủ, hãy chọn thực phẩm giàu đạm như trứng, phô mai hoặc các loại hạt — chúng giúp ổn định đường huyết suốt đêm.

3. Lướt điện thoại hoặc xem TV trên giường

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, TV, máy tính làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên và ức chế sản xuất melatonin - hormone giúp bạn buồn ngủ. Ngoài ra, não vẫn bị kích thích liên tục, khiến bạn khó "tắt máy" dù đã nằm xuống. Tốt nhất là tắt thiết bị điện tử ít nhất 1–2 tiếng trước khi ngủ.

4. Để phòng ngủ bừa bộn hoặc ồn ào

Phòng ngủ lộn xộn, đèn sáng, hay tiếng ồn xung quanh đều âm thầm phá hỏng giấc ngủ của bạn - đặc biệt trong giai đoạn đầu vào giấc và giai đoạn ngủ REM. Hãy biến phòng ngủ thành không gian yên tĩnh, tối, thoáng và gọn gàng để não hiểu đây là "tín hiệu" cần nghỉ ngơi.

5. Tập thể dục cường độ cao sát giờ ngủ

Vận động mạnh trước khi ngủ làm tăng nhiệt độ cơ thể và tiết adrenaline, khiến bạn tỉnh táo hơn thay vì buồn ngủ. Nếu bận rộn và chỉ có thể tập buổi tối, hãy chọn các bài nhẹ nhàng như yoga, giãn cơ hoặc đi bộ chậm.

6. Uống rượu bia để dễ ngủ

Rượu bia có thể giúp bạn ngủ nhanh hơn, nhưng lại phá vỡ chất lượng giấc ngủ trong nửa đêm về sáng - khiến bạn ngủ không sâu, dễ thức giấc và mệt mỏi khi dậy. Nếu thói quen "một ly trước khi ngủ" đang có mặt trong lịch trình của bạn, đây là lúc nên xem xét lại.

7. Sử dụng thuốc ngủ thường xuyên

Thuốc ngủ không kê toa hay kê toa có thể gây nghiện và không đảm bảo giấc ngủ thật sự phục hồi sức khỏe. Thay vào đó, hãy xây dựng thói quen ngủ lành mạnh. Bạn có thể tham khảo bác sĩ về việc bổ sung magie hoặc L-glutamine nếu cần hỗ trợ tự nhiên.

8. Đi ngủ và thức dậy không cố định giờ giấc

Cơ thể bạn không phân biệt được thứ Tư hay thứ Bảy. Khi bạn ngủ muộn vào cuối tuần rồi dậy sớm ngày thường, đồng hồ sinh học bị lệch và bạn sẽ liên tục trong tình trạng "jet lag nội địa". Hãy cố định giờ ngủ và giờ thức, kể cả ngày nghỉ.

9. Uống nhiều nước hoặc ăn no ngay trước khi ngủ

Uống quá nhiều nước trước khi ngủ khiến bạn thức giấc nhiều lần vì mắc tiểu. Còn ăn no sát giờ ngủ gây khó tiêu, trào ngược và làm gián đoạn giấc ngủ. Hãy uống đủ nước trong ngày và ăn bữa tối trước giờ ngủ ít nhất 2-3 tiếng.

10. Không có "vùng đệm" để thư giãn trước khi ngủ

Não bộ cần thời gian để "giảm tốc" trước khi vào giấc - giống như máy bay cần đường băng để hạ cánh. Nếu bạn đang làm việc, cãi vã, lo lắng rồi lăn ra ngủ ngay, não chưa kịp chuyển chế độ. Hãy dành 30-60 phút trước khi ngủ cho những hoạt động nhẹ nhàng: đọc sách, nghe nhạc, tắm nước ấm hoặc đơn giản là ngồi yên lặng.

Lời khuyên cuối: Giấc ngủ tốt không đến từ thuốc hay mẹo vặt. nó đến từ thói quen nhất quán mỗi ngày. Bắt đầu từ việc loại bỏ dần những thói quen trên, cơ thể bạn sẽ tự tìm lại được nhịp ngủ tự nhiên mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào khác.